ما هي أفضل عملة مشفرة للشراء بعد فشل ADA، الخبراء يلمحون إلى MUTM لتحقيق مضاعفة سريعة بـ 10 أضعاف

ظهر المنشور ما هي أفضل عملة كريبتو للشراء بعد فشل ADA، يشير الخبراء إلى MUTM للحصول على عائد سريع 10 أضعاف لأول مرة على Coinpedia Fintech News بينما تكافح ADA للاستمرار، يبحث المستثمرون عن مشاريع كريبتو تقدم مكاسب قصيرة المدى واستخدامًا حقيقيًا. ستصبح Mutuum Finance (MUTM) منافسًا قويًا في هذا السوق. لديها منصة قروض لامركزية مع آليات العملات المستقرة، وإقراض P2C و P2P، ومكافآت الرهان التي ستجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسيين. يظهر نقص التقدم في ADA الحاجة إلى منصات مفيدة حيث تدفع فائدة التوكن التبني ونشاط السوق. ستقدم Mutuum Finance (MUTM) نفسها كحل مع إمكانات نمو حقيقية. آليات الإقراض وتوليد العائد في الوقت الحالي، تم تحديد سعر المرحلة 6 عند 0.035 دولار، وتم جمع حوالي 16.8 مليون دولار حتى الآن، مع بيع 55٪ من حصة المرحلة بالفعل. اشترى أكثر من 16,750 شخصًا التوكن، مما يدل على وجود الكثير من الاهتمام في المجتمع. في المرحلة 7، سيرتفع السعر إلى 0.040 دولار، وهو ارتفاع بنسبة 15٪. هذا سيجعل المستثمرين يسارعون لشراء التوكن المخفضة بينما لا تزال متاحة. تظهر مقاييس ما قبل البيع هذه نافذة واضحة للمتبنين الأوائل للحصول على مكاسب قصيرة المدى، ويدعم اتجاه السعر قصة عن الفائدة. نظاما القروض اللذان ستستخدمهما Mutuum Finance (MUTM) هما الإقراض المجمع منخفض المخاطر وأسواق P2P المتفاوض عليها للتوكن الأكثر خطورة. سيضع المستخدمون أصولًا "ذات القيمة العالية والموثوقة" ويحصلون على mtTokens تساوي حصة 1:1 من المجموعة في مجموعات P2C. سيحصل الأشخاص الذين يضعون الأموال على فائدة بمعدل APY مستقر، وسيتمكن الأشخاص الذين يقترضون الأموال من الحصول على النقد دون الحاجة إلى بيع أصولهم. على سبيل المثال، سيحصل المستخدم الذي يودع ما قيمته 12,000 دولار من ETH على mtETH ويكسب APY بنسبة 14٪، أي ما يعادل 1,680 دولارًا سنويًا. في الوقت نفسه، سيتمكن المقترض الذي يضع 1,000 دولار في ETH كضمان من اقتراض 750 دولارًا بالدولار الأمريكي بنسبة 75٪ LTV. هذا يمنحهم الوصول إلى السيولة مع ترك أنفسهم مفتوحين لزيادة الأصول. سيتمكن المقترضون من تثبيت التكاليف المعروفة بمعدل أعلى إذا ظلت أسعار الفائدة مستقرة، بينما سيكون المقرضون آمنين بفضل الضمانات الزائدة و LTVs المتدرجة. الخصومات للمصفين وعوامل الاحتياطي التي تصل إلى 55٪ هي بعض الطرق التي ستبقى المنصة متوازنة ومستقرة عندما يكون السوق تحت الضغط. ستخلق هذه البنية القوية بيئة حيث سيتمكن المتداولون قصيري المدى والمستثمرون الباحثون عن العوائد من المشاركة والكسب، مع إضافة قيمة للتوكن ككل. رهان mtToken والنمو المدفوع بالطلب سيكون لدى Mutuum Finance (MUTM) عقود رهان حيث سيحصل مستخدمو mtToken على فوائد MUTM من دخل المنصة. سيحول نظام الشراء والتوزيع بعض الدخل إلى مشتريات MUTM في السوق المفتوحة. هذا سيزيد من قيمة التوكن ويساعد على ارتفاع السعر على المدى القصير. سيخلق هذا المزيج من العائد ومكافآت الرهان وعمليات إعادة الشراء نموذج نمو دوري سيشجع المستخدمين على الاحتفاظ بعملاتهم والمشاركة في المجتمع. مع استخدام المزيد من الأشخاص لـ mtTokens و MUTM، سيرتفع الطلب بشكل أسرع، مما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. ستنتقل خطة Mutuum Finance (MUTM) إلى المرحلة 2، والتي ستكون كلها حول بناء العقود الذكية الأساسية وواجهات dApp. في المرحلة 3، سيتم إصدار نسخة تجريبية عاملة على شبكة الاختبار. سيتمكن المستخدمون من تجربة ميزات الإقراض والاقتراض والرهان في نسخة تجريبية. ستنتهي المرحلة 4 من إدراج العناصر في البورصات والاستعداد لوضع الموقع في الاستخدام المباشر. ستؤدي كل معلم إلى نشاط على البلوكشين وفي المجتمع، مما يدعم المكاسب قصيرة المدى المتوقعة. عند الانتهاء من هذه الخطوات، يعتقد الخبراء أن الفائدة ستتحول إلى طلب في السوق، مما يدعم فكرة أن الأسعار يمكن أن ترتفع بمقدار 10 أضعاف من أسعار ما قبل البيع المبكرة. الأمان وحوافز المجتمع سيخضع المشروع لتدقيق CertiK، الذي يجمع بين المراجعة اليدوية والتحليل الثابت، مع درجة فحص التوكن 90.00 ودرجة Skynet 79.00. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص Mutuum Finance (MUTM) مكافأة قدرها 50,000 USDT للأخطاء عبر مستويات الخطورة لتشجيع الإبلاغ المسؤول. ستكافئ هدية مستمرة بقيمة 100,000 دولار الداعمين المبكرين بعشر جوائز قيمة كل منها 10,000 دولار في MUTM، مما يحفز المزيد من المشاركة والتبني. ستسلط لوحة المعلومات وقائمة أفضل 50 الضوء على كبار الحائزين، مما يشجع المشاركة النشطة والرهان التنافسي. قبل أن ترفع المرحلة 7 السعر إلى 0.040 دولار، سيتمكن المستثمرون الذين يشترون التوكن في المرحلة 6 بسعر 0.035 دولار من الحصول عليها بخصم. عندما تجتمع العائد قصير المدى والتبني المدفوع بالمنفعة وعمليات القيمة، فإنها تخلق فرصة رائعة للمتداولين الذين يريدون كسب المال بسرعة. ستبرز Mutuum Finance (MUTM) بين عملات الكريبتو لأنها تمتلك خطة واضحة وأمانًا قويًا وحالة استخدام مفيدة. سيتمكن المتبنون الأوائل من الحصول على مكاسب قصيرة المدى ومكافآت طويلة المدى للمشاركة. نظرًا لأن ADA تواجه صعوبة في التسليم، ستصبح Mutuum Finance (MUTM) الكريبتو المفضلة للمشترين الذين يريدون رؤية النمو والعوائد المرتفعة. سيكون للمشاركين الذين يحصلون على وصول مبكر إلى تخصيص المرحلة 6 المتبقية ميزة استراتيجية وسيتمكنون من الاستفادة من تقارب حركة السعر قصيرة المدى وفائدة المنصة. هذا سيعزز مكانة MUTM كرائدة في السوق في هذه الموجة التالية من استثمار الكريبتو. لمزيد من المعلومات حول Mutuum Finance (MUTM) قم بزيارة الروابط أدناه: الموقع الإلكتروني: https://www.mutuum.com Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance 