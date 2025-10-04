تبيع وورلد ليبرتي فايننشال رموزاً إلى Hut8 للاحتياطيات المالية بسعر 0.25 دولار للرمز الواحد

أبرز النقاط

قامت World Liberty Financial، وهي مشروع Defi يركز على ترميز أصول العالم الحقيقي وله صلات بعائلة ترامب، ببيع توكن لشركة التعدين Hut8 بسعر 0.25 دولار للتوكن الواحد.

يعد البيع جزءًا من اتجاه متنامٍ حيث تتشارك مشاريع الكريبتو مع شركات التعدين لبناء احتياطيات الخزينة، مما يربط بين Defi وإدارة الأصول التقليدية.

قامت World Liberty Financial، وهي مشروع Defi مرتبط بعائلة ترامب ويركز على ترميز أصول العالم الحقيقي، ببيع توكن لشركة Hut8، وهي شركة تعدين عملات رقمية تتوسع في إدارة الخزينة، بسعر 0.25 دولار للتوكن الواحد للاحتياطيات الخزينة.

تأتي هذه المعاملة وسط اتجاه أوسع لمشاريع الكريبتو لبناء احتياطيات الخزينة من خلال الشراكات مع شركات التعدين، مما يجمع بين Defi واستراتيجيات إدارة الأصول التقليدية.

قدمت WLFI مؤخرًا مبادرات لترميز الأصول مثل العقارات والسلع، ودمجها مع عملتها المستقرة لدعم استقرار احتياطي الخزينة. تعاون المشروع مع داعمين خارجيين من مناطق مثل أبو ظبي لتعزيز عروض العملة المستقرة كجزء من استراتيجيات تقسيم المحفظة الخاصة بالخزينة.