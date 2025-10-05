ما هي أفضل عملة مشفرة للشراء بعد فشل ADA، الخبراء يلمحون إلى MUTM لتحقيق مضاعفة سريعة بـ 10 أضعاف

ظهر المنشور ما هي أفضل عملة تشفير للشراء بعد فشل ADA، يشير الخبراء إلى MUTM للحصول على عائد 10 أضعاف سريع لأول مرة على Coinpedia Fintech News
بينما تكافح ADA للاستمرار، يبحث المستثمرون عن مشاريع تشفير توفر مكاسب قصيرة المدى واستخدامًا حقيقيًا. ستصبح Mutuum Finance (MUTM) منافسًا قويًا في هذا السوق. لديها منصة قروض لامركزية مع آليات العملات المستقرة، وإقراض P2C و P2P، ومكافآت Staking التي ستجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسيين. يظهر نقص التقدم في ADA الحاجة إلى منصات مفيدة حيث تدفع فائدة التوكن التبني ونشاط السوق. ستقدم Mutuum Finance (MUTM) نفسها كحل مع إمكانات نمو حقيقية.
في الوقت الحالي، تم تحديد سعر المرحلة 6 عند 0.035 دولار، وتم جمع حوالي 16.8 مليون دولار حتى الآن، مع بيع 55٪ من حصة المرحلة بالفعل. اشترى أكثر من 16,750 شخصًا التوكن، مما يدل على وجود اهتمام كبير في المجتمع. في المرحلة 7، سيرتفع السعر إلى 0.040 دولار، وهو ارتفاع بنسبة 15٪. سيجعل هذا المستثمرين يتسارعون لشراء التوكن المخفضة بينما لا تزال متاحة. تظهر مقاييس ما قبل البيع هذه نافذة واضحة للمتبنين المبكرين للحصول على مكاسب قصيرة المدى، ويدعم اتجاه السعر قصة عن الفائدة.
نظاما القروض اللذان ستستخدمهما Mutuum Finance (MUTM) هما الإقراض المجمع منخفض المخاطر وأسواق P2P المتفاوض عليها للتوكن الأكثر خطورة. سيضع المستخدمون أصول "blue chip" ويحصلون على mtTokens تساوي حصة 1:1 من المجموعة في مجموعات P2C. سيحصل الأشخاص الذين يضعون الأموال على فائدة بمعدل النسبة المئوية للعائد السنوي الثابت، وسيتمكن الأشخاص الذين يقترضون الأموال من الحصول على النقد دون الحاجة إلى بيع أصولهم. على سبيل المثال، سيحصل المستخدم الذي يودع ETH بقيمة 12,000 دولار على mtETH ويكسب APY بنسبة 14٪، أي ما يعادل 1,680 دولارًا سنويًا. في الوقت نفسه، سيتمكن المقترض الذي يضع 1,000 دولار في ETH كضمان من اقتراض 750 دولارًا بالدولار الأمريكي بنسبة LTV 75٪. هذا يمنحهم إمكانية الوصول إلى السيولة مع ترك أنفسهم منفتحين على زيادة الأصول.
سيتمكن المقترضون من تثبيت التكاليف المعروفة بمعدل أعلى إذا ظلت أسعار الفائدة مستقرة، بينما سيكون المقرضون آمنين بفضل الضمانات الزائدة و LTVs المتدرجة. الخصومات للمصفين وعوامل الاحتياطي التي تصل إلى 55٪ هي بعض الطرق التي ستبقى بها المنصة متوازنة ومستقرة عندما يكون السوق تحت الضغط. ستخلق هذه البنية القوية بيئة حيث سيتمكن المتداولون قصيرو المدى والمستثمرون الذين يبحثون عن عوائد من المشاركة والكسب، مع إضافة قيمة للتوكن ككل.
ستحتوي Mutuum Finance (MUTM) على عقود Staking حيث سيحصل مستخدمو mtToken على فوائد MUTM من دخل المنصة. سيحول نظام الشراء والتوزيع بعض الدخل إلى مشتريات MUTM في السوق المفتوحة. سيزيد هذا من قيمة التوكن ويساعد على ارتفاع السعر على المدى القصير. سيخلق هذا المزيج من العائد ومكافآت Staking وعمليات إعادة الشراء نموذج نمو دوري سيشجع المستخدمين على الاحتفاظ بعملاتهم والمشاركة في المجتمع. مع استخدام المزيد من الأشخاص لـ mtTokens و MUTM، سيرتفع الطلب بشكل أسرع، مما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
ستنتقل خطة Mutuum Finance (MUTM) إلى المرحلة 2، والتي ستكون كلها حول بناء العقود الذكية الأساسية وواجهات dApp. في المرحلة 3، سيتم إصدار نسخة تجريبية عاملة على شبكة الاختبار. سيتمكن المستخدمون من تجربة ميزات الإقراض والاقتراض و Staking في نسخة تجريبية. ستنتهي المرحلة 4 من إدراج العناصر في البورصات والاستعداد لوضع الموقع قيد الاستخدام المباشر. ستؤدي كل معلم إلى نشاط على البلوكشين وفي المجتمع، مما يدعم المكاسب قصيرة المدى المتوقعة. عند الانتهاء من هذه الخطوات، يعتقد الخبراء أن الفائدة ستتحول إلى طلب في السوق، مما يدعم فكرة أن الأسعار يمكن أن ترتفع بمقدار 10 أضعاف من أسعار ما قبل البيع المبكرة.
سيخضع المشروع لتدقيق CertiK، الذي يجمع بين المراجعة اليدوية والتحليل الثابت، مع درجة فحص التوكن 90.00 ودرجة Skynet 79.00. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص Mutuum Finance (MUTM) مكافأة قدرها 50,000 USDT للأخطاء عبر مستويات الخطورة لتشجيع الإبلاغ المسؤول. ستكافئ هدية مستمرة بقيمة 100,000 دولار الداعمين المبكرين بعشر جوائز قيمة كل منها 10,000 دولار في MUTM، مما يحفز المشاركة والتبني بشكل أكبر. ستسلط لوحة المعلومات ولوحة المتصدرين الخمسين الضوء على كبار الحائزين، مما يشجع المشاركة النشطة و Staking التنافسي.
قبل أن ترفع المرحلة 7 السعر إلى 0.040 دولار، سيتمكن المستثمرون الذين يشترون التوكن في المرحلة 6 بسعر 0.035 دولار من الحصول عليها بخصم. عندما تجتمع العائد قصير المدى والتبني المدفوع بالمنفعة وعمليات القيمة، فإنها تخلق فرصة رائعة للمتداولين الذين يريدون كسب المال بسرعة. ستبرز Mutuum Finance (MUTM) بين عملات التشفير لأنها تمتلك خطة واضحة وأمانًا قويًا وحالة استخدام مفيدة. سيتمكن المتبنون المبكرون من الحصول على مكاسب قصيرة المدى ومكافآت طويلة المدى للمشاركة.
نظرًا لأن ADA تواجه مشكلة في التسليم، ستصبح Mutuum Finance (MUTM) عملة التشفير المفضلة للمشترين الذين يرغبون في رؤية النمو والعوائد المرتفعة. سيكون للمشاركين الذين يحصلون على وصول مبكر إلى تخصيص المرحلة 6 المتبقية ميزة استراتيجية وسيتمكنون من الاستفادة من تقارب حركة السعر قصيرة المدى وفائدة المنصة. سيعزز هذا مكانة MUTM كرائد في السوق في هذه الموجة التالية من استثمار التشفير.
لمزيد من المعلومات حول Mutuum Finance (MUTM) قم بزيارة الروابط أدناه:
الموقع الإلكتروني: https://www.mutuum.com
Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance