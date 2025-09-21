نتائج دبليو دبليو إي ريسلبالوزا 2025 حيث يطيح كودي رودس بدرو ماكنتاير

عاد كودي رودس مؤخرًا إلى WWE بعد توقف قصير. (المصدر: ريتش وايد/WWE عبر صور غيتي) WWE عبر صور غيتي

واجه كودي رودس واحدة من أصعب التحديات حتى الآن في WWE WrestlePalooza 2025 متمثلة في بطل WWE السابق درو ماكنتاير.

قبل ثمانية أيام في عرض سماكداون، عاد "الكابوس الأمريكي" من توقف قصير عن برامج WWE ليوجه تحديًا لماكنتاير في أول حدث PLE لـ WWE على قناة ESPN. كان ماكنتاير قد هزم للتو صديق رودس القديم ومرشده راندي أورتن في الحدث الرئيسي لسماكداون، لكنه لم يكن لديه وقت كافٍ للاحتفال.

مهدت عودة رودس المنتصرة إلى سماكداون الطريق لمواجهة ضخمة بين بطل WWE وماكنتاير في WWE WrestlePalooza في إنديانابوليس.

نتائج WWE WrestlePalooza 2025 لمباراة كودي رودس ضد درو ماكنتاير

قدمت WWE عرض WrestlePalooza بمستوى يليق بـ WrestleMania، وقدم رودس وماكنتاير مباراة تستحق "أكبر مسرح للجميع".

داخل صالة غينبريدج فيلدهاوس، تصارع رودس وماكنتاير في مواجهة كلاسيكية بين نجوم الأحداث الرئيسية المعروفين، لكن في النهاية كان رودس هو من وقف منتصرًا. أنهى بطل WWE مرتين المباراة ضد ماكنتاير بحركة كودي كاتر خارقة وكروس رودس للاحتفاظ ببطولة WWE التي فاز بها الشهر الماضي فقط عندما هزم جون سينا في سمر سلام.

من بين أبرز لحظات دفاع رودس الناجح عن لقب WWE:

كانت الدقائق القليلة الأولى من المباراة متكافئة حتى حاول رودس الجري إلى الحبال لكنه تباطأ، مشيرًا إلى إصابة في ساقه. تمكن من تنفيذ حركة كودي كاتر لكنه كان يعاني من ركبته.

نجح رودس في النهاية في توجيه ركلة سبرينغبورد إلى ماكنتاير تبعها بغطسة انتحارية خارج الحلبة. ذهب لتنفيذ غطسة ثانية، لكن ماكنتاير أمسك به ودفعه بظهره أولاً إلى الزاوية قبل أن يلقي به فوق طاولة المعلقين الإسبانية.

سيطر ماكنتاير ونفذ زوجي من حركات السوبلكس بطن لبطن على رودس لكنه أخطأ في تنفيذ حركة صد بالكتف في الزاوية، مما أدى إلى اصطدامه بعمود الحلبة. استعاد ماكنتاير السيطرة بحركة ألاباما سلام على درجات الحلبة الفولاذية.

تسلق ماكنتاير إلى الأعلى، لكن رودس قفز وضربه بحركة سوبربلكس كبيرة. تبادل الاثنان الضربات، ثم نفذ رودس لكمة جارية، وضربة قوية وركلة كارثية. نفذ رودس حركة كودي كاتر أخرى وحاول تنفيذ كروس رودس، لكن ماكنتاير قاوم بركبة إلى الرأس. نفذ ماكنتاير نطحة غلاسكو كيس ووايت نويز من الأعلى.

حاول ماكنتاير تنفيذ ركلة كليمور، لكن رودس رد بباور بومب ضعيف لعد اثنين. حاول ماكنتاير تنفيذ ركلة كليمور أخرى، تجنبها رودس وثبت حركة فيغر فور قبل أن يكسرها ماكنتاير بلكمة كبيرة إلى الفك.

مع انشغال الحكم، مزق ماكنتاير وسادة الزاوية ودفع رودس إلى الزاوية. أبقى رودس على الأرض لعد طويل، لكن الحكم، الذي اضطر للابتعاد عن الطريق، لم يتمكن من العد. هذا أبقى على فرص رودس حية.

نفذ رودس حركة كروس رودس، لكن ماكنتاير نهض. رد ماكنتاير على محاولة أخرى لحركة كودي كاتر بضربة، ثم نفذ غطسة دورانية على رودس خارج الحلبة. عند العودة إلى الحلبة، نفذ ماكنتاير ركلة كليمور لأقرب عد ثلاثة في المباراة.

في الخارج، جهز ماكنتاير رودس لركلة كليمور باتجاه طاولة المعلقين، لكن الحكم تدخل. سمح ذلك لرودس بالتحرك وتجنب الركلة، مما أدى إلى اصطدام ساق ماكنتاير بجانب طاولة المعلقين. عند العودة إلى الحلبة، حاول رودس تنفيذ كودي كاتر، لكن ماكنتاير رد بغلاسكو كيس.

نفذ رودس حركة سوبر كودي كاتر، ثم رفع ماكنتاير وثبته بحركة كروس رودس. كان ذلك كافياً للتثبيت والفوز.

منذ فوزه الأول بلقب WWE في راسلمينيا 40 في أبريل 2024، تجاوز رودس الآن 425 يومًا إجمالياً كبطل عبر فترتي حكم.

نتائج WWE WrestlePalooza 2025: ما هو التالي لكودي رودس ودرو ماكنتاير؟

من المحتمل أن WWE WrestlePalooza 2025 لم يكن نهاية الخلاف بين رودس وماكنتاير. في الواقع، إنها مجرد البداية.

على الرغم من أن رودس احتفظ ببطولة WWE في إنديانابوليس، إلا أنه فعل ذلك فقط بعد أن كلف التحكيم غير الكفء ماكنتاير المباراة في أكثر من مناسبة. تشير تلك النهاية المعقدة والفوز المشكوك فيه لرودس إلى أن هناك المزيد القادم من رودس وماكنتاير، اللذين يعتبران على الأرجح أفضل نجمين متفرغين في سماكداون حالياً.

في الحقيقة، لا توجد حقًا خيارات أخرى كثيرة لرودس على العلامة الزرقاء حاليًا. سينا عاد إلى رو بينما راندي أورتن هو وجه طيب، وكذلك سامي زين، وعمليًا لا يوجد نجم آخر في سماكداون تم وضعه كمنافس محتمل على بطولة العالم.

نظرًا لنقص المتحدين لرودس في سماكداون وجدول أحداث PLE القادمة لـ WWE، يمكن أن تمتد منافسته مع ماكنتاير، ويجب أن تمتد، حتى الخريف. في غضون ثلاثة أسابيع فقط، ستتوجه WWE إلى بيرث، أستراليا لحدث كراون جول. في الشهر التالي، ستستضيف WWE سيرفايفر سيريز: وار جيمز في سان دييغو.

هذا يبدو وكأنه يمهد لمباراة إعادة بين ماكنتاير ورودس في كراون جول، مع احتمال امتداد ذلك الخلاف حتى سيرفايفر سيريز، ربما حتى في مباراة وار جيمز. قامت WWE بعمل سيء للغاية في بناء الأشرار في سماكداون لدرجة أن تمديد مواجهة رودس ضد ماكنتاير هو الخيار الواقعي الوحيد.

بينما قد يكون رودس فاز بالمعركة في WWE WrestlePalooza 2025، فإن حرب ماكنتاير مع بطل WWE، وحكام WWE، لم تنته بعد. كما ينبغي أن تكون.