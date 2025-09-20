هل ستتفوق البيتكوين على مؤشر S&P 500؟ "إلى الأبد،" يقول مايكل سايلور

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "هل سيتفوق بيتكوين على مؤشر S&P 500؟ 'إلى الأبد،' يقول مايكل سايلور" على موقع BitcoinEthereumNews.com. في أخبار بيتكوين الأخيرة، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Strategy مايكل سايلور مرة أخرى ادعاءً جريئًا حول مستقبل بيتكوين (BTC USD). قال إن بيتكوين سيتفوق على مؤشر S&P 500 "إلى الأبد". ووفقًا له، فإن المؤشر سيفقد ما يقرب من 29% من قيمته كل عام مقارنة بالعملة المشفرة الأولى. في تصريحه، أكد سايلور على قوة بيتكوين كاستثمار طويل المدى. وهو يعتقد أن إمداداته الثابتة وتبنيه العالمي سيستمران في دفع قيمته للارتفاع. من ناحية أخرى، جادل بأن المؤشر التقليدي مثل S&P 500 سيكافح للحفاظ على الوتيرة. أخبار بيتكوين: لماذا هو "رأس المال الرقمي" أقوى من S&P 500 في مقابلته مع Coin Stories، شرح رئيس مجلس إدارة MicroStrategy، مايكل سايلور، أن بيتكوين كان وسيلة استثمار رقمية فريدة. ووفقًا له، فإنه ينمو في القيمة بشكل أسرع بكثير من الأصول التقليدية. وأشار سايلور إلى أن متوسط عائد S&P 500 غالبًا ما يعامل كمقياس معياري لنمو الاستثمار. ومع ذلك، أكد أن بيتكوين (BTC USD) يتفوق باستمرار على هذا المعيار. وقال إن هذا الاختلاف يسلط الضوء على فجوة أداء واضحة. بسبب هذا، يعتقد سايلور أن تحولًا ماليًا كبيرًا يحدث. وجادل بأن بيتكوين يظهر كخيار متفوق للمستثمرين، وهو رأي يزداد شعبية كما شوهد في الأخبار الأخيرة. في رأيه، فإنه يعمل أيضًا كضمانات أقوى مقارنة بالأصول التقليدية. في رأيه، يمنح ارتفاع قيمة بيتكوين المستمر المستثمرين فرصة لإنشاء أشكال جديدة من الائتمان المدعوم بالأصول. وأوضح أن القروض المدعومة ببيتكوين يمكن أن تستمر لفترة أطول، وتحقق عوائد أعلى، وتعيد تشكيل التمويل العالمي. كما سلط مايكل سايلور الضوء على أن هذا المنظور أثر على دوره في مناقشات السياسة. مؤخرًا، انضم إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين في مجال العملات المشفرة في اجتماع للدعوة إلى مشروع قانون احتياطي بيتكوين الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، قارن موثوقية بيتكوين بضعف العملات التقليدية. وجادل بأن...ظهر المنشور "هل سيتفوق بيتكوين على مؤشر S&P 500؟ 'إلى الأبد،' يقول مايكل سايلور" على موقع BitcoinEthereumNews.com. في أخبار بيتكوين الأخيرة، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Strategy مايكل سايلور مرة أخرى ادعاءً جريئًا حول مستقبل بيتكوين (BTC USD). قال إن بيتكوين سيتفوق على مؤشر S&P 500 "إلى الأبد". ووفقًا له، فإن المؤشر سيفقد ما يقرب من 29% من قيمته كل عام مقارنة بالعملة المشفرة الأولى. في تصريحه، أكد سايلور على قوة بيتكوين كاستثمار طويل المدى. وهو يعتقد أن إمداداته الثابتة وتبنيه العالمي سيستمران في دفع قيمته للارتفاع. من ناحية أخرى، جادل بأن المؤشر التقليدي مثل S&P 500 سيكافح للحفاظ على الوتيرة. أخبار بيتكوين: لماذا هو "رأس المال الرقمي" أقوى من S&P 500 في مقابلته مع Coin Stories، شرح رئيس مجلس إدارة MicroStrategy، مايكل سايلور، أن بيتكوين كان وسيلة استثمار رقمية فريدة. ووفقًا له، فإنه ينمو في القيمة بشكل أسرع بكثير من الأصول التقليدية. وأشار سايلور إلى أن متوسط عائد S&P 500 غالبًا ما يعامل كمقياس معياري لنمو الاستثمار. ومع ذلك، أكد أن بيتكوين (BTC USD) يتفوق باستمرار على هذا المعيار. وقال إن هذا الاختلاف يسلط الضوء على فجوة أداء واضحة. بسبب هذا، يعتقد سايلور أن تحولًا ماليًا كبيرًا يحدث. وجادل بأن بيتكوين يظهر كخيار متفوق للمستثمرين، وهو رأي يزداد شعبية كما شوهد في الأخبار الأخيرة. في رأيه، فإنه يعمل أيضًا كضمانات أقوى مقارنة بالأصول التقليدية. في رأيه، يمنح ارتفاع قيمة بيتكوين المستمر المستثمرين فرصة لإنشاء أشكال جديدة من الائتمان المدعوم بالأصول. وأوضح أن القروض المدعومة ببيتكوين يمكن أن تستمر لفترة أطول، وتحقق عوائد أعلى، وتعيد تشكيل التمويل العالمي. كما سلط مايكل سايلور الضوء على أن هذا المنظور أثر على دوره في مناقشات السياسة. مؤخرًا، انضم إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين في مجال العملات المشفرة في اجتماع للدعوة إلى مشروع قانون احتياطي بيتكوين الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، قارن موثوقية بيتكوين بضعف العملات التقليدية. وجادل بأن...

هل ستتفوق البيتكوين على مؤشر S&P 500؟ "إلى الأبد،" يقول مايكل سايلور

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:34
Bitcoin
BTC$101,699.94-1.20%
Index Cooperative
INDEX$0.813-3.67%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.005442-8.44%
Wink
LIKE$0.005298+0.34%

في أخبار البيتكوين الأخيرة، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Strategy مايكل سايلور مرة أخرى ادعاءً جريئًا حول مستقبل البيتكوين (BTC USD). قال إن البيتكوين سيتفوق على مؤشر S&P 500 "إلى الأبد".

ووفقًا له، فإن المؤشر سيفقد ما يقرب من 29% من قيمته كل عام عند مقارنته بالعملة المشفرة الأولى.

في بيانه، أكد سايلور على قوة البيتكوين كاستثمار طويل المدى. وهو يعتقد أن العرض المحدود والاعتماد العالمي سيستمران في دفع قيمته للارتفاع.

من ناحية أخرى، جادل بأن المؤشر التقليدي مثل S&P 500 سيكافح للحفاظ على وتيرته.

أخبار البيتكوين: لماذا هو "رأس المال الرقمي" أقوى من S&P 500

في مقابلته مع Coin Stories، أوضح رئيس مجلس إدارة MicroStrategy، مايكل سايلور، أن البيتكوين كان وسيلة استثمار رقمية فريدة.

ووفقًا له، فإنه ينمو في القيمة بشكل أسرع بكثير من الأصول التقليدية. وأشار سايلور إلى أن متوسط عائد S&P 500 غالبًا ما يعامل كمقياس معياري لنمو الاستثمار.

ومع ذلك، أكد أن البيتكوين (BTC USD) يتفوق باستمرار على هذا المعيار. وقال إن هذا الاختلاف يسلط الضوء على فجوة أداء واضحة.

وبسبب ذلك، يعتقد سايلور أن تحولًا ماليًا كبيرًا يحدث. وجادل بأن البيتكوين يظهر كخيار متفوق للمستثمرين، وهو رأي متزايد الشعبية كما شوهد في الأخبار الأخيرة.

في رأيه، فإنه يعمل أيضًا كضمانات أقوى مقارنة بالأصول التقليدية. في رأيه، يمنح ارتفاع قيمة البيتكوين المستمر المستثمرين فرصة لإنشاء أشكال جديدة من الائتمان المدعوم بالأصول.

وأوضح أن القروض المدعومة بالبيتكوين يمكن أن تستمر لفترة أطول، وتحقق عوائد أعلى، وتعيد تشكيل التمويل العالمي.

كما أكد مايكل سايلور أن هذا المنظور أثر على دوره في مناقشات السياسة. مؤخرًا، انضم إلى مسؤولين آخرين في مجال العملات المشفرة في اجتماع للدعوة إلى مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.

بالإضافة إلى ذلك، قارن موثوقية البيتكوين بضعف العملات التقليدية.

وجادل بأن أي عملة، مثل الدولار الأمريكي، ستستمر في فقدان قيمتها مع مرور الوقت بسبب التضخم وسياسات البنك المركزي.

مايكل سايلور يشرح ما يجعل البيتكوين ضمانات قوية

وفقًا لمؤيد البيتكوين المتحمس، فإن استخدام العملات التقليدية كضمانات يمكن أن يخلق عدم استقرار مالي.

على النقيض من ذلك، يعتقد أن العرض المحدود للبيتكوين ونظامه اللامركزي يجعلانه قاعدة أقوى للائتمان والاستثمار.

ظل سايلور أحد أكثر المدافعين عن البيتكوين في الشركات منذ أن بدأت Strategy في تجميعه في عام 2020.

تمتلك الشركة الآن أكثر من 638,500 BTC، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. بالنسبة له، البيتكوين أكثر من مجرد أصل رقمي.

فهو يراه كمخزن قوي للقيمة، أقوى وأكثر موثوقية من الأسهم أو العملات القانونية الحكومية.

إذا تفوق البيتكوين (BTC USD) على مؤشر S&P 500 بنسبة 29% سنويًا، يعتقد مايكل سايلور أن التحول في التمويل العالمي سيكون لا يمكن إنكاره.

وتوقع أن المؤشر يمكن أن يتخلف عن البيتكوين بهذا الهامش كل عام للسنوات الـ 21 المقبلة.

عندما سُئل عن غياب Strategy من مؤشر S&P 500، أوضح سايلور أن الشركة أصبحت مؤهلة فقط مؤخرًا.

وقال إن التغييرات في محاسبة القيمة العادلة والربحية المستمرة كانت معالم رئيسية يجب على الشركة تحقيقها أولاً.

ومع ذلك، اعترف بأن الانضمام إلى المؤشر هو عملية بطيئة وحذرة. يتوقع أن يتم تضمين Strategy بمجرد أن تظهر استقرارًا على مدى عدة أرباع.

في غضون ذلك، أكد مايكل سايلور على الأداء القوي لـ Strategy مقارنة بوسائل الاستثمار التقليدية، على الرغم من عدم إدراجها في أحدث قائمة S&P 500.

المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/20/will-bitcoin-beat-sp-500-index-forever-says-michael-saylor/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,688.62
$101,688.62$101,688.62

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.99
$3,406.99$3,406.99

-0.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-1.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3818
$2.3818$2.3818

+0.57%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11116
$0.11116$0.11116

+3.87%