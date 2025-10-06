البيت الأبيض يشير إلى تسريحات مع استمرار الإغلاق دون محادثات

قال زعيم الأقلية في مجلس النواب هاكيم جيفريز للصحفيين في مكتبه بالكابيتول أمس إنه لا يزال هناك "مسار ثنائي الحزب ذو معنى نحو تمويل الحكومة" على الرغم من تزايد الضجيج حول الإغلاق الجارية، بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونغرس.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قال جيفريز إن البيت الأبيض قلق بشأن انتهاء صلاحية دعم التأمين الصحي المعزز لقانون الرعاية الميسرة في نهاية العام، واصفًا إياها بأنها نقطة قلق حقيقية، لكنه أضاف أن خطاب الإدارة حول الرعاية الصحية للمهاجرين غير المصرح بهم "ليس حاجزًا خطيرًا للمحادثات، بعيدًا عن قوته السياسية." كما قال إن تهديدات الفصل الجماعي وخفض المشاريع في الولايات التي تميل للديمقراطيين "سترتد عكسيًا" و"لن تؤثر على وحدة الديمقراطيين."

رسم جيفريز خطًا واضحًا بين ما أسماه مناقشات جادة في البيت الأبيض يوم الاثنين وما جاء بعد ذلك. "لسوء الحظ، تدهور سلوك الرئيس بعد اجتماع البيت الأبيض إلى إجراءات غير متزنة وغير جادة،" قال، مشيرًا إلى الميمات ذات الطابع "المارياتشي" التي أرسلها ترامب إليه عبر الإنترنت. قال جيفريز إن كتلته ستواصل الدفع من أجل صفقة، حتى مع استمرار الإغلاق.

جيفريز يحافظ على وحدة الديمقراطيين بينما يقاتل مجلس الشيوخ مشروع قانون الحزب الجمهوري

في الشهر الماضي، أقنع هاكيم جيفريز جميع الديمقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم أكثر من 200 باستثناء واحد للتصويت ضد مشروع قانون الحزب الجمهوري المؤقت للحفاظ على تمويل الحكومة، متبنيًا موقفًا رفضه الديمقراطيون في الماضي.

كما حافظ جيفريز على بقاء زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بجانبه بقوة هذه المرة، على عكس ما حدث في مارس عندما انقسم الحزب. حينها، صوت شومر والعديد من ديمقراطيي مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون جمهوري لإبقاء الحكومة مفتوحة بدلاً من مواجهة إغلاق.

هذه المرة، انشق عدد قليل فقط من ديمقراطيي مجلس الشيوخ، مما ترك الجمهوريين دون الأصوات الستين اللازمة لتمرير مشروع قانون الإنفاق لمدة سبعة أسابيع، بما في ذلك محاولتهم الأخيرة يوم الجمعة.

يطالب الديمقراطيون بتمديد دائم لائتمانات ضريبية معززة للمساعدة في شراء الأمريكيين للتأمين الصحي الخاص من خلال قانون الرعاية الميسرة ويريدون ضمانات بأن البيت الأبيض لن يحاول إلغاء الإنفاق المتفق عليه في أي صفقة بشكل أحادي. قال تشاك شومر لبرنامج فيس ذا نيشن على قناة سي بي إس يوم الأحد، "لقد رفضوا التحدث معنا،" قائلاً إن المأزق لا يمكن حله إلا من خلال المزيد من المحادثات بين ترامب والقادة الأربعة في الكونغرس.

البيت الأبيض يشير إلى تسريحات مع استمرار الإغلاق دون محادثات

مع دخول الإغلاق يومه الخامس يوم الأحد، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الإدارة ستبدأ في تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لا تؤدي إلى أي مكان على الإطلاق."

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، لبرنامج ستيت أوف ذا يونيون على قناة سي إن إن إنه لا يزال هناك أمل في أن "يتراجع" الديمقراطيون، متجنبين إغلاقًا مكلفًا وتسريح الموظفين الفيدراليين الذي هدد به مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت. "الرئيس ترامب وراس فوت يرتبون الأمور ويستعدون للتصرف إذا اضطروا لذلك، لكنهم يأملون ألا يضطروا،" قال هاسيت.

"إذا قرر الرئيس أن المفاوضات لا تؤدي إلى أي مكان على الإطلاق، فستبدأ عمليات التسريح. لكنني أعتقد أن الجميع لا يزالون يأملون أنه عندما نحصل على بداية جديدة في بداية الأسبوع، يمكننا أن نجعل الديمقراطيين يرون أنه من المنطق السليم تجنب عمليات التسريح مثل تلك."

وصف ترامب عمليات تخفيض الوظائف المحتملة يوم الأحد بأنها "تسريحات ديمقراطية"، قائلاً للصحفيين، "أي شخص يتم تسريحه هو بسبب الديمقراطيين." بدأ الإغلاق في 1 أكتوبر، بداية السنة المالية الفيدرالية 2026، بعد أن رفض ديمقراطيو مجلس الشيوخ إجراء تمويل قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي الوكالات الفيدرالية مفتوحة حتى 21 نوفمبر.

