من هي تشيمين تشيان؟ المرأة وراء أكبر مصادرة لـ BTC في العالم

2025/09/30 17:17
تمت إدانة المواطنة الصينية تشيمين تشيان بالاستحواذ غير القانوني وحيازة 61,000 بيتكوين بعد خمس سنوات من "التهرب من العدالة" المزعوم. كانت المرأة معروفة بأنها إلهة الثروة في الصين بسبب مخططاتها المتعلقة بالكريبتو.

ملخص

  • اعترفت المواطنة الصينية تشيمين تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، بالذنب في الاستحواذ غير القانوني وحيازة 61,000 بيتكوين مرتبطة بعملية احتيال ضخمة في الصين.
  • صادرت السلطات البريطانية البيتكوين، التي تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار اليوم، فيما يسمونه أكبر عملية مصادرة لـ BTC في العالم.

وفقًا لتقرير حديث من هيئة الإذاعة البريطانية، اعترفت تشيمين تشيان مؤخرًا بالذنب في تهم الاستحواذ غير القانوني وحيازة ما يصل إلى 61,000 بيتكوين (BTC) التي تمت مصادرتها من تشيان العام الماضي فقط. تعتقد السلطات أن المرأة البالغة من العمر 47 عامًا ربما كان لها دور رئيسي في واحدة من أكبر مخططات غسيل الأموال في التاريخ.

تم اتهام تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، 45 عامًا، بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق في الصين بين عامي 2014 و2017 خدعت أكثر من 128,000 ضحية من أموالهم. تم تخزين الأموال المسروقة لاحقًا بواسطة تشيان في أكوام من BTC، مما أدى إلى ما أطلقت عليه السلطات "أكبر عملية مصادرة لـ BTC في العالم" والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 7 مليارات دولار بالأسعار الحالية.

"يمثل الاعتراف بالذنب اليوم ذروة سنوات من التحقيق المخصص من قبل فرق جرائم الاقتصادية التابعة لشرطة العاصمة وشركائنا،" كما قال ويل لاين، رئيس قيادة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية في شرطة العاصمة كما نقلت عنه وسائل الإعلام.

تقول تقارير إعلامية أخرى إن تشيمين تشيان كانت لديها طموحات في أن تُعرف بأنها "إلهة الثروة" وكانت لديها حتى خطط لبناء مملكتها الخاصة. تجاوزت كنوزها المسروقة من BTC حتى حيازات شركات خزينة BTC مثل MARA Holdings وXXI وMetaplanet اليابانية.

كيف تهربت تشيمين تشيان من السلطات؟

من 2014 إلى 2017، أدارت تشيان شركة صينية تسمى Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology والتي وعدت المستثمرين بعوائد تصل إلى 300٪. ومع ذلك، بدلاً من استثمار أموالهم فعليًا في منتجات مالية مشروعة، قامت شركة تشيان ببساطة بضخ الأموال في العملات المشفرة.

وكان المستثمرون، الذين تتراوح أعمارهم في الغالب بين 50 و75 عامًا، قد استثمروا "مئات الآلاف إلى عشرات الملايين" من اليوان في استثمارات روجت لها تشيان. اعتمد المخطط على الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية في الصين في ذلك الوقت، مع وعود بأرباح عالية وربح مضمون.

مع وجود السلطات الصينية بالفعل في أثرها، فرت تشيان من الصين وجاءت إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة في سبتمبر 2017. وتفيد السلطات بأنها كانت تعمل مع شريكة تدعى جيان وين، التي حُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي لدورها في المخطط.

وفقًا لخدمة النيابة العامة، ساعدت وين تشيان في غسل عائدات الاحتيال، من العيش فوق مطعم إلى استئجار منزل بقيمة ملايين الجنيهات في شمال لندن. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت تشيان ووين أيضًا الأموال المسروقة لشراء عقارين في دبي بأكثر من 500,000 جنيه إسترليني.

أصرت وين على أن العقارات تم شراؤها نيابة عن صاحب عمل صيني، لكن المدعين العامين جادلوا بأن حجم حيازاتها من البيتكوين وغياب مسار ورقي شرعي يشير إلى أصول إجرامية.

حققت السلطات البريطانية اختراقًا في القضية في عام 2018 بعد أن تلقت معلومات عن نقل أصول إجرامية. وفي نفس العام، داهمت الشرطة منزل تشيمين تشيان ووجدت محافظ رقمية تحتوي على 61,000 بيتكوين.

في أكتوبر 2024، كانت تشيمين تشيان قد أنكرت سابقًا تهم غسيل الأموال وكانت لديها خطط للطعن في التهم. كما أنكر متهم آخر، سينغ هوك لينغ، التهم المتعلقة بالقضية.

في الوقت الحالي، يتم احتجاز تشيان في الحجز قبل صدور الحكم عليها، والذي لم يتم تحديد موعد ثابت له بعد. حتى الآن، ادعت خدمة النيابة العامة أن العديد من الضحايا استردوا بعض أموالهم من خلال مخطط تعويض أنشأته السلطات الصينية.

المصدر: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/

المصدر: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

