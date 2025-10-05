بينما يحتفظ المتداولون بعملة HODL، تخسر ألمانيا 3.6 مليار دولار بإغراق 50 ألف BTC قبل أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 125 ألف دولار بواسطة: Coinstats 2025/10/05 18:11 مشاركة

خسرت ألمانيا ما يقرب من 3.6 مليار دولار من الأرباح المحتملة بعد بيع مخزونها المصادر من بيتكوين قبل وقت طويل من الارتفاع الهائل للأصول متجاوزاً 125,000 دولار.