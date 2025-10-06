البورصةDEX+
ما الذي ينتظر ألبيرين سينغون في 2025-2026؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 10:05
لوس أنجلوس، كاليفورنيا - 19 نوفمبر: ألبيرين سينغون #28 من هيوستن روكتس يتفاعل بعد قرار مخالفة هجومية ضد أنتوني ديفيس #3 من لوس أنجلوس ليكرز خلال الربع الرابع في ساحة تشفير.كوم في 19 نوفمبر 2023 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. ملاحظة للمستخدم: يقر المستخدم صراحةً ويوافق على أنه من خلال تنزيل أو استخدام هذه الصورة، فإن المستخدم يوافق على شروط وأحكام اتفاقية ترخيص صور Getty Images. (تصوير كاتلين مولكاهي/Getty Images)

Getty Images

أخيراً بدأ الناس يلاحظون ألبيرين سينغون. في الموسم الماضي، تم اختياره للمشاركة في مباراة كل النجوم للمرة الأولى. وفي هذا الصيف، تم اختياره ضمن فريق البطولة الأوروبية بعد أن سجل متوسط 21.6 نقطة و9.6 متابعة و6.8 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة. خلال الموسم العادي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، سجل متوسط 31.5 دقيقة في المباراة في 76 مباراة، إلى جانب 19.1 نقطة و10.3 متابعة و4.9 تمريرة حاسمة في المباراة، مع نسبة تسديد 49.6% من أرضية الملعب ولكن 23.3% فقط من المسافات البعيدة.

كما حصل على اعتراف كبير لتحسنه الملحوظ في الدفاع على مدار الموسم، حيث احتل مرتبة عالية على مستوى الدوري وبين اللاعبين الكبار في العديد من فئات المقاييس المتقدمة، إلى الحد الذي يجد فيه المرء مثل هذه المقاييس موثوقة. ومن الجدير بالذكر أنه تمكن من البقاء في الملعب في مرحلة ما بعد الموسم العادي ضد غولدن ستيت واريورز، ولم يكن عبئاً، وهو ما قال النقاد إنه لن يتمكن من فعله منذ لحظة دخوله الدوري لأول مرة.

ما الذي ينتظر سينغون في موسم 2025-2026؟ للبداية، كيفن دورانت موجود، وجالين غرين وديلون بروكس وفريد فانفليت خارج الفريق (بسبب إصابة في حالة فانفليت). هذا يعني أن سينغون سيلعب بجانب هداف نخبة في دورانت ولكنه سيحتاج أيضًا إلى تحمل المزيد من عبء صناعة اللعب هذا الموسم. هل سنرى المزيد من "سينهاب" في هجوم الروكتس؟

ستيفن آدامز عاد، وأعاد التوقيع خلال الصيف، وكلينت كابيلا عاد أيضًا إلى هيوستن؛ وفقًا للتقارير، يخطط الروكتس للعب بتشكيلة كبيرة قدر الإمكان، بعد أن أعجبهم ما رأوه من تشكيلات "الثنائي الكبير" في الموسم الماضي والتي ضمت سينغون وآدامز يتشاركان الملعب معًا. مع وجود كلا اللاعبين الكبيرين على أرض الملعب، سحق هيوستن المنافسين في الاستحواذ على الكرات المرتدة وتمكن سينغون من فرض إرادته في الداخل مع تغطيته من قبل مدافع أصغر حجمًا.

ستكون أكبر منطقة تركيز لسينغون في الموسم المقبل هي استعادة كفاءته التهديفية من سنواته الأولى في الدوري. في موسم 2023-2024، سجل سينغون 53.7% إجمالاً من أرضية الملعب و56.7% من تسديدات الميدان بنقطتين. لكن في موسم 2024-2025، انخفضت هذه الأرقام إلى 49.6% إجمالاً و51.9%. ربما كان سبب انخفاض الكفاءة هو التعب من الجهد المتزايد الذي كان يبذله سينغون في الجانب الدفاعي؟ ربما كان لا يزال يستعيد قوته من التواء الكاحل الأيمن الشديد الذي عانى منه في 10 مارس 2024؟

على أي حال، الآن بعد أن عزز دفاعه، ليعتبر حقًا من بين أفضل اللاعبين الكبار في الدوري، وللتنافس على اختيار All-NBA، سيحتاج سينغون إلى استعادة لمسته التهديفية. تحدث عن هذا في يوم وسائل الإعلام للروكتس الأسبوع الماضي. سيساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق أهداف الروكتس في مرحلة ما بعد الموسم العادي.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/rahathuq/2025/10/05/whats-ahead-for-alperen-sengun-in-2025-2026/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

