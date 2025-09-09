ارتفاع أسعار خام WTI إلى 62.80 دولار مع خفض أوبك+ لخطط زيادة العرض

- ارتفاع أسعار النفط الخام وسط آمال بزيادات أكثر اعتدالاً في العرض من أكتوبر.
- أعلنت أوبك+ عن زيادة قدرها 137,000 برميل يومياً للشهر المقبل.
- ترامب يشير إلى جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا.
يتداول النفط الخام بارتفاع يوم الاثنين، وسط أنباء تفيد بأن زيادة العرض القادمة من أوبك+ المقررة في أكتوبر ستكون أقل مما كان متوقعاً سابقاً، في حين أثارت الهجمات الأخيرة في أوكرانيا تكهنات حول فرض المزيد من العقوبات على النفط الخام الروسي.
يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأمريكي، بارتفاع حوالي 1 دولار في اليوم، ليصل إلى أعلى مستوياته اليومية فوق 62.80 دولار مباشرة، مع اقتراب أعلى مستوى يوم الجمعة عند 63.25 دولار.
دول أوبك+ توافق على زيادة أكثر اعتدالاً في العرض
وافقت أوبك+، وهي مجموعة تضم دول أوبك بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137,000 برميل يومياً، وهو أقل بكثير من زيادات 555,000 برميل يومياً و 411,000 برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في سبتمبر وأغسطس، على التوالي.
وأيضاً يوم الأحد، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه مستعد لتمرير جولة ثانية من العقوبات على روسيا رداً على هجمات نهاية الأسبوع على أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإشعال النيران في مبنى الحكومة في كييف
فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 50% على الواردات من الهند الشهر الماضي رداً على مشتريات دلهي من النفط الروسي، وتتكهن البلاد بتمديد إجراءات مماثلة لمشتري النفط الخام الروسي الآخرين.
أسئلة وأجوبة حول نفط WTI
نفط WTI هو نوع من النفط الخام يباع في الأسواق الدولية. يرمز WTI إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو أحد الأنواع الرئيسية الثلاثة بما في ذلك خام برنت وخام دبي. يشار إلى WTI أيضاً باسم "الخفيف" و"الحلو" بسبب انخفاض كثافته ومحتواه من الكبريت على التوالي. يعتبر نفطاً عالي الجودة يمكن تكريره بسهولة. يتم استخراجه من الولايات المتحدة وتوزيعه عبر مركز كوشينغ، الذي يعتبر "تقاطع خطوط أنابيب العالم". إنه معيار لسوق النفط وغالباً ما يتم اقتباس سعر WTI في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، العرض والطلب هما المحركان الرئيسيان لسعر نفط WTI. وبالتالي، يمكن أن يكون النمو العالمي محركاً لزيادة الطلب والعكس صحيح بالنسبة للنمو العالمي الضعيف. يمكن أن تؤدي عدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات إلى تعطيل العرض والتأثير على الأسعار. تعتبر قرارات أوبك، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركاً رئيسياً آخر للسعر. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر نفط خام WTI، حيث يتم تداول النفط بشكل أساسي بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يجعل النفط أكثر يسراً والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزون النفط الأسبوعية التي ينشرها معهد البترول الأمريكي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA) على سعر نفط WTI. تعكس التغييرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضاً في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يدفع سعر النفط للارتفاع. يمكن أن تعكس المخزونات الأعلى زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير API كل يوم ثلاثاء وتقرير EIA في اليوم التالي. عادة ما تكون نتائجهما متشابهة، حيث تقع ضمن 1% من بعضها البعض 75% من الوقت. تعتبر بيانات EIA أكثر موثوقية، لأنها وكالة حكومية.
أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) هي مجموعة من 12 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات نصف سنوية. غالباً ما تؤثر قراراتهم على أسعار نفط WTI. عندما تقرر أوبك خفض الحصص، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضييق العرض، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع. عندما تزيد أوبك الإنتاج، يكون لها التأثير المعاكس. تشير أوبك+ إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج أوبك، أبرزهم روسيا.
المصدر: https://www.fxstreet.com/news/wti-crude-prices-rise-to-6280-as-opec-dials-down-supply-hike-plans-202509081129