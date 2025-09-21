من سيكتب كتاب قواعد التشفير الأمريكي؟ المعركة قائمة

دخل الصراع حول كيفية تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ. يضغط اثنا عشر ديمقراطيًا على الجمهوريين للسماح لهم بالمشاركة في كتابة مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية، بدلاً من تركهم للتعليق على مقترح صاغه الحزب الجمهوري. يسلط مطلبهم الضوء على الرهانات العالية لهذا التشريع، الذي يمكن أن يحدد توازن القوى بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية و CFTC، وإعادة تشكيل الإشراف على الأصول الرقمية، ووضع قواعد الطريق للمستثمرين والبورصات.

الديمقراطيون يدعون إلى تعاون حقيقي

أصدرت مجموعة من اثني عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ بيانًا يحث الجمهوريين على السماح بتأليف مشترك بين الحزبين لتشريع هيكل سوق الكريبتو الذي يمر عبر الكونغرس. وشدد المشرعون على أن مثل هذا مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الشامل لا ينبغي أن يصاغ من قبل حزب واحد فقط. وأكدوا أن التأليف المشترك بين الحزبين كان تاريخيًا هو المعيار للتشريعات بهذا الحجم وجادلوا بأن التعاون الهادف ضروري للمصداقية والسرعة.

من وقع البيان؟

يشمل الموقعون بعضًا من أكثر الأصوات الديمقراطية نشاطًا في مجال الأصول الرقمية: كيرستن جيليبراند من نيويورك، وكوري بوكر من نيو جيرسي، وروبن غاليغو من أريزونا، ومارك وارنر من فيرجينيا، من بين آخرين. قدمت هذه المجموعة سابقًا إطارًا من سبعة أعمدة لتنظيم أسواق الكريبتو، مما يشير إلى نيتهم في تشكيل النقاش بدلاً من مجرد الرد على مقترحات الجمهوريين.

مشروع قانون الحزب الجمهوري وقانون الوضوح

المسودة التي يقودها الجمهوريون، المعروفة باسم قانون الوضوح، مرت بالفعل في مجلس النواب وهي الآن قيد المراجعة في مجلس الشيوخ. يوجه مشروع القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتشكيل لجنة مشتركة بشأن التنسيق التنظيمي. هذه محاولة لسد الفجوة بين الوكالتين، اللتين اتخذتا مواقف مختلفة حول كيفية تصنيف الأصول الرقمية والإشراف عليها.

رؤية الديمقراطيين البديلة

يتخذ الإطار الديمقراطي نهجًا مختلفًا. سيمنح CFTC سلطة صريحة على الأسواق الفورية للرموز غير الأمنية مع إنشاء عملية لتحديد متى يجب أن يقع الرمز تحت اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات. يذهب اقتراحهم أيضًا إلى أبعد من ذلك في معالجة تضارب المصالح، حيث يسعى إلى منع المسؤولين المنتخبين وعائلاتهم من إطلاق مشاريع الكريبتو أو الاستفادة منها خلال فترة وجودهم في المنصب. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يدفعون من أجل المزيد من التمويل للمنظمين الماليين للتعامل مع تعقيد أسواق الكريبتو.

دور لجان مجلس الشيوخ

نقطة رئيسية أخرى للديمقراطيين هي التنسيق مع لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، التي تشرف على CFTC. يجادلون بأن اللجنة يجب أن تلعب دورًا مركزيًا في تشكيل الإشراف على الكريبتو. وقد أفادت التقارير أن الجمهوريين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ تركوا الباب مفتوحًا لتلقي المدخلات حتى 20 أكتوبر، على الرغم من أن اللجنة لم تحدد جدولها الزمني.

التيارات السياسية الخفية

الدعوة إلى تقييد المسؤولين الحكوميين من الاستفادة من الكريبتو أثناء وجودهم في المنصب تحمل أيضًا حافة سياسية حادة. يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الرئيس دونالد ترامب ثروته بشكل كبير من خلال مشاريع الكريبتو خلال وبعد فترة وجوده في المنصب. بالنسبة للديمقراطيين، لا يتعلق الأمر باستقرار السوق فحسب، بل يتعلق أيضًا بمعالجة المخاطر الأخلاقية المتصورة المرتبطة بمشاركة المسؤولين العموميين في تعاملات الكريبتو الخاصة.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

ستختبر الأسابيع القادمة ما إذا كان الجمهوريون على استعداد لفتح عملية الصياغة لمدخلات من الحزبين. إذا تقدم قانون الوضوح دون تغييرات، فقد يدفع الديمقراطيون بتعديلاتهم الخاصة أو يعطلون التقدم في اللجنة. يمكن أن تشكل النتيجة مستقبل تنظيم الكريبتو في الولايات المتحدة لسنوات، مما يحدد ما إذا كان السوق يعمل في إطار متوازن أو إطار تشكله رؤية حزب واحد بشكل أساسي.