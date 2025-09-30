احتمالات الموافقة على XRP ETF تصل إلى 100%، ويمكن أن يأتي Solana ETF 'في أي يوم'

ظهر المنشور بعنوان احتمالات الموافقة على ETF لـ XRP تصل إلى 100%، ويمكن أن يأتي ETF سولانا "في أي يوم" لأول مرة على Coinpedia Fintech News

مع طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من مصدري ETF للعملات الرقمية سحب ملفات 19b-4 الخاصة بهم، رفع محلل بلومبرج إريك بالشوناس احتمالات الموافقة على ETF للعملات الرقمية إلى 100%. وقال إنه الآن بعد أن أصبحت طلبات ETF تحتاج فقط إلى بيان تسجيل S-1، أصبحت ملفات 19b-4 لاغية.

إريك بالشوناس يقول إن احتمالات ETF للعملات الرقمية ترتفع إلى 100%

في منتصف عام 2025، رفع بالشوناس وجيمس سيفارت، خبراء بلومبرج، احتمالاتهم إلى 90% إلى 95% لصناديق ETF للعملات الرقمية. ولكن الآن، مع تحديث هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد، دفعوا الاحتمالات أكثر إلى 100%.

قال بالشوناس إنه مع وجود معايير الإدراج العامة، أصبحت ملفات 19b-4 وجدولها الزمني البالغ 240 يومًا غير ذات صلة. وقال إن مقدمي الطلبات يحتاجون فقط إلى تقديم ملف S-1 والموافقة الرسمية من قسم تمويل الشركات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

كتب بالشوناس: "بصراحة، الاحتمالات هي حقًا 100% الآن. معايير الإدراج العامة تجعل ملفات 19b-4 و'ساعتها' بلا معنى. هذا يترك فقط ملفات S-1 في انتظار الضوء الأخضر الرسمي من تمويل الشركات. وقد قدموا للتو التعديل رقم 4 لسولانا. يمكن أن يأتي المولود في أي يوم. كن مستعدًا."

موعد نهائي لـ ETF العملات الرقمية الفورية يبدأ هذا الأسبوع

ثلاثة صناديق ETF للعملات الرقمية، Litecoin وXRP وسولانا، مع تقديم S-1، لديها موعد نهائي للقرار مقرر لهذا الأسبوع في أكتوبر. بدءًا من 2 أكتوبر، سيتم تحديد مصير Canary وGrayscale وCoinshares لـ ETF Litecoin.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تقوم الشركات العالمية، بما في ذلك Grayscale وVanEck و21Shares وCanary وBitwise وFranklin وFidelity، في 10 أكتوبر بمراجعة طلبات ETF سولانا الخاصة بها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

علاوة على ذلك، سيتلقى مقدمو طلبات ETF لـ XRP، بما في ذلك Grayscale وBitwise وCanary و21Shares وWisdomTree وCoinshares وFranklin، قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في 17 أكتوبر.

مع مراقبة هذه المواعيد النهائية لـ ETF العملات الرقمية عن كثب، قال بالشوناس إنه سيكون شهرًا مجنونًا. وقال نيت جيراسي، رئيس Nova Dius Wealth، إنه سيكون أسبوعًا ضخمًا لصناديق ETF العملات الرقمية الفورية. وكتب: "المواعيد النهائية النهائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات تقترب بشأن العديد من الملفات. تبدأ هذا الأسبوع بموعد نهائي على ETF LTC الفوري من Canary. سيتبعها قرارات بشأن ETFs لـ SOL وDOGE وXRP وADA وHBAR (على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها الموافقة على أي منها أو كلها في أي وقت).