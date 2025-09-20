هل ستتفوق البيتكوين على مؤشر S&P 500؟ "إلى الأبد،" يقول مايكل سايلور

في أخبار البيتكوين الأخيرة، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Strategy مايكل سايلور مرة أخرى ادعاءً جريئًا حول مستقبل البيتكوين (BTC USD). قال إن البيتكوين سيتفوق على مؤشر S&P 500 "إلى الأبد".

ووفقًا له، فإن المؤشر سيفقد ما يقرب من 29% من قيمته كل عام عند مقارنته بالعملة المشفرة الأولى.

في بيانه، أكد سايلور على قوة البيتكوين كاستثمار طويل المدى. وهو يعتقد أن العرض المحدود والاعتماد العالمي سيستمران في دفع قيمته للارتفاع.

من ناحية أخرى، جادل بأن المؤشر التقليدي مثل S&P 500 سيكافح للحفاظ على وتيرته.

أخبار البيتكوين: لماذا هو "رأس المال الرقمي" أقوى من S&P 500

في مقابلته مع Coin Stories، أوضح رئيس مجلس إدارة MicroStrategy، مايكل سايلور، أن البيتكوين كان وسيلة استثمار رقمية فريدة.

ووفقًا له، فإنه ينمو في القيمة بشكل أسرع بكثير من الأصول التقليدية. وأشار سايلور إلى أن متوسط عائد S&P 500 غالبًا ما يعامل كمقياس معياري لنمو الاستثمار.

ومع ذلك، أكد أن البيتكوين (BTC USD) يتفوق باستمرار على هذا المعيار. وقال إن هذا الاختلاف يسلط الضوء على فجوة أداء واضحة.

وبسبب ذلك، يعتقد سايلور أن تحولًا ماليًا كبيرًا يحدث. وجادل بأن البيتكوين يظهر كخيار متفوق للمستثمرين، وهو رأي متزايد الشعبية كما شوهد في الأخبار الأخيرة.

في رأيه، فإنه يعمل أيضًا كضمانات أقوى مقارنة بالأصول التقليدية. في رأيه، يمنح ارتفاع قيمة البيتكوين المستمر المستثمرين فرصة لإنشاء أشكال جديدة من الائتمان المدعوم بالأصول.

وأوضح أن القروض المدعومة بالبيتكوين يمكن أن تستمر لفترة أطول، وتحقق عوائد أعلى، وتعيد تشكيل التمويل العالمي.

كما أكد مايكل سايلور أن هذا المنظور أثر على دوره في مناقشات السياسة. مؤخرًا، انضم إلى مسؤولين آخرين في مجال العملات المشفرة في اجتماع للدعوة إلى مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.

بالإضافة إلى ذلك، قارن موثوقية البيتكوين بضعف العملات التقليدية.

وجادل بأن أي عملة، مثل الدولار الأمريكي، ستستمر في فقدان قيمتها مع مرور الوقت بسبب التضخم وسياسات البنك المركزي.

مايكل سايلور يشرح ما يجعل البيتكوين ضمانات قوية

وفقًا لمؤيد البيتكوين المتحمس، فإن استخدام العملات التقليدية كضمانات يمكن أن يخلق عدم استقرار مالي.

على النقيض من ذلك، يعتقد أن العرض المحدود للبيتكوين ونظامه اللامركزي يجعلانه قاعدة أقوى للائتمان والاستثمار.

ظل سايلور أحد أكثر المدافعين عن البيتكوين في الشركات منذ أن بدأت Strategy في تجميعه في عام 2020.

تمتلك الشركة الآن أكثر من 638,500 BTC، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. بالنسبة له، البيتكوين أكثر من مجرد أصل رقمي.

فهو يراه كمخزن قوي للقيمة، أقوى وأكثر موثوقية من الأسهم أو العملات القانونية الحكومية.

إذا تفوق البيتكوين (BTC USD) على مؤشر S&P 500 بنسبة 29% سنويًا، يعتقد مايكل سايلور أن التحول في التمويل العالمي سيكون لا يمكن إنكاره.

وتوقع أن المؤشر يمكن أن يتخلف عن البيتكوين بهذا الهامش كل عام للسنوات الـ 21 المقبلة.

عندما سُئل عن غياب Strategy من مؤشر S&P 500، أوضح سايلور أن الشركة أصبحت مؤهلة فقط مؤخرًا.

وقال إن التغييرات في محاسبة القيمة العادلة والربحية المستمرة كانت معالم رئيسية يجب على الشركة تحقيقها أولاً.

ومع ذلك، اعترف بأن الانضمام إلى المؤشر هو عملية بطيئة وحذرة. يتوقع أن يتم تضمين Strategy بمجرد أن تظهر استقرارًا على مدى عدة أرباع.

في غضون ذلك، أكد مايكل سايلور على الأداء القوي لـ Strategy مقارنة بوسائل الاستثمار التقليدية، على الرغم من عدم إدراجها في أحدث قائمة S&P 500.