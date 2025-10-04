هل سيؤدي الاهتمام المفتوح القياسي إلى إحداث "تدفق سيولة" في سعر بيتكوين؟

النقاط الرئيسية:

بيتكوين يدور حول علامة 120,000 دولار مع قيام المتداولين بتعزيز السيولة على جانبي السعر الفوري.

التحليل يرى أن المتفائلين يعالجون "عدم التوازن" لرفع السوق إلى مستويات أعلى.

اختلافات هابطة طويلة المدى تستمر في إثارة الشكوك حول مستقبل سوق بيتكوين الصاعد.

عزز بيتكوين (BTC) دعمه عند مستوى 120,000 دولار عند افتتاح وول ستريت يوم الجمعة بينما استعد التحليل لضغط قصير جديد.

المتداول يستهدف سيولة BTC عند 123,000 دولار

مخطط BTC/USD لساعة واحدة. المصدر: Cointelegraph/TradingView

أظهرت البيانات من Cointelegraph Markets Pro و TradingView انخفاضًا في تقلبات سعر BTC على المدى القصير خلال اليوم.

وصل زوج BTC/USD إلى ارتفاعات محلية جديدة عند الإغلاق اليومي، مع مستوى يجب تجاوزه الآن عند 121,100 دولار.

في تعليقه على إعداد السوق الحالي، استهدف المتداول الشهير CrypNuevo سيولة الطلب العلوية كهدف محتمل تالٍ.

"تم الوصول إلى عمليات التصفية عند 120 ألف دولار،" كما لخص في جزء من تحليله الأخير على X.

خريطة حرارية لتصفية BTC. المصدر: CrypNuevo/X

أظهرت بيانات من CoinGlass أيضًا تجمع العروض حول 118,500 دولار، مما يمثل دعمًا محتملاً في حالة حدوث تصحيح في السوق.

خريطة حرارية لتصفية BTC. المصدر: CoinGlass

وحول موضوع التراجع المحتمل، اقترح المتداول الشهير BitBull أن هذا قد يحدث بفضل ارتفاع في الاهتمام المفتوح (OI) في أسواق المشتقات.

"في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، سيكون هناك تصفية كبيرة للرافعة المالية لـ BTC والعملات البديلة،" كما تنبأ في جزء من منشور على X.

الاهتمام المفتوح للعقود الآجلة للبيتكوين في البورصة (لقطة شاشة). المصدر: CoinGlass

وضعت بيانات CoinGlass إجمالي الاهتمام المفتوح للعقود الآجلة عبر البورصات عند رقم قياسي بلغ 88.7 مليار دولار في اليوم.

اختلافات هابطة تثير القلق

جاءت حجة إضافية للمشاكل المستقبلية من المتداول الزميل رومان، الذي لاحظ اختلافات مؤشر القوة النسبية (RSI) الهبوطية على الإطارات الزمنية اليومية والأسبوعية.

يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى ارتفاعات أقل بينما يصل السعر إلى ارتفاعات أعلى — وهو ما يحدث حول سجل بيتكوين الحالي البالغ 124,500 دولار.

"أتساءل إلى متى يمكن لـ BTC تجاهل هذه الاختلافات الهبوطية ونقص الزخم على الإطار الزمني 1W و1M،" تساءل رومان يوم الثلاثاء.

مخطط BTC/USD ليوم واحد مع بيانات مؤشر القوة النسبية. المصدر: Cointelegraph/TradingView

كما ذكرت Cointelegraph، يستمر مؤشر القوة النسبية لأربع ساعات في البقاء في منطقة "ذروة الشراء"، مما يعزز توقعات تبريد الأسعار على الإطار الزمني المنخفض.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح استثمارية أو توصيات. كل استثمار وخطوة تداول تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.