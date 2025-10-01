البورصةDEX+
أكبر محتال بيتكوين في العالم يقر بالذنب في قضية بقيمة 6.7 مليار دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 12:14
الجريمة

حصل المدعون العامون في لندن على اعتراف بالذنب فيما يُوصف بأنه أكبر قضية احتيال بيتكوين في التاريخ.

اعترفت تشيمين تشيان، وهي مواطنة صينية تُعرف أيضًا باسم تشانغ يادي، في محكمة ساوثوارك كراون بتنظيم عملية احتيال كريبتو واسعة النطاق خدعت أكثر من 128,000 شخص.

بين عامي 2014 و2017، استدرجت تشيان المستثمرين الصينيين من متوسطي العمر وكبار السن بوعود بأرباح يومية وعوائد بدون مخاطر، متخفية وراء مخطط استثمارات بيتكوين مشروعة.

تقدر السلطات أن الاحتيال وصل إلى 6.7 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المشفرة ربحًا تمت مقاضاتها على الإطلاق.

كشفت الشرطة في لندن أنها صادرت 61,000 بيتكوين مرتبطة بتشيان - وهو مبلغ كبير لدرجة أنه يضاعف احتياطيات الأصول الرقمية الخاصة بالحكومة البريطانية. وقال المحققون إنها فرت من الصين باستخدام وثائق مزورة قبل محاولة غسل الأموال المسروقة من خلال شراء عقارات فاخرة في بريطانيا.

وصف المسؤولون العملية بأنها أكبر عملية مصادرة للأصول الافتراضية في تاريخ المملكة المتحدة. تؤكد القضية كيف سمح الهوس المحيط باعتماد البيتكوين المبكر للمحتالين باستغلال المستثمرين غير المشتبه بهم، العديد منهم تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، بوعود كانت "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".

تنتظر تشيان الآن صدور الحكم، حيث وصفها المدعون العامون بأنها "أكبر محتالة بيتكوين في العالم".

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع المواضيع، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

المقال التالي

