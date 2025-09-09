ظهر المنشور "ارتفاع أسعار خام WTI إلى 62.80 دولار مع خفض أوبك+ لخطط زيادة العرض" على BitcoinEthereumNews.com. ارتفعت أسعار النفط الخام وسط آمال بزيادات أكثر اعتدالاً في العرض من أكتوبر. أعلنت أوبك+ عن زيادة قدرها 137,000 برميل يومياً للشهر المقبل. أشار ترامب إلى جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا. يتداول النفط الخام بارتفاع يوم الاثنين، وسط أنباء تفيد بأن زيادة العرض المقبلة لأوبك+ المقررة في أكتوبر ستكون أقل مما كان متوقعاً سابقاً، في حين أثارت الهجمات الأخيرة في أوكرانيا تكهنات حول فرض المزيد من العقوبات على النفط الخام الروسي. يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأمريكي، بارتفاع حوالي دولار واحد في اليوم، ليصل إلى مستويات قياسية خلال اليوم فوق 62.80 دولار مباشرة، مع اقتراب أعلى مستوى يوم الجمعة عند 63.25 دولار. دول أوبك+ توافق على زيادة أكثر اعتدالاً في العرض اتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم دول أوبك بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137,000 برميل يومياً، وهو أقل بكثير من زيادات 555,000 برميل يومياً و411,000 برميل يومياً التي أعلنت في سبتمبر وأغسطس، على التوالي. وأكد الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً يوم الأحد أنه مستعد لتمرير جولة ثانية من العقوبات على روسيا رداً على هجمات نهاية الأسبوع على أوكرانيا، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإضرام النار في مبنى الحكومة في كييف. فرض ترامب تعريفة بنسبة 50% على الواردات من الهند الشهر الماضي رداً على مشتريات دلهي من النفط الروسي، وتتكهن البلاد بتمديد إجراءات مماثلة لمشتري النفط الخام الروسي الآخرين. الأسئلة الشائعة حول نفط WTI نفط WTI هو نوع من النفط الخام يباع في الأسواق الدولية. يرمز WTI إلى غرب تكساس الوسيط، وهو أحد الأنواع الرئيسية الثلاثة بما في ذلك خام برنت ودبي. يشار إلى WTI أيضاً بأنه "خفيف" و"حلو" بسبب انخفاض كثافته ومحتوى الكبريت فيه على التوالي. يعتبر نفطاً عالي الجودة يسهل تكريره. يتم استخراجه في الولايات المتحدة وتوزيعه عبر مركز كوشينغ، الذي هو... ظهر المنشور "ارتفاع أسعار خام WTI إلى 62.80 دولار مع خفض أوبك+ لخطط زيادة العرض" على BitcoinEthereumNews.com. ارتفعت أسعار النفط الخام وسط آمال بزيادات أكثر اعتدالاً في العرض من أكتوبر. أعلنت أوبك+ عن زيادة قدرها 137,000 برميل يومياً للشهر المقبل. أشار ترامب إلى جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا. يتداول النفط الخام بارتفاع يوم الاثنين، وسط أنباء تفيد بأن زيادة العرض المقبلة لأوبك+ المقررة في أكتوبر ستكون أقل مما كان متوقعاً سابقاً، في حين أثارت الهجمات الأخيرة في أوكرانيا تكهنات حول فرض المزيد من العقوبات على النفط الخام الروسي. يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأمريكي، بارتفاع حوالي دولار واحد في اليوم، ليصل إلى مستويات قياسية خلال اليوم فوق 62.80 دولار مباشرة، مع اقتراب أعلى مستوى يوم الجمعة عند 63.25 دولار. دول أوبك+ توافق على زيادة أكثر اعتدالاً في العرض اتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم دول أوبك بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137,000 برميل يومياً، وهو أقل بكثير من زيادات 555,000 برميل يومياً و411,000 برميل يومياً التي أعلنت في سبتمبر وأغسطس، على التوالي. وأكد الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً يوم الأحد أنه مستعد لتمرير جولة ثانية من العقوبات على روسيا رداً على هجمات نهاية الأسبوع على أوكرانيا، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإضرام النار في مبنى الحكومة في كييف. فرض ترامب تعريفة بنسبة 50% على الواردات من الهند الشهر الماضي رداً على مشتريات دلهي من النفط الروسي، وتتكهن البلاد بتمديد إجراءات مماثلة لمشتري النفط الخام الروسي الآخرين. الأسئلة الشائعة حول نفط WTI نفط WTI هو نوع من النفط الخام يباع في الأسواق الدولية. يرمز WTI إلى غرب تكساس الوسيط، وهو أحد الأنواع الرئيسية الثلاثة بما في ذلك خام برنت ودبي. يشار إلى WTI أيضاً بأنه "خفيف" و"حلو" بسبب انخفاض كثافته ومحتوى الكبريت فيه على التوالي. يعتبر نفطاً عالي الجودة يسهل تكريره. يتم استخراجه في الولايات المتحدة وتوزيعه عبر مركز كوشينغ، الذي هو...