البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "احتمالات الموافقة على ETF XRP تصل إلى 100%، ويمكن أن يأتي ETF Solana 'في أي يوم'" لأول مرة على Coinpedia Fintech News حيث طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من مصدري ETF للعملات المشفرة سحب إيداعاتهم 19b-4، رفع محلل Bloomberg إريك بالشوناس احتمالات الموافقة على ETF للعملات المشفرة إلى 100%. وقال إنه الآن بعد أن تحتاج طلبات ETF فقط إلى بيان تسجيل S-1 الخاص بها، أصبحت إيداعات 19b-4 لاغية. يقول إريك بالشوناس إن العملات المشفرة ...ظهر المنشور "احتمالات الموافقة على ETF XRP تصل إلى 100%، ويمكن أن يأتي ETF Solana 'في أي يوم'" لأول مرة على Coinpedia Fintech News حيث طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من مصدري ETF للعملات المشفرة سحب إيداعاتهم 19b-4، رفع محلل Bloomberg إريك بالشوناس احتمالات الموافقة على ETF للعملات المشفرة إلى 100%. وقال إنه الآن بعد أن تحتاج طلبات ETF فقط إلى بيان تسجيل S-1 الخاص بها، أصبحت إيداعات 19b-4 لاغية. يقول إريك بالشوناس إن العملات المشفرة ...

احتمالات الموافقة على XRP ETF تصل إلى 100%، ويمكن أن يأتي Solana ETF 'في أي يوم'

بواسطة: CoinPedia
2025/09/30 19:24
XRP
XRP$2.3846-0.46%
Nowchain
NOW$0.00232--%
1
1$0.02001-10.66%
Solana xrp

ظهر المنشور بعنوان احتمالات الموافقة على ETF لـ XRP تصل إلى 100%، ويمكن أن يأتي ETF سولانا "في أي يوم" لأول مرة على Coinpedia Fintech News

مع طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من مصدري ETF للعملات الرقمية سحب ملفات 19b-4 الخاصة بهم، رفع محلل بلومبرج إريك بالشوناس احتمالات الموافقة على ETF للعملات الرقمية إلى 100%. وقال إنه الآن بعد أن أصبحت طلبات ETF تحتاج فقط إلى بيان تسجيل S-1، أصبحت ملفات 19b-4 لاغية.  

إريك بالشوناس يقول إن احتمالات ETF للعملات الرقمية ترتفع إلى 100%

في منتصف عام 2025، رفع بالشوناس وجيمس سيفارت، خبراء بلومبرج، احتمالاتهم إلى 90% إلى 95% لصناديق ETF للعملات الرقمية. ولكن الآن، مع تحديث هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد، دفعوا الاحتمالات أكثر إلى 100%. 

قال بالشوناس إنه مع وجود معايير الإدراج العامة، أصبحت ملفات 19b-4 وجدولها الزمني البالغ 240 يومًا غير ذات صلة. وقال إن مقدمي الطلبات يحتاجون فقط إلى تقديم ملف S-1 والموافقة الرسمية من قسم تمويل الشركات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات. 

كتب بالشوناس: "بصراحة، الاحتمالات هي حقًا 100% الآن. معايير الإدراج العامة تجعل ملفات 19b-4 و'ساعتها' بلا معنى. هذا يترك فقط ملفات S-1 في انتظار الضوء الأخضر الرسمي من تمويل الشركات. وقد قدموا للتو التعديل رقم 4 لسولانا. يمكن أن يأتي المولود في أي يوم. كن مستعدًا." 

موعد نهائي لـ ETF العملات الرقمية الفورية يبدأ هذا الأسبوع

ثلاثة صناديق ETF للعملات الرقمية، Litecoin وXRP وسولانا، مع تقديم S-1، لديها موعد نهائي للقرار مقرر لهذا الأسبوع في أكتوبر. بدءًا من 2 أكتوبر، سيتم تحديد مصير Canary وGrayscale وCoinshares لـ ETF Litecoin. 

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تقوم الشركات العالمية، بما في ذلك Grayscale وVanEck و21Shares وCanary وBitwise وFranklin وFidelity، في 10 أكتوبر بمراجعة طلبات ETF سولانا الخاصة بها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. 

علاوة على ذلك، سيتلقى مقدمو طلبات ETF لـ XRP، بما في ذلك Grayscale وBitwise وCanary و21Shares وWisdomTree وCoinshares وFranklin، قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في 17 أكتوبر. 

مع مراقبة هذه المواعيد النهائية لـ ETF العملات الرقمية عن كثب، قال بالشوناس إنه سيكون شهرًا مجنونًا. وقال نيت جيراسي، رئيس Nova Dius Wealth، إنه سيكون أسبوعًا ضخمًا لصناديق ETF العملات الرقمية الفورية. وكتب: "المواعيد النهائية النهائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات تقترب بشأن العديد من الملفات. تبدأ هذا الأسبوع بموعد نهائي على ETF LTC الفوري من Canary. سيتبعها قرارات بشأن ETFs لـ SOL وDOGE وXRP وADA وHBAR (على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها الموافقة على أي منها أو كلها في أي وقت).

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,687.73
$101,687.73$101,687.73

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,408.46
$3,408.46$3,408.46

-0.57%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.36
$153.36$153.36

-1.50%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3846
$2.3846$2.3846

+0.69%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11127
$0.11127$0.11127

+3.98%