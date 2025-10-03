البورصةDEX+
وورلد ليبرتي فايننشال: ترامب جونيور يدافع عن الشركة ضد الاتهامات السياسية

2025/10/03 18:00
اتخذ دونالد ترامب جونيور مؤخرًا موقفًا قويًا ضد الانتقادات المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل المرتبط بشركة World Liberty Financial (WLFI)، وهي مشروع العملات المشفرة المرتبط بعائلته.

في مؤتمر Token2049 في سنغافورة، رفض المخاوف من أن المستثمرين في الشركة قد يحاولون التقرب من إدارة ترامب واصفًا ذلك بأنه "هراء تام".

قادة WLFI يصرون على أن الروابط السياسية مبالغ فيها

خلال مقابلته مع CNBC في الحدث، أكد ترامب جونيور على استحالة قيام والده، الرئيس دونالد ترامب، أو والد زاك ويتكوف، ستيف ويتكوف، بفحص سجلات البلوكشين لتحديد المستثمرين وتحديد أي معاملة تفضيلية.

"لا أعتقد أن أي شخص يعتقد فعليًا أن والدي أو والد [زاك] سينظران إلى السجلات على البلوكشين لمعرفة من اشترى ماذا، وأن ذلك يحمل أي نوع من المحاباة"، صرح، معززًا وجهة نظره بأن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها.

بصفته أحد مؤسسي World Liberty Financial، انضم إلى ترامب جونيور في الحدث الرئيس التنفيذي زاك ويتكوف، الذي له صلات بإدارة ترامب كونه ابن المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى الشرق الأوسط.

ردد ويتكوف مشاعر ترامب جونيور، مؤكدًا أن مهمة أعمالهم مهمة، لكن الأجندات السياسية لآبائهم أكبر بكثير. "إنهم لا يركزون على العملات المستقرة، ولا يشاركون في أعمال العملات المستقرة"، أضاف، ساعيًا إلى إبعاد مشروعهم أكثر عن الروابط السياسية.

'تضارب غير مسبوق' مرتبط بـ World Liberty Financial

على الرغم من جهود الشركة لتأسيس نفسها في سوق العملات المشفرة، أثار النقاد إنذارات بشأن صلاتها بإدارة ترامب، خاصة مع سعيها للحصول على شراكات دولية والتوسع في مجالات مثل مدفوعات الخصم والأصول المرمزة.

خلال كلمتهما الرئيسية في المؤتمر، سعى كل من ترامب جونيور وويتكوف إلى التقليل من أي آثار سياسية، مؤكدين أن شركتهم "ليست منظمة سياسية بنسبة 100٪".

في حين يذكر موقع World Liberty Financial أن كيانًا مرتبطًا بترامب، DT Marks DEFI LLC، وأفراد من عائلة ترامب يتلقون حصة كبيرة من إيرادات المنصة ويحتفظون بتوكنات WLFI، فإنه يوضح أيضًا أن دونالد ترامب وعائلته لا يشغلون أي أدوار رسمية داخل الشركة أو الشركات التابعة لها.

يأتي التدقيق المستمر في منصة World Liberty Financial في وقت تبنى فيه الرئيس دونالد ترامب علنًا صناعة العملات المشفرة خلال فترة ولايته الثانية، معيدًا تسمية نفسه "رئيس الكريبتو".

في ضوء هذه التطورات، دعا المشرعون الديمقراطيون، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارن وماكسين ووترز، إلى إجراء تحقيقات في World Liberty Financial، واصفين صلات الشركة بالرئيس بأنها "تضارب غير مسبوق" يمكن أن يؤثر على سياسة العملات المشفرة.

World Liberty Financial

عند كتابة هذا التقرير، يتم تداول WLFI بسعر 0.20 دولار، مسجلاً مكاسب بنسبة 7٪ في الإطار الزمني الأسبوعي. ومع ذلك، لا يزال سعر التوكن أقل بنسبة 37٪ من سجله البالغ 0.33 دولار الذي وصل إليه بعد إطلاقه في 1 سبتمبر مباشرة.

الصورة المميزة من NBC، الرسم البياني من TradingView.com

