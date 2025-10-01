ظهر المنشور لماذا ينخفض سوق التشفير اليوم؟ لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.9 تريليون دولار، بانخفاض 0.41% في الـ 24 ساعة الماضية. يتداول البيتكوين حول 114,477 دولار، مع تغير طفيف لكنه يكافح لبناء الزخم. الإيثريوم عند 4,148 دولار، بانخفاض طفيف، بينما يتداول XRP عند 2.83 دولار. معظم العملات البديلة الرئيسية في المنطقة الحمراء، مع تسجيل سولانا وBNB ودوجكوين انخفاضات صغيرة.

عامل إغلاق الحكومة الأمريكية

تأتي نقطة الضغط الرئيسية اليوم من واشنطن. تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقًا محتملاً مع إعطاء أسواق المراهنات احتمالية 86%. أدى الجمود السياسي بشأن الموافقات على الميزانية إلى زعزعة المستثمرين، مما خلق سلوكًا مناهضًا للمخاطر عبر الأسواق المالية، بما في ذلك التشفير.

تاريخيًا، كان للإغلاق تأثير اقتصادي مباشر محدود. تستمر الخدمات الأساسية مثل الجيش ومراقبة حركة الطيران، لكن عدم اليقين غالبًا ما يدفع إلى تقلبات قصيرة المدى. يتوقع المحللون أن تهيمن العناوين الرئيسية على الـ 48 ساعة القادمة، مما يدفع كلاً من البيتكوين والعملات البديلة إلى تقلبات حادة خلال اليوم.

إغلاقات نهاية الشهر والربع

يضيف التوقيت ضغطًا إضافيًا. تغلق الأسواق دورات الشهر والربع، مما يجلب غالبًا زيادة في التقلبات السعرية. سبتمبر له تاريخ من الضعف بالنسبة للبيتكوين وأسواق التشفير، وقد اتبع هذا العام نفس النمط.

ومع ذلك، تظهر البيانات الموسمية أن أكتوبر ونوفمبر عادة ما يكونان شهرين أقوى. حقق البيتكوين متوسط مكاسب بنسبة 19% في أكتوبر و43% في نوفمبر في الدورات السابقة. يجادل المتفائلون بأن تراجع اليوم يمكن أن يمهد الطريق لانتعاش الربع الرابع إذا استمرت الاتجاهات الموسمية.

التصفيات وتدفقات التداول

تظهر البيانات ما يقرب من 300-400 مليون دولار في التصفيات في اليومين الماضيين، معظمها من صفقات قصيرة مع الرافعة المالية. تظل أحجام التداول في البورصة أقل مما كانت عليه في وقت سابق من العام، وهي علامة على أن المشترين الكبار يجلسون على الهامش حتى يزول الخطر السياسي.

العملات البديلة مختلطة. شهدت سولانا وBNB بعض التدفقات الداخلية المرتبطة بالنشاط على منصات التداول اللامركزية، بينما لا يزال XRP يتم تداوله بكثافة بعد تكهنات ETF في وقت سابق من هذا الشهر.