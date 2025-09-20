متى يبدأ الموسم الثالث من مسلسل سيلفستر ستالون "ملك تولسا"؟ كيفية المشاهدة

ملصق جزئي للموسم الثالث من "ملك تولسا". +Paramount

ملك تولسا، دراما الجريمة لسيلفستر ستالون التي أنشأها تايلور شيريدان، تعود هذا الأسبوع بموسمها الثالث. في أي وقت يبدأ بث الموسم الجديد على +Paramount؟

انطلق ملك تولسا في عام 2022 وعاد بموسمه الثاني في عام 2024. يلعب ستالون في المسلسل دور دوايت "الجنرال" مانفريدي، وهو قائد عصابة سابق، بعد قضاء 25 عامًا في السجن، يتم إرساله من قبل رؤساء الجريمة في مدينة نيويورك إلى تولسا، أوكلاهوما، لإنشاء مشروع إجرامي جديد.

يقول الملخص للموسم الثالث من ملك تولسا: "مع توسع إمبراطورية دوايت، تتوسع أيضًا أعداؤه والمخاطر التي تواجه طاقمه. الآن، يواجه أخطر خصومه في تولسا حتى الآن: عائلة دونمير، وهي عائلة قوية من أصحاب المال القديم لا تلعب وفقًا لقواعد العالم القديم، مما يجبر دوايت على القتال من أجل كل ما بناه وحماية عائلته."

يشارك في الموسم الثالث من ملك تولسا أيضًا مارتن ستار، وجاي ويل، وأنابيلا سيورا، ونيل ماكدونو، وروبرت باتريك، وبو ناب، وبيلا هيثكوت، وكريس كالدوفينو، وماكينا كويغلي هارينغتون، ومايك "كاش فلو" والدن، وكيفين بولاك، وفينسنت بيازا، وفرانك غريلو، ومايكل بيتش، وجيمس روسو، وغاريت هيدلوند، ودانا ديلاني.

يبدأ الموسم الثالث من ملك تولسا بالحلقة الأولى، بعنوان الدم والبوربون، والتي يبدأ بثها يوم الأحد في الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على +Paramount. مثل الموسمين السابقين من ملك تولسا، سيتكون الموسم الثالث من 10 حلقات.

تقدم +Paramount مستويين للبث: +Paramount الأساسي، الذي يتضمن إعلانات، بتكلفة 7.99 دولارًا شهريًا و+Paramount بريميوم، الخالي من الإعلانات، بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا.

صامويل إل. جاكسون يظهر كضيف في الموسم الثالث من 'ملك تولسا' قبل الحصول على مسلسله المنفصل الخاص

سيضم ملك تولسا ضيفًا خاصًا في الموسم الثالث، المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم بالب فيكشن صامويل إل. جاكسون.

وفقًا لـ+Paramount، سيلعب جاكسون في ملك تولسا هذا الموسم دور راسل لي واشنطن جونيور، وهي شخصية ستنتقل من تولسا إلى نيو أورليانز للمسلسل المنفصل ملك نولا.

في غضون ذلك، تم بالفعل تجديد ملك تولسا لموسم رابع، كما أعلنت +Paramount يوم الأربعاء.

سيلفستر ستالون وصامويل إل جاكسون في الموسم الثالث من "ملك تولسا". +Paramount/براين دوغلاس

يأتي الموسم الثالث من ملك تولسا بعد موسم كبير من حيث المشاهدة في الموسم الثاني. وفقًا لـ+Paramount، جذب العرض الأول للموسم الثاني من ملك تولسا 21.1 مليون مشاهد على +Paramount عالميًا، مما يجعله العرض الأول للمسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة البث. بشكل عام، حصل المسلسل على 159 مليون مشاهدة طوال الموسم.

أحد المنتجين التنفيذيين للموسم الثالث من ملك تولسا هو ديف إريكسون، الذي يعمل كمدير المسلسل.

يبدأ بث الموسم الثالث من ملك تولسا يوم الأحد في الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على +Paramount.

