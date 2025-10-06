هل ستصل عملة Shiba Inu إلى 1 دولار يوماً ما؟ هاتان العملتان المميتان ذات القيمة السوقية المنخفضة قد تتجاوزها هذا الشهر

يضج السوق مرة أخرى بالمضاربة حول Shiba Inu، حيث يتناقش المتداولون حول ما إذا كان الرمز المميز لديه ما يلزم للوصول إلى علامة 1 دولار المراوغة. في حين أن مجتمع SHIB كان قوياً، والحيتان تواصل دعم المشروع، يعتقد العديد من المحللين أن الحسابات تجعل هذا المستوى غير محتمل في المدى القريب.

لقد فتح ذلك الباب للرموز الأصغر ذات الإمكانات العالية لسرقة الأضواء. في الواقع، بدأ اثنان من المنافسين ذوي القيمة السوقية المنخفضة، Layer Brett، النجم الصاعد في مشهد الطبقة الثانية من الإيثريوم، ورمز الميم BERT، في جذب تدفق جدي من السيولة التجزئة.

Shiba Inu: هل يمكن لـ SHIB تحدي الجاذبية؟

في مركز النقاش يأتي Shiba Inu، الذي لا يزال يجلس بثبات داخل صفوف العملات المشفرة العليا. على الرغم من علامته التجارية القوية ومجتمعه المخلص، يظل الوصول إلى 1 دولار تحديًا هائلاً. لكي يصل SHIB إلى هذا المعلم، سيتطلب الأمر تريليونات في القيمة السوقية - وهو مستوى لم يصل إليه حتى بيتكوين والإيثريوم.

ومع ذلك، يشير مؤيدو SHIB إلى عمليات حرق التوكن المستمرة، وترقيات النظام البيئي، والتكاملات الجديدة كأسباب للبقاء متفائلين. عادت تدفقات المضاربة خلال هذا الارتفاع في السوق الأوسع، مما يبقي SHIB في المحادثة حتى مع دفع مشاريع الميم الأخرى إلى دائرة الضوء.

لماذا يُطلق على $LBRETT أفضل عملة مشفرة للشراء الآن

إذا كان مسار SHIB إلى 1 دولار يبدو غير محتمل في المستقبل القريب، فإن المتداولين ينظرون بدلاً من ذلك إلى مبيعات ما قبل الطرح ذات النمو المرتفع حيث يمكن للقيم السوقية الأصغر أن تحقق عوائد أسية. هنا يأتي دور $LBRETT.

يبلغ سعر البيع المسبق حاليًا 0.0058 دولار فقط للرمز الواحد، مع توقعات المحللين الجريئة للارتفاع التي تمتد إلى منطقة 100 ضعف. تم بناؤه كطبقة 2 من الإيثريوم، ويتميز بـ 10,000 معاملة في الثانية برسوم حوالي 0.001 دولار، وهو أساس تقني يضعه في مكانة متقدمة على معظم عملات الميم.

بالإضافة إلى الهيكل، تجذب مكافآت الرهان التي تحوم حول 600% APY المؤمنين على المدى الطويل، بينما تجذب هدية بقيمة مليون دولار متداولين جدد يوميًا. على عكس SHIB، الذي يعتمد بشكل أساسي على قوة المجتمع، $LBRETT يجمع بين المنفعة والمكافآت والضجيج في حزمة تبدو مصممة خصيصًا لهوس عملات الميم في هذه الدورة.

BERT: متحدي الميم غير المتوقع

إلى جانب $LBRETT، هناك مشروع آخر ذو قيمة سوقية صغيرة يكتسب اهتمامًا وهو BERT. مع علامته التجارية الساخرة ودفعة المجتمع المبكرة، بدأ BERT في اكتساب جاذبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من أنه لا يمتلك بعد نفس البنية التحتية أو برامج المكافآت مثل $LBRETT، إلا أن قيمته السوقية المنخفضة تجعله هدفًا رئيسيًا للمتداولين المضاربين الذين يزدهرون على التقلبات السريعة.

في الشهر الماضي فقط، شهد BERT ارتفاعًا في الأحجام اليومية مع تحول المتداولين من ألعاب الميم القديمة إلى رموز ذات قيمة سوقية أقل وأحدث. مع اتجاه BERT وارتفاع موسم الميم، لا تزال الارتفاعات قصيرة المدى مطروحة بقوة.

أين يمكن أن تهبط الأموال الذكية المضاربة

السؤال الكبير؟ هل سيصل Shiba Inu إلى 1 دولار؟ واقعياً، يبدو الأمر بعيد المنال. بينما من المحتمل أن يظل SHIB عنصرًا أساسيًا في ثقافة عملات الميم، فإن الإمكانات الحقيقية المتفجرة هذا الشهر قد تكون مع الأسماء الأصغر.

بين مزيج $LBRETT من ضجيج ما قبل البيع، ومكافآت الرهان، وأساسيات الطبقة 2، وهدية المليون دولار، وزخم BERT الخام كرمز مجتمعي منخفض القيمة، لدى المتداولين منافسان يمكن أن يتفوقا على SHIB على المدى القصير.

بالنسبة للمضاربين الذين يسعون وراء مكاسب 10 أضعاف-100 ضعف، فإن الحساب بسيط: SHIB هو الاسم التراثي، لكن $LBRETT و BERT هما مصدر القوة النارية لأكبر ارتفاعات هذا الشهر.

اختيار بين الاثنين؟ Layer Brett، بلا منازع، لديه أفضل مكاسب ممكنة.

