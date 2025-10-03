هل سيعكس البيتكوين اتجاهه إلى سعر الألم الأقصى البالغ 115 ألف دولار وسط انتهاء صلاحية خيارات العملات المشفرة اليوم؟

ارتفع بيتكوين فوق 120 ألف دولار بعد تدفق راس المال الهائل إلى سوق الكريبتو استجابة لإغلاق الحكومة الأمريكية. يستعد المتداولون لتقلبات كبيرة بسبب انتهاء صلاحية الخيارات المئوية للكريبتو، حيث أن الحد الأقصى للألم لبيتكوين والإيثريوم أقل بكثير من أسعار السوق الحالية.

احذر من انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار اليوم

ما يقرب من 28 ألف خيار BTC بقيمة اسمية تبلغ 3.36 مليار دولار من المقرر أن تنتهي صلاحيتها على بورصة مشتقات الكريبتو Deribit اليوم، 3 أكتوبر. تشير نسبة البيع-الشراء البالغة 1.13 إلى حجم أعلى من خيارات البيع مقارنة بخيارات الشراء، مما يشير إلى التحليل المعنوي الهابط.

في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت نسبة البيع-الشراء إلى 0.91. هذا يؤكد أن المتداولين يميلون نحو انخفاض السوق أو التحوط ضد الانخفاض.

الفائدة المفتوحة لخيارات BTC. المصدر: Deribit

سعر الألم الأقصى للبيتكوين هو 115 ألف دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق الحالي البالغ 120,370 دولارًا. كشفت Glassnode أن الخيارات المئوية متجمعة بين 100 ألف دولار و 120 ألف دولار، مع أعلى اهتمام بالشراء عند 120 ألف دولار.

أدت التدفقات المتزايدة إلى صناديق المؤشرات وتباطؤ ضغط البيع LTH إلى توفير الاستقرار، مع احتفاظ البيتكوين بالدعم عند أساس التكلفة المحققة STH. أعادت انتهاء صلاحية الخيارات المئوية للكريبتو في سبتمبر ضبط المشاعر مع إعادة بناء الاهتمام المفتوح، وتخفيف الحجم، وميل التدفقات نحو ارتفاع حذر في الربع الرابع.

صندوق BlackRock للبيتكوين ETF يتجاوز Deribit في خيارات البيتكوين

خريطة حرارية لضربة قسط خيارات BTC الصافية. المصدر: Glassnode

تجاوز صندوق BlackRock للبيتكوين ETF منصة Deribit ليصبح أكبر مكان لخيارات BTC الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد انتهاء صلاحية خيارات الكريبتو بقيمة 23 مليار دولار الأسبوع الماضي، مع وصول الاهتمام المفتوح لـ BTC على IBIT المدرج في ناسداك إلى ما يقرب من 38 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit.

يولي المستثمرون والمحللون الآن اهتمامًا أكبر لسوق خيارات BTC. تقترب خيارات BTC على Deribit و IBIT الآن من 80 مليار دولار على أساس اسمي.

شارك محلل ETF الأول في Bloomberg، إريك بالشوناس، تفصيلاً للاهتمام المفتوح بالخيارات حسب المُصدر، مع هيمنة IBIT بشكل كبير. وأضاف: "تميل الخيارات إلى أن تكون أكثر فوزًا للجميع مقابل ETF AUM الذي ينتشر أكثر".

انتهاء صلاحية خيارات الإيثريوم بقيمة 966 مليون دولار

IBIT من BlackRock يهيمن على الاهتمام المفتوح بخيارات ETF BTC. المصدر: إريك بالشوناس

من المقرر أن تنتهي صلاحية أكثر من 216 ألف خيار إيثريوم بقيمة اسمية تبلغ 966.51 مليون دولار على Deribit، بنسبة بيع-شراء تبلغ 0.93. تشير نسبة البيع-الشراء الهابطة قليلاً هذه إلى أن المتداولين يتوقعون انخفاضًا وسط تقلبات متزايدة.

في الـ 24 ساعة الماضية، كان حجم الشراء أعلى بكثير من حجم البيع، بنسبة بيع-شراء تبلغ 0.50. يظهر ذلك أن المتداولين أكثر ثقة بشأن مزيد من الارتفاع حيث يشترون المزيد من خيارات الشراء.

علاوة على ذلك، فإن سعر الألم الأقصى هو 4,200 دولار، وهو أعلى من سعر السوق الحالي البالغ 4,508 دولارات في وقت الكتابة. هذا يشير إلى احتمالات أعلى لانخفاض سعر ETH، لكن احتمالات حدوث انخفاض مفاجئ منخفضة للغاية بسبب انتهاء صلاحية خيارات الكريبتو.

الفائدة المفتوحة لخيارات ETH. المصدر: Deribit