المنشور لماذا تغلق الحكومة الأمريكية؟ شرح تأثير سوق التشفير ظهر أولاً على Coinpedia Fintech News الساعة تدق نحو 1 أكتوبر، وارتفعت احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية إلى 84% على Polymarket. هذه هزة سوق محتملة. تحذر كيت ليمان، المحللة الرئيسية في AvaTrade، "إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية ليس مجرد ألعاب سياسية في واشنطن. إنه يخلق عدم يقين ينتشر إلى العالمي ...

لماذا تغلق الحكومة الأمريكية؟ شرح تأثير ذلك على سوق التشفير

بواسطة: CoinPedia
2025/09/30 20:04
تحديث سوق التشفير المباشر أخبار الاحتياطي الفيدرالي، سهم Nvidia، سعر البيتكوين اليوم، خطاب ترامب في الأمم المتحدة، عملة ASTER

ظهر المنشور لماذا تغلق الحكومة الأمريكية؟ شرح تأثير سوق التشفير لأول مرة على Coinpedia Fintech News

الوقت ينفد مع اقتراب 1 أكتوبر، وارتفعت احتمالية إغلاق الحكومة الأمريكية إلى 84% على Polymarket. هذا هو اهتزاز محتمل للسوق. 

بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون، فإن هذه المشكلة تتعلق بالميزانية الفيدرالية. يدفع الديمقراطيون لزيادة تمويل الرعاية الصحية، بينما يريد الجمهوريون تمديدًا مؤقتًا فقط حتى 21 نوفمبر. 

أشار الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس إلى أن الإغلاق قد يكون حتميًا. مع تسارع الكونغرس لتجنب انقطاع التمويل، يواجه متداولو التشفير أسبوعًا متقلبًا في المستقبل.

تأخيرات البيانات قد تهز السوق

إذا حدث إغلاق، فإن البيانات الاقتصادية الرئيسية - مثل تقارير التوظيف والتضخم - ستتوقف. 

يشرح ليمان، بدون هذه الإشارات، "يصبح من الصعب قراءة الاقتصاد والتنبؤ بالخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي." قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وخاصة التخفيض المحتمل الثاني في أكتوبر، هي محرك رئيسي لسيولة التشفير والمعنويات.

تقدم عمليات الإغلاق السابقة صورة مختلطة. 

خلال إغلاق عام 2013 الذي استمر 16 يومًا، قفز البيتكوين بنسبة 14% من 132 دولارًا إلى 151 دولارًا. وعلى النقيض من ذلك، شهد إغلاق 2018-2019، الذي استمر لمدة 35 يومًا، انخفاض BTC بنسبة 6% من 3,802 دولار إلى 3,575 دولار. 

سياسة التشفير متوقفة؟

قد يعطل الإغلاق الأسواق ولكنه سيوقف بالتأكيد سياسة التشفير. قد يواجه قانون CLARITY، الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي للقطاع، تأخيرات، وكذلك مراجعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لصناديق ETF الفورية. 

يتقدم المنظمون حيثما أمكنهم ذلك، ولكن من المرجح أن تتباطأ الجهود التشريعية المستمرة، من مشاريع قوانين لجنة مجلس الشيوخ إلى مناقشات هيكل السوق الأوسع. 

البيتكوين في دائرة الضوء

التقلبات على المدى القصير مضمونة تقريبًا. يشير تيد بيلوز، وهو مستثمر، إلى الاتجاهات التاريخية: "أعتقد أنه قد يسبب تقلبات كبيرة هذا الأسبوع." 

وبالمثل، ينصح باحث Web3 فلاديمير ميناسكوب بالنظر إلى الإغلاق من خلال العدسات البيروقراطية والسياسية والاقتصادية. وهو يؤكد أنه في حين قد يتفاعل المضاربون مع الارتباك، فإن نظرة التشفير على المدى الطويل تظل مرتبطة بالقوى الاقتصادية الأوسع بدلاً من المآزق السياسية المؤقتة.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين حول 113,100 دولار، بارتفاع 0.87% في الـ 24 ساعة الماضية. 

انخفاض الدولار مع ارتفاع التوتر

يشعر الدولار الأمريكي بالضغط، وينخفض مقابل العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. يشير استراتيجي MUFG لي هاردمان إلى عدم اليقين السياسي باعتباره المذنب، بينما يلاحظ استراتيجيو ING أن تداول الدولار/الين الأضعف يمكن أن يصبح نقطة محورية إذا تحقق الإغلاق.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

