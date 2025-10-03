هل سيعكس البيتكوين اتجاهه إلى سعر الألم الأقصى البالغ 115 ألف دولار وسط انتهاء صلاحية خيارات العملات المشفرة اليوم؟

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور هل سينعكس بيتكوين إلى سعر الألم الأقصى البالغ 115 ألف دولار وسط انتهاء الخيارات المئوية للكريبتو اليوم؟ على BitcoinEthereumNews.com. ارتفع بيتكوين فوق 120 ألف دولار بعد تدفقات راس المال الضخمة إلى سوق الكريبتو استجابة لإغلاق الحكومة الأمريكية. يستعد المتداولون لتقلبات كبيرة بسبب انتهاء الخيارات المئوية للكريبتو، حيث أن الألم الأقصى لبيتكوين والإيثيريوم أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. احذر من انتهاء خيارات بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار اليوم ما يقرب من 28 ألف خيار BTC بقيمة اسمية تبلغ 3.36 مليار دولار من المقرر أن تنتهي على بورصة مشتقات الكريبتو Deribit اليوم، 3 أكتوبر. تشير نسبة Put-Call البالغة 1.13 إلى حجم أعلى من خيارات Put مقارنة بخيارات Call، مما يشير إلى مشاعر هبوطية. في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت نسبة Put-Call إلى 0.91. هذا يؤكد أن المتداولين يميلون نحو انخفاض السوق أو التحوط ضد الانخفاض. اهتمام مفتوح لخيارات BTC. المصدر: Deribit سعر الألم الأقصى للبيتكوين هو عند 115 ألف دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق الحالي البالغ 120,370 دولارًا. كشفت Glassnode أن الخيارات المئوية متجمعة بين 100 ألف دولار و120 ألف دولار، مع أعلى اهتمام بالشراء عند 120 ألف دولار. أدت التدفقات المتزايدة إلى صناديق المؤشرات وتباطؤ ضغط البيع LTH إلى توفير الاستقرار، مع احتفاظ بيتكوين بالدعم عند أساس التكلفة المحققة STH. أعاد انتهاء الخيارات المئوية للكريبتو في سبتمبر ضبط المشاعر مع إعادة بناء الاهتمام المفتوح، وتخفيف الحجم، وميل التدفقات نحو ارتفاع حذر في الربع الرابع. خريطة حرارية لضربة صافي قسط خيارات BTC. المصدر: Glassnode صندوق BlackRock Bitcoin ETF يتجاوز Deribit في خيارات بيتكوين تجاوز صندوق BlackRock Bitcoin ETF شركة Deribit ليصبح أكبر مكان لخيارات BTC الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد انتهاء خيارات كريبتو بقيمة 23 مليار دولار الأسبوع الماضي، مع وصول الاهتمام المفتوح لـ BTC على IBIT المدرج في ناسداك إلى ما يقرب من 38 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit. يولي المستثمرون والمحللون الآن اهتمامًا أكبر لسوق خيارات BTC. تقترب خيارات BTC على Deribit و IBIT الآن من 80 مليار دولار على أساس اسمي. شارك كبير محللي ETF في بلومبرج إريك بالشوناس تفصيلاً للاهتمام المفتوح بالخيارات...ظهر المنشور هل سينعكس بيتكوين إلى سعر الألم الأقصى البالغ 115 ألف دولار وسط انتهاء الخيارات المئوية للكريبتو اليوم؟ على BitcoinEthereumNews.com. ارتفع بيتكوين فوق 120 ألف دولار بعد تدفقات راس المال الضخمة إلى سوق الكريبتو استجابة لإغلاق الحكومة الأمريكية. يستعد المتداولون لتقلبات كبيرة بسبب انتهاء الخيارات المئوية للكريبتو، حيث أن الألم الأقصى لبيتكوين والإيثيريوم أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. احذر من انتهاء خيارات بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار اليوم ما يقرب من 28 ألف خيار BTC بقيمة اسمية تبلغ 3.36 مليار دولار من المقرر أن تنتهي على بورصة مشتقات الكريبتو Deribit اليوم، 3 أكتوبر. تشير نسبة Put-Call البالغة 1.13 إلى حجم أعلى من خيارات Put مقارنة بخيارات Call، مما يشير إلى مشاعر هبوطية. في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت نسبة Put-Call إلى 0.91. هذا يؤكد أن المتداولين يميلون نحو انخفاض السوق أو التحوط ضد الانخفاض. اهتمام مفتوح لخيارات BTC. المصدر: Deribit سعر الألم الأقصى للبيتكوين هو عند 115 ألف دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق الحالي البالغ 120,370 دولارًا. كشفت Glassnode أن الخيارات المئوية متجمعة بين 100 ألف دولار و120 ألف دولار، مع أعلى اهتمام بالشراء عند 120 ألف دولار. أدت التدفقات المتزايدة إلى صناديق المؤشرات وتباطؤ ضغط البيع LTH إلى توفير الاستقرار، مع احتفاظ بيتكوين بالدعم عند أساس التكلفة المحققة STH. أعاد انتهاء الخيارات المئوية للكريبتو في سبتمبر ضبط المشاعر مع إعادة بناء الاهتمام المفتوح، وتخفيف الحجم، وميل التدفقات نحو ارتفاع حذر في الربع الرابع. خريطة حرارية لضربة صافي قسط خيارات BTC. المصدر: Glassnode صندوق BlackRock Bitcoin ETF يتجاوز Deribit في خيارات بيتكوين تجاوز صندوق BlackRock Bitcoin ETF شركة Deribit ليصبح أكبر مكان لخيارات BTC الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد انتهاء خيارات كريبتو بقيمة 23 مليار دولار الأسبوع الماضي، مع وصول الاهتمام المفتوح لـ BTC على IBIT المدرج في ناسداك إلى ما يقرب من 38 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit. يولي المستثمرون والمحللون الآن اهتمامًا أكبر لسوق خيارات BTC. تقترب خيارات BTC على Deribit و IBIT الآن من 80 مليار دولار على أساس اسمي. شارك كبير محللي ETF في بلومبرج إريك بالشوناس تفصيلاً للاهتمام المفتوح بالخيارات...

هل سيعكس البيتكوين اتجاهه إلى سعر الألم الأقصى البالغ 115 ألف دولار وسط انتهاء صلاحية خيارات العملات المشفرة اليوم؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 17:12
COM
COM$0.005442-8.44%
Union
U$0.006138+0.26%
Bitcoin
BTC$101,688.62-1.21%
1
1$0.01995-11.41%

ارتفع بيتكوين فوق 120 ألف دولار بعد تدفق راس المال الهائل إلى سوق الكريبتو استجابة لإغلاق الحكومة الأمريكية. يستعد المتداولون لتقلبات كبيرة بسبب انتهاء صلاحية الخيارات المئوية للكريبتو، حيث أن الحد الأقصى للألم لبيتكوين والإيثريوم أقل بكثير من أسعار السوق الحالية.

احذر من انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار اليوم

ما يقرب من 28 ألف خيار BTC بقيمة اسمية تبلغ 3.36 مليار دولار من المقرر أن تنتهي صلاحيتها على بورصة مشتقات الكريبتو Deribit اليوم، 3 أكتوبر. تشير نسبة البيع-الشراء البالغة 1.13 إلى حجم أعلى من خيارات البيع مقارنة بخيارات الشراء، مما يشير إلى التحليل المعنوي الهابط.

في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت نسبة البيع-الشراء إلى 0.91. هذا يؤكد أن المتداولين يميلون نحو انخفاض السوق أو التحوط ضد الانخفاض.

الفائدة المفتوحة لخيارات BTC. المصدر: Deribit

سعر الألم الأقصى للبيتكوين هو 115 ألف دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق الحالي البالغ 120,370 دولارًا. كشفت Glassnode أن الخيارات المئوية متجمعة بين 100 ألف دولار و 120 ألف دولار، مع أعلى اهتمام بالشراء عند 120 ألف دولار.

أدت التدفقات المتزايدة إلى صناديق المؤشرات وتباطؤ ضغط البيع LTH إلى توفير الاستقرار، مع احتفاظ البيتكوين بالدعم عند أساس التكلفة المحققة STH. أعادت انتهاء صلاحية الخيارات المئوية للكريبتو في سبتمبر ضبط المشاعر مع إعادة بناء الاهتمام المفتوح، وتخفيف الحجم، وميل التدفقات نحو ارتفاع حذر في الربع الرابع.

خريطة حرارية لضربة قسط خيارات BTC الصافية. المصدر: Glassnode

صندوق BlackRock للبيتكوين ETF يتجاوز Deribit في خيارات البيتكوين

تجاوز صندوق BlackRock للبيتكوين ETF منصة Deribit ليصبح أكبر مكان لخيارات BTC الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد انتهاء صلاحية خيارات الكريبتو بقيمة 23 مليار دولار الأسبوع الماضي، مع وصول الاهتمام المفتوح لـ BTC على IBIT المدرج في ناسداك إلى ما يقرب من 38 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit.

يولي المستثمرون والمحللون الآن اهتمامًا أكبر لسوق خيارات BTC. تقترب خيارات BTC على Deribit و IBIT الآن من 80 مليار دولار على أساس اسمي.

شارك محلل ETF الأول في Bloomberg، إريك بالشوناس، تفصيلاً للاهتمام المفتوح بالخيارات حسب المُصدر، مع هيمنة IBIT بشكل كبير. وأضاف: "تميل الخيارات إلى أن تكون أكثر فوزًا للجميع مقابل ETF AUM الذي ينتشر أكثر".

IBIT من BlackRock يهيمن على الاهتمام المفتوح بخيارات ETF BTC. المصدر: إريك بالشوناس

انتهاء صلاحية خيارات الإيثريوم بقيمة 966 مليون دولار

من المقرر أن تنتهي صلاحية أكثر من 216 ألف خيار إيثريوم بقيمة اسمية تبلغ 966.51 مليون دولار على Deribit، بنسبة بيع-شراء تبلغ 0.93. تشير نسبة البيع-الشراء الهابطة قليلاً هذه إلى أن المتداولين يتوقعون انخفاضًا وسط تقلبات متزايدة.

في الـ 24 ساعة الماضية، كان حجم الشراء أعلى بكثير من حجم البيع، بنسبة بيع-شراء تبلغ 0.50. يظهر ذلك أن المتداولين أكثر ثقة بشأن مزيد من الارتفاع حيث يشترون المزيد من خيارات الشراء.

علاوة على ذلك، فإن سعر الألم الأقصى هو 4,200 دولار، وهو أعلى من سعر السوق الحالي البالغ 4,508 دولارات في وقت الكتابة. هذا يشير إلى احتمالات أعلى لانخفاض سعر ETH، لكن احتمالات حدوث انخفاض مفاجئ منخفضة للغاية بسبب انتهاء صلاحية خيارات الكريبتو.

الفائدة المفتوحة لخيارات ETH. المصدر: Deribit

المصدر: https://coingape.com/will-bitcoin-reverse-115k-max-pain-price-crypto-options-expiry-today/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,688.62
$101,688.62$101,688.62

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.99
$3,406.99$3,406.99

-0.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-1.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3818
$2.3818$2.3818

+0.57%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11116
$0.11116$0.11116

+3.87%