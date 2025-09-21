البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
الخلاصة: جيك كلافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Ascension، يعتقد أن XRP يمكن أن يصل إلى 2,500 دولار مع الأحداث الاقتصادية العالمية المناسبة. يؤكد كلافر أن صدمة العرض المحتملة، وليس القيمة السوقية، هي المفتاح لزيادة قيمة XRP. العرض الثابت لـ XRP، المحدد بـ 100 مليار عملة، يجعله أصلاً فريداً يمكن أن يشهد زيادة كبيرة في السعر [...] ظهر المنشور "XRP يمكن أن يصل إلى 2,500 دولار، الرئيس التنفيذي كلافر يشرح العوامل الرئيسية" لأول مرة على CoinCentral.الخلاصة: جيك كلافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Ascension، يعتقد أن XRP يمكن أن يصل إلى 2,500 دولار مع الأحداث الاقتصادية العالمية المناسبة. يؤكد كلافر أن صدمة العرض المحتملة، وليس القيمة السوقية، هي المفتاح لزيادة قيمة XRP. العرض الثابت لـ XRP، المحدد بـ 100 مليار عملة، يجعله أصلاً فريداً يمكن أن يشهد زيادة كبيرة في السعر [...] ظهر المنشور "XRP يمكن أن يصل إلى 2,500 دولار، الرئيس التنفيذي كلافر يشرح العوامل الرئيسية" لأول مرة على CoinCentral.

يمكن أن يصل XRP إلى 2,500 دولار، الرئيس التنفيذي كلافر يشرح العوامل الرئيسية

بواسطة: Coincentral
2025/09/21 23:41
XRP
XRP$2.3944--%

ملخص سريع

  • يعتقد جيك كلافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Ascension، أن XRP يمكن أن تصل إلى 2,500 دولار مع الأحداث الاقتصادية العالمية المناسبة.
  • يؤكد كلافر أن صدمة العرض المحتملة، وليس القيمة السوقية، هي المفتاح لزيادة قيمة XRP.
  • العرض الثابت لـ XRP، المحدد بـ 100 مليار عملة، يجعلها أصلًا فريدًا يمكن أن يشهد نموًا كبيرًا في السعر.
  • النموذج الانكماشي لـ XRP، مع حرق 5,000 عملة يوميًا، يساهم في ندرة متزايدة يمكن أن تعزز قيمتها.
  • توقع كلافر بأن تصل XRP إلى 2,500 دولار يعتمد على التحولات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب، وانخفاض العرض.

ناقش جيك كلافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Ascension، مؤخرًا المسار المحتمل لوصول XRP إلى سعر 2,500 دولار للعملة الواحدة. يعتقد كلافر أن السعر يمكن أن يرتفع بشكل كبير مع المزيج المناسب من الأحداث العالمية. وأكد أن مثل هذا الارتفاع في السعر لن يحدث بين عشية وضحاها ولكن من خلال سلسلة من التحولات الاقتصادية الكلية.

صدمة العرض يمكن أن تدفع XRP إلى 2,500 دولار

يصر كلافر على أن صدمة العرض هي المفتاح لدفع قيمة XRP إلى 2,500 دولار. ويوضح أنه لحدوث هذه الزيادة في السعر، يجب أن تتكشف أحداث اقتصادية كلية معينة. ستؤدي هذه الأحداث إلى انخفاض كبير في العرض المتاح من XRP، مما يجعلها أصلًا نادرًا ومطلوبًا بشدة.

الفكرة هي أن العرض المحدود من XRP، مع الطلب المتزايد، يمكن أن يدفع السعر للأعلى. وهذا يتماشى مع اعتقاد كلافر بأن القيمة السوقية أقل أهمية من العرض الفعلي المتاح للشراء.

يلعب العرض الثابت لـ XRP، المحدد بـ 100 مليار عملة، دورًا مهمًا في هذه النظرية. على عكس العملات المشفرة الأخرى، لا يمكن سك XRP بلا نهاية. وهذا يمنحها خاصية فريدة قد تساهم في قيمتها المستقبلية. يعتمد توقع كلافر على هذه الندرة، التي من شأنها أن تزيد من قيمتها بمرور الوقت.

حرق XRP اليومي يغذي ارتفاع السعر المحتمل

يسلط كلافر الضوء أيضًا على النموذج الانكماشي لـ XRP كعامل حاسم. ويشير إلى أن حوالي 5,000 من XRP يتم حرقها يوميًا من خلال المعاملات، مما يقلل من العرض. "إنه حرفيًا الأصل الانكماشي الوحيد بجانب، مثل، اليورانيوم على الكوكب،" كما قال.

يضمن الحرق اليومي استمرار تقلص إجمالي عرض XRP. مع بقاء عملات XRP أقل متاحة للشراء، من المرجح أن تزيد الندرة من سعرها. يعزز هذا النموذج الانكماشي ثقة كلافر في إمكانية وصول XRP إلى أسعار من أربعة أرقام.

وفقًا لكلافر، يمكن أن تؤدي هذه العوامل المجتمعة - صدمة العرض والطبيعة الانكماشية - إلى ارتفاع كبير في السعر. مع نمو الطلب، وانخفاض العرض، يمكن أن ترتفع قيمة XRP بشكل أسي. وهو لا يزال واثقًا من أن XRP يمكن أن تصل إلى 2,500 دولار في ظل الظروف المناسبة.

يتماشى توقع كلافر الجريء لـ XRP مع توقعه السابق بأن العملة يمكن أن تصل إلى 1,500 إلى 2,000 دولار بحلول عام 2026. ويستند في هذه التقديرات إلى نفس التحولات الاقتصادية الكلية والطلب المتزايد الذي يعتقد أنه سيدفع السعر للأعلى.

ظهر منشور "يمكن أن تصل XRP إلى 2,500 دولار، الرئيس التنفيذي كلافر يشرح العوامل الرئيسية" لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

ظهر منشور "Botanix تطلق stBTC لتقديم العائد المحلي للبيتكوين" على BitcoinEthereumNews.com. أطلقت Botanix Labs توكن stBTC، وهو توكن حصة سائلة مصمم لتحويل بيتكوين إلى أصل مدر للعائد من خلال إعادة توزيع رسوم شبكة الغاز مباشرة إلى المستخدمين. سيبدأ البروتوكول في تراكم العائد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع جدولة فتح Genesis Vault في 25 سبتمبر، بحد أقصى 50 BTC. تمثل المبادرة إحدى المحاولات الأولى لتوليد العائد المحلي للبيتكوين دون الاعتماد على نماذج التوكن التضخمية أو الأوصياء المركزيين. يعمل stBTC من خلال السماح للمستخدمين بإيداع بيتكوين في العقد الذكي غير المقيد لـ Botanix، وتلقي توكنات stBTC التي تمثل حصتهم في خزنة الحصة. مع حدوث المعاملات، تتدفق 50٪ من رسوم شبكة Botanix، المدفوعة بـ BTC، مرة أخرى إلى حاملي stBTC. بمرور الوقت، تزداد قيمة stBTC بالنسبة إلى BTC، مما يمكن المستخدمين من استرداد إيداعهم الأصلي بالإضافة إلى العائد. تقدر Botanix أن العوائد المبكرة يمكن أن تصل إلى 20-50٪ سنويًا قبل أن تستقر حول 6-8٪، وهو مستوى مشابه لحصة الإيثريوم ولكنه مقوم بالكامل بالبيتكوين. تقول Botanix أن عمليات تدقيق الأمان قد اكتملت بواسطة Spearbit و Sigma Prime، وتم بناء البروتوكول على معيار خزنة EIP-4626، الذي يدعم أيضًا منتجات الحصة القائمة على الإيثريوم. تؤمن بنية Spiderchain الخاصة بالشركة، التي تديرها 16 كيانًا مستقلاً بما في ذلك Galaxy و Alchemy و Fireblocks، الشبكة. إذا نما التبني، تجادل Botanix بأن النظام يمكن أن يجعل البيتكوين أصلاً منتجًا وقابلاً للتركيب للتمويل اللامركزي، مع تعزيز إجماع الشبكة. هذه قصة متطورة. تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل المحرر Jeffrey Albus قبل النشر. احصل على الأخبار في صندوق الوارد الخاص بك. استكشف رسائل Blockworks الإخبارية: المصدر: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
مشاركة
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000237+1.71%
Swarm Network
TRUTH$0.02672+0.07%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00402+4.09%
1
1$0.01975-10.75%
EPNS
PUSH$0.0169+8.61%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أفضل عملة مشفرة للشراء في 2025: ارتفاع بيانات BlockchainFX ($BFX) والمواقف الحالية لـ TRON (TRX) و Cardano (ADA)

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,774.04
$101,774.04$101,774.04

-0.45%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,418.10
$3,418.10$3,418.10

-0.29%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-1.30%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3944
$2.3944$2.3944

+1.11%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11182
$0.11182$0.11182

+4.49%