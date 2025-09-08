البورصةDEX+
لماذا قد تتفوق العملات البديلة على بيتكوين في المرحلة القادمة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:34
العلملات البديلة بيتكوين

قد لا يزال بيتكوين يهيمن على مشهد العملات المشفرة، لكن بعض المحللين بدأوا يجادلون بأن حصته في السوق لم يتبق لها مساحة كبيرة للارتفاع.

يقترح المتداول الشهير كريبتو دان أن ذروة هذه الدورة قد تم الوصول إليها على الأرجح، مما يفتح الباب أمام العلملات البديلة لتأخذ الأضواء ببطء.

بدلاً من توقع انخفاض مستقيم، يتصور دان ارتفاعاً قصير الأمد في الهيمنة أولاً. تلك الخطوة، كما يقول، يمكن أن تحدث في ظل خلفيتين مختلفتين للسوق - إما أن ينخفض بيتكوين ويسحب بقية السوق معه، أو أنه يكسر مستويات قياسية جديدة ويتفوق على الرموز البديلة. كلا النتيجتين، رغم تعاكسهما في الاتجاه، ستفضلان بيتكوين مؤقتًا.

لكن القصة على المدى الطويل، من وجهة نظره، مختلفة. بحلول عام 2025، يتوقع دان أن تكتسب العلملات البديلة أرضية مقابل بيتكوين، رغم أنه يحذر المستثمرين من عدم افتراض أن كل رمز سيستفيد بالتساوي. من المرجح أن يتفوق الإيثيريوم ومجموعة مختارة من الأسماء الراسخة، بينما قد تكافح العديد من المشاريع الأصغر للحاق بالركب.

كما تأمل المحلل في ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن الارتفاعات المستدامة تميل إلى البدء مع قيادة بيتكوين بشكل حاسم. عندما ترتفع العلملات البديلة مع بيتكوين بسرعة كبيرة، غالباً ما ينفد زخم الاتجاه الصعودي الأوسع.

أما بالنسبة لموقفه الخاص، فقد استقر دان على نهج متوازن: نصف محفظته في بيتكوين، ونصفها في العلملات البديلة. في الدورات السابقة، كان يميل تقريباً بالكامل إلى العلملات البديلة في هذه المرحلة، لكنه يصف ذلك الآن بأنه استراتيجية عالية المخاطر. استنتاجه للمستثمرين الآخرين - المزيج الصحيح يعتمد أقل على توقيت السوق وأكثر على معرفة قدرتك على تحمل المخاطر.

إذا تحققت توقعاته، قد يستمر بيتكوين في تحديد الوتيرة على المدى القريب، لكن المرحلة التالية من الدورة قد تجلب فرصاً للعلملات البديلة لإعادة تأكيد نفسها.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات التشفير والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول إليه ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/market-outlook-why-altcoins-may-outperform-bitcoin-in-the-next-phase/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

