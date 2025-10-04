البورصةDEX+
اكتشف كيف يدفع لك برهان المعرفة الصفرية (ZKP) مقابل إثبات الحقائق. تعلم كيفية الكسب في مرحلة القائمة البيضاء من خلال نظام المزاد القائم على الحقيقة.اكتشف كيف يدفع لك برهان المعرفة الصفرية (ZKP) مقابل إثبات الحقائق. تعلم كيفية الكسب في مرحلة القائمة البيضاء من خلال نظام المزاد القائم على الحقيقة.

القائمة البيضاء ستفتح قريباً: كيف تكافئ برهان المعرفة الصفرية (ZKP) ما تعرفه على البلوكشين

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/04 03:00
zkp

اليوم، تنتشر المعلومات بسرعة أكبر مما يمكن للناس أن يثقوا بها. يمكن لأي شخص نشر المطالبات عبر الإنترنت، لكن إثباتها أصعب بكثير. عملة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) موجودة هنا لتغيير ذلك. يقدم هذا المشروع القادم نظام بلوكتشين حيث يمكن اختبار الحقائق ومكافأتها.

تم بناء عملة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) على مفهوم واضح: إذا كنت تمتلك المعرفة، يمكنك إثباتها والحصول على أجر. مع اقتراب الوصول إلى القائمة البيضاء، يستعد المزاد الهولندي لـ ZKP لموجته الأولى من المستخدمين. سيساعد المشاركون المبكرون في إنشاء شبكة سمعة مدعومة بالمعرفة المتحقق منها، مما يجعل الاستثمار في الكريبتو جذابًا ومجزيًا.

شرح برهان المعرفة الصفرية (ZKP) ببساطة

بالنسبة للقادمين الجدد، السؤال الكبير هو: ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ بينما يأتي المصطلح من التشفير، فإنه يسمي هنا مشروع بلوكتشين جديد. هدفه بسيط: بناء نظام عادل حيث يمكن اختبار المعرفة وتأكيدها ومكافأتها.

تعتمد معظم المنصات عبر الإنترنت على الخوارزميات أو القوى المركزية للحكم على المصداقية. يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) نهجًا آخر. يمكن لأي شخص تقديم مطالبة مثل "هذه الحقيقة صحيحة" أو "هذا التفصيل صحيح" ورهن الرموز عليها. ثم تنتقل المطالبة إلى فحص عام، حيث يمكن للآخرين تأكيدها أو الاعتراض عليها. إذا صمدت بقوة، فإن الشخص الذي نشرها يكسب مكافآت. إذا فشلت، فإن الرموز المرهونة تضيع.

هذا يضمن أن للحقيقة قيمة، بينما تكلف الأكاذيب المستخدمين. بدلاً من مطاردة الإعجابات أو النقرات، يكسب المشاركون مكافآت من خلال الدقة نفسها.

مزاد المعرفة: كيف تجلب الأدوار الإثبات إلى الحياة

لجعل النظام تفاعليًا، يستخدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) عملية تسمى مزاد المعرفة. وهذا يشمل ثلاثة أدوار: المثبتون، المتحققون، والمتحدون.

المثبت هو الشخص الذي يقدم مطالبة ويدعمها بالرموز. ثم يتدخل المتحققون لمراجعة المطالبة، إما بدعمها أو رفضها بناءً على الأدلة. إذا اتفقوا على أن المطالبة صحيحة، فإنهم يؤكدونها. المتحدون، من ناحية أخرى، ينازعون المطالبات التي يعتقدون أنها خاطئة، ويدعمون تحديهم بالدليل.

يتم تحديد النتيجة من قبل الشبكة. إذا كان المثبت على حق، فإن كلاً منه والمتحققين الصحيحين يكسبون الرموز. إذا كان المثبت مخطئًا، يتم قطع رهانه، ويكسب المتحدون الناجحون المكافآت.

ما يميز هذا هو نظام السمعة. يبني كل مستخدم مصداقيته بمرور الوقت. الإثباتات الدقيقة ترفع الثقة، بينما الأخطاء المتكررة تخفضها. هذا يخلق سجلاً شفافًا للموثوقية، يمكن لأي شخص رؤيته. بالنسبة لأولئك الذين يستثمرون في الكريبتو، تجعل ميزة السمعة هذه المشروع أكثر جاذبية.

لماذا يمنحك الدخول المبكر للقائمة البيضاء الميزة

القائمة البيضاء لبرهان المعرفة الصفرية (ZKP) ليست مفتوحة بعد، لكنها ستكون متاحة قريبًا. في مشاريع البلوكتشين، يعني الوصول إلى القائمة البيضاء تأمين مكان مبكر قبل الجمهور. مع ZKP، تحمل هذه اللحظة وزنًا إضافيًا. إنها بداية بناء مجتمع سيقرر كيفية التحقق من المعرفة.

سيكون المستخدمون الأوائل أول من يجرب نظام المزاد، ويشارك كمثبتين ومتحققين ومتحدين، ويبدأ في تنمية سمعتهم على السلسلة. لأن الثقة تُبنى بمرور الوقت، فإن البدء مبكرًا يساعدك على اكتساب المصداقية بشكل أسرع.

ZKP

الانضمام إلى القائمة البيضاء مبكرًا هو أكثر من مجرد وسيلة للوصول إلى الرموز. إنها فرصة لتشكيل كيفية تقييم الحقيقة في إعداد لامركزي. بالنسبة للقادمين الجدد، فهي أيضًا مسار بسيط لتعلم كيفية عمل مصداقية البلوكتشين. يجعلها برهان المعرفة الصفرية (ZKP) سهلة: أثبت ما تعرفه، وتحقق مما يدعيه الآخرون، وتحدى ما تشك فيه. العملية واضحة ومجزية وسهلة للمبتدئين.

أفكار ختامية

يقوم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) بإنشاء بلوكتشين حيث تتحول المعرفة نفسها إلى أصل رقمي. من خلال مكافأة الدقة ومعاقبة المطالبات الكاذبة، فإنه يبني نظامًا عادلًا وشفافًا. بالنسبة لأولئك الجدد في البلوكتشين، هذه طريقة لدخول المجال ليس فقط من خلال المضاربة، ولكن من خلال المساهمة في الحقيقة المتحقق منها.

مع وصول القائمة البيضاء قريبًا، هذا هو الوقت المناسب لفهم كيفية عمل ZKP والاستعداد للانضمام. في عالم مليء بالمطالبات غير المتحقق منها، يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إجابة مباشرة: يجب دائمًا مكافأة الحقيقة. بالنسبة لأي شخص يستثمر في الكريبتو، هذه فرصة نادرة لتكون جزءًا من شيء يدفع مقابل إثبات ما تعرفه.

