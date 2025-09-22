لماذا قد تقدم سولانا أكبر إمكانية للارتفاع في عالم العملات المشفرة - شرح بانتيرا كابيتال

قالت شركة الاستثمار البارزة، بانتيرا كابيتال، إن سولانا تقترب من نقطة تحول رئيسية في تبنيها عبر المستهلكين والتقنيات المالية والمؤسسات.

سلطت بانتيرا كابيتال الضوء على نقص تخصيص SOL من قبل المؤسسات وتوقعت أن موافقة ETF ستشعل موجة كبيرة من الطلب.

بانتيرا تراهن على سولانا

في سلسلة من التغريدات على X، أوضحت بانتيرا كابيتال أنه على عكس بيتكوين والإيثريوم، اللذين تم ترسيخ تبنيهما المؤسسي من خلال العشرات من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والحيازات المؤسسية الضخمة، فإن رحلة سولانا لا تزال في بدايتها.

في الوقت الحالي، لا توجد صناديق ETF لسولانا، وهناك فقط خمس شركات عامة تمتلك SOL، وتمتلك المؤسسات أقل من 1٪ من إجمالي العرض، وهو أقل بكثير من 16٪ لبيتكوين و7٪ للإيثريوم.

على الرغم من ذلك، فإن أساسيات سولانا يصعب تجاهلها بشكل متزايد، وفقًا لعملاق شركات رأس المال المغامر. تقوم شركات كبرى مثل Stripe و PayPal ببناء نشط على الشبكة، مما يعزز موقع الأصول كخيار عملي للتطبيقات في العالم الحقيقي.

علاوة على ذلك، في حين أن قيمتها السوقية هي مجرد جزء من بيتكوين والإيثريوم، تتفوق سولانا على كليهما في مقاييس الاستخدام الحاسمة مثل إنتاجية المعاملات ونشاط المستخدم. مع احتمال الموافقة على ETF سولانا في الأفق في وقت مبكر من الربع الرابع من عام 2025، جادلت بانتيرا بأن المؤسسات ستلحق قريبًا بفجوة نقص التخصيص.

تأتي أحدث ملاحظة من بانتيرا بعد أيام فقط من جمع شركة Helius Medical Technologies المدرجة في ناسداك أكثر من 500 مليون دولار من خلال PIPE مكتتب بالكامل لتنفيذ خطة خزينة مدعومة من سولانا. بالإضافة إلى بانتيرا كابيتال، ستقود Summer Capital أيضًا العرض. تم بيع الأسهم بسعر 6.881 دولار، مع ضمانات مرفقة قابلة للتنفيذ بسعر 10.134 دولار.

تخطط الشركة لاستخدام الأموال لشراء SOL كأصل احتياطي رئيسي، وإنشاء مركبة خزينة مع فتح فرص رأس مال جديدة لدعم استمرار توسع شبكة سولانا واعتمادها.

ميزة خزينة سولانا

يتوقع العديد من المحللين الآخرين أن شركات خزينة SOL يمكن أن تتفوق على بيتكوين والإيثريوم في عام 2025، بفضل مزيج فريد من العائد (المتعلق بالتداول / الاستثمار) والإنتاجية وإمكانات النمو. صرح مايكل ماركانتونيو من Galaxy مؤخرًا أن SOL يقدم عائد رهان إجمالي بنسبة 7-8٪، مقارنة بـ 3-4٪ لـ ETH، بينما لا يوفر BTC أي عائد على الإطلاق.

هذا يسمح لشركات الخزينة بإعادة استثمار المكافآت، ونمو صافي قيمة الأصول (NAV) بشكل أسرع، وإنشاء تدفق دخل ثابت. على الرغم من القيمة السوقية الأصغر، تتعامل سولانا مع المزيد من المعاملات وتصل إلى المزيد من المستخدمين أكثر من ETH، مما يمنح الخزائن إمكانية أكبر للارتفاع من تبني الشبكة.

التقلبات السعرية التاريخية الأعلى لـ SOL، حوالي 80٪ مقارنة بـ 40٪ لـ BTC و 65٪ لـ ETH، تجعل أدوات التمويل أرخص وتراكم الرموز أسرع، مما يعزز بدوره آليات الخزينة. لاحظ ماركانتونيو أن هذه العوامل - العائد الأعلى، والإنتاجية المتفوقة، والتراكم الأكثر كفاءة - تضع شركات خزينة سولانا في موقع يمكنها من التفوق على احتياطيات BTC و ETH، والمساعدة في تحقيق عوائد أقوى وتسريع نمو صافي قيمة الأصول خلال عام 2025.

