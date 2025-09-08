أكملت WSPN الاستحواذ على Aplauz NL B.V.

تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، 8 سبتمبر 2025 /PRNewswire/ — أعلنت شبكة الدفع بالعملة المستقرة العالمية (WSPN)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن الاستحواذ الناجح على Aplauz NL B.V.، وهي مؤسسة نقود إلكترونية هولندية مرخصة (EMI) وشركة تابعة لـ Aplauz Financial Services Ltd. تمت الموافقة على الصفقة من قبل البنك الهولندي (DNB) في يونيو 2025 وتم الانتهاء منها في يوليو 2025.

يؤكد الاستحواذ التزام WSPN ببناء تواجد عالمي مع تطوير أنظمة بيئية متوافقة للدفع بالعملة المستقرة عبر الأسواق الرئيسية. وهو يعكس تصميم WSPN على دفع توحيد خدمات العملة المستقرة وتوسيع نطاق وصولها إلى تطبيقات متنوعة في العالم الحقيقي، مما يساعد على تسريع تطوير البنية التحتية المالية المستقبلية.

تصريحات تنفيذية

"يعزز الاستحواذ على Aplauz NL B.V. تواجدنا الأوروبي ويسرع مهمتنا لريادة المدفوعات الرقمية الشفافة والشاملة،" قال ريموند يوان، مؤسس والرئيس التنفيذي في WSPN. "مع منصة وفريق Aplauz الراسخ، سنستكشف فرص سوق أوسع في إنتاج حالات استخدام العملة المستقرة، وتقديم حلول مبتكرة لشبكة الدفع من الجيل التالي إلى المزيد من الشركاء والمستخدمين."

"نحن سعداء بإكمال هذه الخطوة التالية في رحلتنا،" قال جوران أبراموفيتش، مدير Aplauz Financial Services Ltd. "يسلط البيع الناجح لعملياتنا الهولندية إلى WSPN الضوء على قوة منصة Aplauz وأهميتها في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور اليوم. نحن واثقون من أن WSPN ستبني على هذا الأساس وتفتح فرصًا مثيرة لـ Aplauz NL B.V."

حول WSPN

WSPN هي مزود رائد للبنية التحتية للعملة المستقرة من الجيل التالي، ملتزمة ببناء حل دفع أكثر أمانًا وكفاءة وشفافية للاقتصاد العالمي. تتضمن محفظة منتجاتها العملات المستقرة ومجموعة متنوعة من الحلول المنتجة لسيناريوهات الدفع بالعملة المستقرة في العالم الحقيقي، وكلها مصممة لبناء وتوسيع النظام البيئي لشبكة WSPN. بتوجيه من رؤيتها "العملة المستقرة 2.0"، تضع WSPN سهولة الاستخدام والموثوقية وإمكانية الوصول في صميم نهجها، مما يدفع التبني السائد للعملات المستقرة في جميع أنحاء العالم.

حول Aplauz

Aplauz Financial Services Ltd. هي شركة تكنولوجيا مالية تطور وتشغل منصات وخدمات تنظيمية تمكن الشركاء من بناء وتوسيع حلول الدفع الرقمية المتوافقة. تأسست في عام 2020، تطورت Aplauz من مزود مدفوعات يركز على المستهلك إلى شريك تكنولوجي وامتثال B2B.

كجزء من هذا التحول الاستراتيجي، قامت Aplauz بالتخلي عن عملياتها الأوروبية EMI — بما في ذلك Aplauz NL B.V. وسابقًا Aplauz CH GmbH — للتركيز على تقديم التكنولوجيا والترخيص والبنية التحتية التنظيمية التي تمكن الشركات في قطاع المدفوعات الرقمية.