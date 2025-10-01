لماذا لا يستطيع البيتكوين مواكبة ارتفاع الذهب؟ الخبراء يشرحون السبب

بيتكوين، المفضل لدى المستثمرين على مدار السنوات الخمس الماضية، تفوق على الذهب بتسعة أضعاف وجذب الانتباه بعوائد تصل إلى 1,000 بالمائة.

ومع ذلك، فقد تغير التوازن في عام 2025. بينما ارتفع الذهب بنسبة 45 بالمائة منذ يناير، حقق بيتكوين زيادة بنسبة 20 بالمائة فقط خلال نفس الفترة.

تتجه البنوك المركزية وصناديق التقاعد إلى الذهب كملاذ آمن ضد التضخم وعجز الميزانية وعدم اليقين العالمي. في حين أن أداء بيتكوين لم يكن سيئًا، إلا أن أداءه يتماشى أكثر مع أسهم التكنولوجيا، مما يدفع المستثمرين إلى التشكيك في استعارة "الذهب الرقمي".

وعلق إد إيجيلينسكي، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة Direxion، قائلاً: "بيتكوين هو أصل محفوف بالمخاطر وسيظل كذلك حتى يثبت العكس". ووفقًا لإيجيلينسكي، بينما يلعب الذهب دورًا في تنويع وحماية المحافظ، فإن بيتكوين أكثر بروزًا كأداة تداول قصيرة المدى.

منذ عام 2017، كان متوسط الارتباط لمدة 30 يومًا لبيتكوين مع مؤشر ناسداك 100 الذي يركز على التكنولوجيا 0.32، بينما ظل ارتباطه بالذهب عند 0.09 فقط. بعبارة أخرى، يتبع بيتكوين إلى حد كبير إيقاع وادي السيليكون، حيث يرتفع عندما تكون الشهية للمخاطرة مرتفعة وينخفض عندما تكون الأسواق ضيقة. من ناحية أخرى، يتألق الذهب عندما يكون العالم في اضطراب.

يجادل لورانس ليبارد، مؤسس شركة Equity Management Associates، بأننا دخلنا فترة يؤدي فيها التيسير الكمي إلى تضخم أسعار الأصول. ووفقًا لليبارد، فإن الذهب يتمتع بميزة في هذا السيناريو لأن المستثمرين المؤسسيين لا يزالون حذرين من طبيعة بيتكوين المتقلبة.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

