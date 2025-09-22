البورصةDEX+
الخلاصة: انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو بمقدار 77 مليار دولار لتصل إلى 3.91 تريليون دولار خلال 24 ساعة انخفض البيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم 115,000 دولار، ويتداول حالياً عند 114,363 دولار تراجع الإيثريوم بنسبة 1.6% بينما هبط دوجكوين بنسبة 7.1% تبعت العملات البديلة ضعف البيتكوين لا يزال شعور السوق محايداً عند 45 على مؤشر الخوف والجشع واجه سوق العملات المشفرة ضغوط بيع واسعة النطاق في 22 سبتمبر، [...] ظهر منشور "لماذا تنهار الكريبتو اليوم؟ دعونا نتعمق" لأول مرة على CoinCentral.

لماذا تنهار العملات المشفرة اليوم؟ دعونا نتعمق

بواسطة: Coincentral
2025/09/22 14:21
ملخص سريع

  • انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للتشفير بمقدار 77 مليار دولار إلى 3.91 تريليون دولار خلال 24 ساعة
  • انخفض بيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم 115,000 دولار، ويتداول حاليًا عند 114,363 دولار
  • تراجع الإيثريوم بنسبة 1.6% بينما هبط Dogecoin بنسبة 7.1%
  • تبعت العلملات البديلة ضعف البيتكوين
  • لا تزال المشاعر السوقية محايدة عند 45 على مؤشر الخوف والجشع

واجه سوق العملات المشفرة ضغوط بيع واسعة النطاق في 22 سبتمبر 2025، مع قيادة بيتكوين لانخفاض أدى إلى محو 77 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية. يستقر السوق الآن عند 3.91 تريليون دولار، منخفضًا عن المستويات القياسية السابقة.

انخفض بيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم الحرج البالغ 115,000 دولار ويتداول حاليًا عند 114,363 دولار. يمثل هذا انخفاضًا يوميًا بنسبة 0.6% من جلسة التداول السابقة. أثار اختراق هذا المستوى الفني الرئيسي مخاوف بين المتداولين بشأن احتمالية مزيد من الانخفاض.

Bitcoin (BTC) Priceسعر بيتكوين (BTC)

تبع الإيثريوم ضعف البيتكوين بانخفاض قدره 1.6% خلال نفس الفترة. لم تتمكن ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية من الحفاظ على مكاسبها الأخيرة مع انتشار ضغط البيع في جميع أنحاء السوق.

شهدت العلملات البديلة انخفاضات أكثر حدة، حيث سجل Dogecoin تراجعًا بنسبة 7.1%. انضمت سولانا أيضًا إلى موجة البيع حيث ابتعد المتداولون عن المراكز ذات المخاطر العالية.

المصدر: Coinglass

خلال الـ 24 ساعة الماضية، واجه 406,613 متداولًا عمليات تصفية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.70 مليار دولار.

هيكل السوق تحت الضغط

تواجه القيمة السوقية الإجمالية للتشفير الآن اختبارًا عند مستوى الدعم البالغ 3.89 تريليون دولار. يشير المحللون الفنيون إلى أن هذا المستوى قد يحدد ما إذا كان الضعف الحالي سيستمر أو سيجد أرضية. قد يؤدي الانخفاض دون هذا الدعم إلى مزيد من ضغط البيع.

المصدر: TradingView

تظهر مؤشرات المشاعر السوقية إشارات مختلطة، حيث يظل مؤشر الخوف والجشع للتشفير محايدًا عند 45. تشير هذه القراءة إلى أن المستثمرين ليسوا خائفين للغاية أو جشعين، ولكنهم يفتقرون إلى قناعة اتجاهية واضحة.

المصدر: Alternative.me

شهدت صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين الأمريكية مؤخرًا تدفقات جديدة بقيمة 163 مليون دولار، مما وفر بعض الزخم الإيجابي. ومع ذلك، لا يزال المتداولون حذرين بشأن ما إذا كانت هذه التدفقات المؤسسية يمكن أن تحافظ على مستويات الأسعار الحالية في ظل عدم اليقين الأوسع في السوق.

المستويات الفنية التي يجب مراقبتها

يواجه بيتكوين الآن دعمًا محتملًا عند 112,500 دولار إذا استمر البيع الحالي. يمكن أن تؤدي الحركة إلى هذا المستوى إلى دفع المزيد من حيازات المستثمرين إلى الخسائر وتكثيف ضغط البيع. ستحتاج محاولات التعافي إلى استعادة مستوى 115,000 دولار لاستقرار المشاعر.

المصدر: TradingView

بالنسبة للسوق الأوسع، يمكن أن يستهدف الارتداد من مستوى الدعم البالغ 3.89 تريليون دولار التعافي نحو 3.94 تريليون دولار. سيكون الاختراق فوق هذه المقاومة ضروريًا لمحاولة إعادة اختبار المستوى النفسي البالغ 4.00 تريليون دولار.

تحولت الأسواق المالية التقليدية إلى وضع تجنب المخاطر بعد ارتفاع الأسبوع الماضي في أسهم التكنولوجيا والأسهم المعرضة للتشفير. ساهمت إشارات البنوك المركزية إلى مواقف سياسية أقل تيسيرًا مع اقتراب الربع الرابع في تقليل الشهية للأصول الأكثر خطورة.

لا تزال التطورات التنظيمية توفر إشارات مختلطة للسوق. في حين أن بعض الولايات الأمريكية مثل ميشيغان قد تقدمت في تشريعات مؤيدة للتشفير، لا يزال هناك عدم يقين حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستولد طلبًا مستدامًا.

وسعت Metaplanet حيازاتها من البيتكوين بشراء 5,419 BTC بقيمة 633 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 25,555 BTC في أحدث أخبار التبني المؤسسي.

ظهر المنشور لماذا ينهار التشفير اليوم؟ دعونا نتعمق لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

