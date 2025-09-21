يمكن أن يصل XRP إلى 2,500 دولار، الرئيس التنفيذي كلافر يشرح العوامل الرئيسية

ملخص سريع

يعتقد جيك كلافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Ascension، أن XRP يمكن أن تصل إلى 2,500 دولار مع الأحداث الاقتصادية العالمية المناسبة.

يؤكد كلافر أن صدمة العرض المحتملة، وليس القيمة السوقية، هي المفتاح لزيادة قيمة XRP.

العرض الثابت لـ XRP، المحدد بـ 100 مليار عملة، يجعلها أصلًا فريدًا يمكن أن يشهد نموًا كبيرًا في السعر.

النموذج الانكماشي لـ XRP، مع حرق 5,000 عملة يوميًا، يساهم في ندرة متزايدة يمكن أن تعزز قيمتها.

توقع كلافر بأن تصل XRP إلى 2,500 دولار يعتمد على التحولات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب، وانخفاض العرض.

ناقش جيك كلافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Ascension، مؤخرًا المسار المحتمل لوصول XRP إلى سعر 2,500 دولار للعملة الواحدة. يعتقد كلافر أن السعر يمكن أن يرتفع بشكل كبير مع المزيج المناسب من الأحداث العالمية. وأكد أن مثل هذا الارتفاع في السعر لن يحدث بين عشية وضحاها ولكن من خلال سلسلة من التحولات الاقتصادية الكلية.

صدمة العرض يمكن أن تدفع XRP إلى 2,500 دولار

يصر كلافر على أن صدمة العرض هي المفتاح لدفع قيمة XRP إلى 2,500 دولار. ويوضح أنه لحدوث هذه الزيادة في السعر، يجب أن تتكشف أحداث اقتصادية كلية معينة. ستؤدي هذه الأحداث إلى انخفاض كبير في العرض المتاح من XRP، مما يجعلها أصلًا نادرًا ومطلوبًا بشدة.

الفكرة هي أن العرض المحدود من XRP، مع الطلب المتزايد، يمكن أن يدفع السعر للأعلى. وهذا يتماشى مع اعتقاد كلافر بأن القيمة السوقية أقل أهمية من العرض الفعلي المتاح للشراء.

يلعب العرض الثابت لـ XRP، المحدد بـ 100 مليار عملة، دورًا مهمًا في هذه النظرية. على عكس العملات المشفرة الأخرى، لا يمكن سك XRP بلا نهاية. وهذا يمنحها خاصية فريدة قد تساهم في قيمتها المستقبلية. يعتمد توقع كلافر على هذه الندرة، التي من شأنها أن تزيد من قيمتها بمرور الوقت.

حرق XRP اليومي يغذي ارتفاع السعر المحتمل

يسلط كلافر الضوء أيضًا على النموذج الانكماشي لـ XRP كعامل حاسم. ويشير إلى أن حوالي 5,000 من XRP يتم حرقها يوميًا من خلال المعاملات، مما يقلل من العرض. "إنه حرفيًا الأصل الانكماشي الوحيد بجانب، مثل، اليورانيوم على الكوكب،" كما قال.

يضمن الحرق اليومي استمرار تقلص إجمالي عرض XRP. مع بقاء عملات XRP أقل متاحة للشراء، من المرجح أن تزيد الندرة من سعرها. يعزز هذا النموذج الانكماشي ثقة كلافر في إمكانية وصول XRP إلى أسعار من أربعة أرقام.

وفقًا لكلافر، يمكن أن تؤدي هذه العوامل المجتمعة - صدمة العرض والطبيعة الانكماشية - إلى ارتفاع كبير في السعر. مع نمو الطلب، وانخفاض العرض، يمكن أن ترتفع قيمة XRP بشكل أسي. وهو لا يزال واثقًا من أن XRP يمكن أن تصل إلى 2,500 دولار في ظل الظروف المناسبة.

يتماشى توقع كلافر الجريء لـ XRP مع توقعه السابق بأن العملة يمكن أن تصل إلى 1,500 إلى 2,000 دولار بحلول عام 2026. ويستند في هذه التقديرات إلى نفس التحولات الاقتصادية الكلية والطلب المتزايد الذي يعتقد أنه سيدفع السعر للأعلى.

