القائمة البيضاء قريبًا: كيف يتيح لك برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إثبات ما تعرفه، والحصول على المكافآت

في عالمنا الرقمي اليوم، تتحرك المعلومات بسرعة أكبر من الثقة. يمكن لأي شخص تقديم مطالبات عبر الإنترنت، لكن إثبات دقتها أكثر صعوبة بكثير. تهدف عملة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) القادمة إلى حل هذه المشكلة من خلال إنشاء نظام لامركزي حيث لا يتم التحقق من الحقائق فحسب، بل يتم مكافأتها أيضًا.

في جوهرها، تقدم عملة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) فكرة مباشرة: إذا كنت تعرف شيئًا صحيحًا، فيجب أن تكون قادرًا على إثباته، وكسب المال منه. مع اقتراب مرحلة القائمة البيضاء، يستعد مزاد ما قبل البيع لعملة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) للترحيب بالمشاركين الأوائل، مما يمنحهم فرصة تشكيل نظام سمعة قائم على البلوكتشين مبني على المعرفة القابلة للتحقق.

ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP) ولماذا هو مهم

بالنسبة للمبتدئين، السؤال الأول بسيط: ما هو بالضبط برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ في حين أن مصطلح "برهان المعرفة الصفرية" يستخدم غالبًا في التشفير، في هذا السياق برهان المعرفة الصفرية (ZKP) هو اسم بروتوكول بلوكتشين جديد. مهمته هي إنشاء نظام عادل وشفاف حيث يمكن اختبار المعرفة والتحقق منها ومكافأتها.

غالبًا ما تعتمد المنصات عبر الإنترنت التقليدية على السلطات المركزية أو الخوارزميات لتحديد المصداقية. يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) نموذجًا مختلفًا. فهو يسمح لأي شخص بتقديم مطالبة، مثل "نقطة البيانات هذه صحيحة" أو "هذه الحقيقة صحيحة"، ودعمها برهان من التوكنات. ثم تصبح تلك المطالبة جزءًا من عملية عامة حيث يمكن للآخرين اختبارها. إذا صمدت، يكسب المستخدم الأصلي مكافآت. إذا فشلت، يخسرون رهانهم.

يضمن هذا النموذج تحفيز الدقة، بينما يتم معاقبة الأكاذيب. بدلاً من الإعجابات أو النقرات، تصبح الحقيقة نفسها أساسًا للمشاركة.

كيف يعمل نظام المزاد والتحقق

لجعل العملية أكثر تفاعلية، يستخدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) ما يسميه مزاد المعرفة. هنا تأتي أدوار المثبتين والمتحققين والمتحدين.

المثبت هو الشخص الذي يقدم مطالبة ويضع توكنات لدعمها. فكر فيهم كشخص يقول: "أعرف أن هذا صحيح". ثم يأتي المتحققون، الذين يراجعون المطالبة بشكل مستقل. دورهم هو الموافقة أو عدم الموافقة بناءً على الأدلة أو المنطق. أخيرًا، هناك المتحدون، الذين يتدخلون عندما يعتقدون أن المطالبة خاطئة. إنهم يعترضون على البيان، ويقدمون حججًا مضادة أو أدلة ضده.

بمجرد اكتمال العملية، تحدد الشبكة النتيجة. إذا كان المثبت على صواب، تتم مكافأته، ويكسب أيضًا أولئك الذين تحققوا بدقة توكنات. إذا كانت المطالبة خاطئة، يتم تخفيض رهان المثبت، وتتم مكافأة المتحدين الناجحين بدلاً من ذلك.

ما يجعل هذا فريدًا هو نظام السمعة الذي يتتبع كل مشارك بمرور الوقت. يؤدي الإثبات الصحيح باستمرار إلى بناء المصداقية، بينما يقلل عدم الدقة المتكرر من الثقة. في الواقع، ينشئ برهان المعرفة الصفرية (ZKP) سجلاً للموثوقية يمكن لأي شخص رؤيته، وهي ميزة مهمة في عالم نادرًا ما يتم اختبار المطالبات الرقمية فيه.

لماذا القائمة البيضاء القادمة مهمة

القائمة البيضاء لبرهان المعرفة الصفرية (ZKP) ليست نشطة بعد، لكنها قادمة قريبًا. بالنسبة لأولئك الجدد في البلوكتشين، القائمة البيضاء هي طريقة لتأمين الوصول المبكر إلى مشروع قبل الجمهور العام. في حالة برهان المعرفة الصفرية (ZKP)، إنها أكثر من مجرد إجراء شكلي تقني. إنها تمثل فرصة لتصبح جزءًا من المجتمع الأول الذي سيحدد كيفية عمل النظام.

سيكون المشاركون الأوائل من بين أوائل من يتفاعلون مع مزاد المعرفة، ويجربون أدوار المثبت والمتحقق والمتحدي، ويبدأون في بناء درجات سمعتهم على السلسلة. هذا مهم بشكل خاص لأن السمعة في برهان المعرفة الصفرية (ZKP) تراكمية: كلما بدأت مبكرًا، كلما تمكنت من إثبات نفسك كمشارك موثوق به في النظام البيئي بشكل أسرع.

الانضمام إلى القائمة البيضاء مبكرًا لا يتعلق فقط بالحصول على التوكنات؛ بل يتعلق بتشكيل كيفية التحقق من الحقيقة في بيئة لامركزية. بالنسبة للمبتدئين، فهي أيضًا نقطة الدخول الأكثر مباشرة لتعلم كيفية عمل أنظمة المصداقية القائمة على البلوكتشين، دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة. بساطة برهان المعرفة الصفرية (ZKP)، إثبات ما تعرفه، والتحقق مما يدعيه الآخرون، وتحدي ما تشك فيه، يجعله في متناول الجميع مع تقديم مكافآت ذات مغزى.

الخلاصة

يقوم بروتوكول برهان المعرفة الصفرية (ZKP) ببناء نظام تصبح فيه المعرفة نفسها أصلًا رقميًا قيمًا. من خلال تحويل المطالبات إلى مزادات ومكافأة أولئك الذين يتحققون بشكل صحيح، فإنه ينشئ شبكة عادلة وشفافة ومسؤولة. بالنسبة للمبتدئين، هذا يعني دخولًا إلى البلوكتشين يتعلق أقل بالمضاربة وأكثر بالمشاركة في الحقيقة. مع اقتراب القائمة البيضاء، حان الوقت لفهم أساسيات برهان المعرفة الصفرية (ZKP) والاستعداد لتكون جزءًا من الموجة الأولى من المستخدمين. في عالم عبر الإنترنت غالبًا ما تكتنفه المعلومات المضللة، يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) اقتراحًا بسيطًا: يجب مكافأة الدقة.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل المشاركة في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المنشور القائمة البيضاء قريبًا: كيف يتيح لك برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إثبات ما تعرفه، والحصول على مكافأة لأول مرة على Coindoo.