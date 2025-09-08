البورصةDEX+
لماذا يبدو فريق جرين باي باكرز كالفريق الذي يجب هزيمته في قسم NFC الشمالي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:52
يحتفل لاعب الدفاع في جرين باي باكرز ميكا بارسونز (1) بإسقاطه للاعب من ديترويت لاينز يوم الأحد.

حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة.

كان راشان جاري يعلم أن هذه ليست مباراة عادية.

بينما كان لاعب الدفاع في جرين باي باكرز يقود سيارته إلى ملعب لامبو يوم الأحد — قبل 4 ساعات ونصف من بدء المباراة — كان يشعر بالإثارة بالفعل.

"كان الأمر جنونيًا أثناء القيادة إلى الملعب،" قال جاري. "الجميع بدوا مستعدين، الجميع كانوا متحمسين. وعندما وصلت كان الجميع يصرخون على السيارة، وأشياء من هذا القبيل. شعرت وكأن كرة القدم قد عادت."

وربما يكون فريق جرين باي باكرز قد عاد أيضًا.

حقق جرين باي واحدًا من أكثر انتصاراته إثارة للإعجاب في هذا العقد، بالفوز على ديترويت الزائر، 27-13.

كان فريق لاينز قد هيمن على قسم الشمال في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في السنوات الأخيرة، حيث فاز بلقبين متتاليين للقسم وحقق 3-0 في آخر ثلاث زيارات له إلى ملعب لامبو. لكن باكرز سيطر على فريق أصبح أحد أكبر منافسيهم في السنوات الأخيرة.

"لا أعرف أي من أجيال مشجعي باكرز الذين سبقوني، من يكرهون أكثر،" قال لاعب الخط الضيق تاكر كرافت. "يمكنك أن ترى عندما تجمع هذين الفريقين على الملعب، هناك نار تحت (ذيولنا) ونحن مستعدون للعب بعض الكرة."

فريق لاينز، الذي حقق 15-2 في 2024، كان قد فاز بست من آخر سبع مباريات ضد جرين باي. وبعد أن هزم ديترويت جرين باي، 34-31، في الأسبوع 14 من الموسم الماضي، تحدث العديد من لاعبي باكرز عن رغبتهم في مواجهة لاينز مرة أخرى في مرحلة ما بعد الموسم.

لم يحدث ذلك بعد سقوط جرين باي في جولة البطاقة البرية من التصفيات.

انتظر باكرز طوال فترة ما بعد الموسم لمواجهة بطل قسم الشمال في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) لاينز، ثم استفادوا من الفرصة إلى أقصى حد.

"(تعبير غير لائق)، لا يشعر الأمر بالسوء،" قال الحارس شون ريان. "يمكنني أن أخبرك بذلك. بالتأكيد لا يشعر الأمر بالسوء. إنهم فريق جيد، لكنني أعتقد أننا وضعنا الجميع في حالة تأهب بأن شخصًا ما قد يعود."

فاز باكرز بثلاثة ألقاب متتالية في قسم الشمال في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) بين 2019-2021، محققين 15-3 ضد القسم في ذلك الوقت. كما وصل جرين باي إلى مباراتين نهائيتين للبطولة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وكانوا البذرة رقم 1 في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) خلال تلك الفترة.

لكن الأمور تحولت إلى الأسوأ في المواسم الأخيرة.

حقق باكرز 8-10 فقط ضد قسم الشمال في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) من 2022-'24، وأنهوا في المركز الثالث في القسم مرتين والثاني مرة واحدة.

وعلى طول الطريق، أصبح لاينز متنمر القسم، حيث فاز بلقبين متتاليين للقسم.

"بالنسبة لي كنت أريد هزيمة لاينز في ملعبنا،" قال كرافت. "لم أتمكن من فعل ذلك في مسيرتي هنا حتى الآن."

الآن تمكن من ذلك.

قبل عام، تصدر لاينز الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في التسجيل، بمتوسط 33.2 نقطة في المباراة. كما احتل ديترويت المرتبة الثانية في الدوري في إجمالي الهجوم (409.5).

في هذه الليلة، كان دفاع جرين باي رائعًا، حيث حصر لاينز عند 246 ياردة. كما سجل ديترويت أقل عدد من النقاط له منذ الأسبوع 7، 2023.

يتباهى لاينز بأفضل ثنائي من لاعبي الظهير في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في جهمير جيبس وديفيد مونتغمري. حد باكرز من جيبس إلى 19 ياردة جري في تسع محاولات حمل (2.1) وأبقى لاينز عند 46 ياردة جري إجمالاً.

كما حقق جرين باي أربعة إسقاطات، بما في ذلك واحد من لاعب الضغط على الحافة الذي تم الحصول عليه مؤخرًا ميكا بارسونز، الذي أحدث تأثيرًا كبيرًا (ثلاثة ضغوطات) في 29 لقطة له.

"خرجنا بالعقلية الصحيحة، كان لدينا الكثير من الطاقة وكنا نقوم بعملنا،" قال لاعب الأمان في باكرز زافيير ماكيني. "وهذا حقًا كل ما يمكنك أن تطلبه."

هجوميًا، سجل جرين باي 17 نقطة في أول ثلاث حيازات له وأجبر لاينز على اللعب صعودًا طوال الليل.

"كان هدفًا كبيرًا بالنسبة لنا أن نأتي إلى هنا ونبدأ بسرعة،" قال لوف. "أشعر أنه في مبارياتنا القليلة الماضية ضد هؤلاء الرجال بدأنا ببطء ووضعنا أنفسنا في الخلف، لذلك كان هدفًا كبيرًا بالنسبة لنا أن نخرج هناك ونبدأ بسرعة. وفعلنا ذلك بالضبط. خرجنا في الهجمة الافتتاحية وسجلنا نقاطًا، لذا فهذه بالضبط الطريقة التي تريد أن تبدأ بها هناك."

البداية — والنهاية.

فعل باكرز كليهما. وفي هذه العملية، قدموا بيانًا ضخمًا في الأسبوع الأول.

"أعتقد أن الناس اعتبرونا فريقًا جيدًا حقًا،" قال بارسونز. "لكنني لا أعتقد أنهم يفهمون حقًا مدى جودتنا الحقيقية."

وافق ماكيني.

"نعم، هذا ما توقعت أننا سنفعله،" قال ماكيني. "لقد استعددنا لذلك طوال المعسكر، طوال فترة ما بعد الموسم. من الواضح أن لدينا طعمًا سيئًا في أفواهنا من العام الماضي، كوننا 0-2."

في الوقت الحالي، باكرز 1-0 ضد لاينز — وقسم الشمال في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL).

وقد اتخذوا خطوتهم الأولى نحو استعادة القسم.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/robreischel/2025/09/07/why-the-green-bay-packers-look-like-the-team-to-beat-in-the-nfc-north/

