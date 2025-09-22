البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تجذب Worldcoin أنظار المتداولين حيث يتم تداولها بحوالي 1.48 دولار وتستعد لما قد يكون تحركًا كبيرًا. يحذر موضوع مفصل من محلل العملات المشفرة Vertix على X (المعروف سابقًا باسم تويتر) من أن القيمة السوقية لـ WLD البالغة 3 مليارات دولار تحجبها قيمة أكبر بكثير تبلغ 14.7 مليار دولار من التقييم المخفف بالكامل (FDV). تصف المنشور هذه الفجوة بأنها "الـتجذب Worldcoin أنظار المتداولين حيث يتم تداولها بحوالي 1.48 دولار وتستعد لما قد يكون تحركًا كبيرًا. يحذر موضوع مفصل من محلل العملات المشفرة Vertix على X (المعروف سابقًا باسم تويتر) من أن القيمة السوقية لـ WLD البالغة 3 مليارات دولار تحجبها قيمة أكبر بكثير تبلغ 14.7 مليار دولار من التقييم المخفف بالكامل (FDV). تصف المنشور هذه الفجوة بأنها "الـ

مخطط Worldcoin (WLD) الأسبوعي يشير إلى احتمال حدوث تقلب كبير إذا حدث هذا

بواسطة: Coinstats
2025/09/22 07:00
Worldcoin
WLD$0.765-0.64%
1
1$0.01984-9.77%
Capverse
CAP$0.1112-0.28%
Movement
MOVE$0.05742-1.15%
تجذب Worldcoin أنظار المتداولين حيث يتم تداولها حول 1.48 دولار وتستعد لما قد يكون تحركًا كبيرًا.  يحذر منشور مفصل من محلل العملات المشفرة Vertix على X (المعروف سابقًا بتويتر) من أن القيمة السوقية لـ WLD البالغة 3 مليارات دولار تحجبها قيمة أكبر بكثير تبلغ 14.7 مليار دولار من التقييم المخفف بالكامل (FDV).  يصف المنشور هذه الفجوة بأنها "الـ
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

ظهر منشور "Botanix تطلق stBTC لتقديم العائد المحلي للبيتكوين" على BitcoinEthereumNews.com. أطلقت Botanix Labs توكن stBTC، وهو توكن حصة سائلة مصمم لتحويل بيتكوين إلى أصل مدر للعائد من خلال إعادة توزيع رسوم شبكة الغاز مباشرة إلى المستخدمين. سيبدأ البروتوكول في تراكم العائد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع جدولة فتح Genesis Vault في 25 سبتمبر، بحد أقصى 50 BTC. تمثل المبادرة إحدى المحاولات الأولى لتوليد العائد المحلي للبيتكوين دون الاعتماد على نماذج التوكن التضخمية أو الأوصياء المركزيين. يعمل stBTC من خلال السماح للمستخدمين بإيداع بيتكوين في العقد الذكي غير المقيد لـ Botanix، وتلقي توكنات stBTC التي تمثل حصتهم في خزنة الحصة. مع حدوث المعاملات، تتدفق 50٪ من رسوم شبكة Botanix، المدفوعة بـ BTC، مرة أخرى إلى حاملي stBTC. بمرور الوقت، تزداد قيمة stBTC بالنسبة إلى BTC، مما يمكن المستخدمين من استرداد إيداعهم الأصلي بالإضافة إلى العائد. تقدر Botanix أن العوائد المبكرة يمكن أن تصل إلى 20-50٪ سنويًا قبل أن تستقر حول 6-8٪، وهو مستوى مشابه لحصة الإيثريوم ولكنه مقوم بالكامل بالبيتكوين. تقول Botanix أن عمليات تدقيق الأمان قد اكتملت بواسطة Spearbit و Sigma Prime، وتم بناء البروتوكول على معيار خزنة EIP-4626، الذي يدعم أيضًا منتجات الحصة القائمة على الإيثريوم. تؤمن بنية Spiderchain الخاصة بالشركة، التي تديرها 16 كيانًا مستقلاً بما في ذلك Galaxy و Alchemy و Fireblocks، الشبكة. إذا نما التبني، تجادل Botanix بأن النظام يمكن أن يجعل البيتكوين أصلاً منتجًا وقابلاً للتركيب للتمويل اللامركزي، مع تعزيز إجماع الشبكة. هذه قصة متطورة. تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل المحرر Jeffrey Albus قبل النشر. احصل على الأخبار في صندوق الوارد الخاص بك. استكشف رسائل Blockworks الإخبارية: المصدر: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
مشاركة
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000237+1.71%
Swarm Network
TRUTH$0.02672+0.07%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00402+4.09%
1
1$0.01975-10.75%
EPNS
PUSH$0.0169+8.61%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أفضل عملة مشفرة للشراء في 2025: ارتفاع بيانات BlockchainFX ($BFX) والمواقف الحالية لـ TRON (TRX) و Cardano (ADA)

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,804.03
$101,804.03$101,804.03

-0.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,420.02
$3,420.02$3,420.02

-0.23%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.79
$153.79$153.79

-1.23%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3959
$2.3959$2.3959

+1.17%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11189
$0.11189$0.11189

+4.56%