متى يبدأ الموسم الثالث من مسلسل سيلفستر ستالون "ملك تولسا"؟ كيفية المشاهدة

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور متى يبدأ الموسم الثالث من مسلسل سيلفستر ستالون "توسلا كينج"؟ كيفية المشاهدة على BitcoinEthereumNews.com. ملصق جزئي للموسم الثالث من "توسلا كينج". +Paramount يعود مسلسل توسلا كينج، دراما الجريمة لسيلفستر ستالون التي أنشأها تايلور شيريدان، هذا الأسبوع بموسمه الثالث. متى يبدأ بث الموسم الجديد على +Paramount؟ انطلق توسلا كينج في عام 2022 وعاد بموسمه الثاني في عام 2024. يلعب ستالون في المسلسل دور دوايت "الجنرال" مانفريدي، وهو قائد عصابة سابق، بعد قضاء 25 عامًا في السجن، يتم إرساله من قبل رؤساء الجريمة في مدينة نيويورك إلى تولسا، أوكلاهوما، لإنشاء مشروع إجرامي جديد. فوربس'ساوث بارك' الموسم 27 جدول الإصدار المحدث: متى تخرج الحلقات الجديدة؟بقلم تيم لامرز يقرأ ملخص الموسم الثالث من توسلا كينج، "مع توسع إمبراطورية دوايت، تتوسع أيضًا أعداؤه والمخاطر التي تواجه طاقمه. الآن، يواجه أخطر خصومه في تولسا حتى الآن: عائلة دونميرز، وهي عائلة قوية من أصحاب المال القديم لا تلعب وفقًا للقواعد القديمة، مما يجبر دوايت على القتال من أجل كل ما بناه وحماية عائلته." يضم الموسم الثالث من توسلا كينج أيضًا مارتن ستار، وجاي ويل، وأنابيلا سيورا، ونيل ماكدونو، وروبرت باتريك، وبو ناب، وبيلا هيثكوت، وكريس كالدوفينو، وماكينا كويجلي هارينجتون، ومايك "كاش فلو" والدن، وكيفن بولاك، وفينسنت بيازا، وفرانك جريلو، ومايكل بيتش، وجيمس روسو، وجاريت هيدلوند، ودانا ديلاني. يبدأ الموسم الثالث من توسلا كينج بالحلقة الأولى، بعنوان الدم والبوربون، والتي يبدأ بثها يوم الأحد الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على +Paramount. مثل الموسمين السابقين من توسلا كينج، سيتكون الموسم الثالث من 10 حلقات. فوربس'الأربعة الرائعون: الخطوات الأولى' يحصل على تاريخ البثبقلم تيم لامرز يقدم +Paramount مستويين للبث: +Paramount الأساسي، الذي يتضمن إعلانات، بتكلفة 7.99 دولارًا شهريًا و+Paramount بريميوم، الذي يخلو من الإعلانات، بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا. صامويل إل. جاكسون يظهر كضيف خاص في الموسم الثالث من "توسلا كينج" قبل الحصول على مسلسله الفرعي الخاص سيعرض توسلا كينج ضيفًا خاصًا في...ظهر المنشور متى يبدأ الموسم الثالث من مسلسل سيلفستر ستالون "توسلا كينج"؟ كيفية المشاهدة على BitcoinEthereumNews.com. ملصق جزئي للموسم الثالث من "توسلا كينج". +Paramount يعود مسلسل توسلا كينج، دراما الجريمة لسيلفستر ستالون التي أنشأها تايلور شيريدان، هذا الأسبوع بموسمه الثالث. متى يبدأ بث الموسم الجديد على +Paramount؟ انطلق توسلا كينج في عام 2022 وعاد بموسمه الثاني في عام 2024. يلعب ستالون في المسلسل دور دوايت "الجنرال" مانفريدي، وهو قائد عصابة سابق، بعد قضاء 25 عامًا في السجن، يتم إرساله من قبل رؤساء الجريمة في مدينة نيويورك إلى تولسا، أوكلاهوما، لإنشاء مشروع إجرامي جديد. فوربس'ساوث بارك' الموسم 27 جدول الإصدار المحدث: متى تخرج الحلقات الجديدة؟بقلم تيم لامرز يقرأ ملخص الموسم الثالث من توسلا كينج، "مع توسع إمبراطورية دوايت، تتوسع أيضًا أعداؤه والمخاطر التي تواجه طاقمه. الآن، يواجه أخطر خصومه في تولسا حتى الآن: عائلة دونميرز، وهي عائلة قوية من أصحاب المال القديم لا تلعب وفقًا للقواعد القديمة، مما يجبر دوايت على القتال من أجل كل ما بناه وحماية عائلته." يضم الموسم الثالث من توسلا كينج أيضًا مارتن ستار، وجاي ويل، وأنابيلا سيورا، ونيل ماكدونو، وروبرت باتريك، وبو ناب، وبيلا هيثكوت، وكريس كالدوفينو، وماكينا كويجلي هارينجتون، ومايك "كاش فلو" والدن، وكيفن بولاك، وفينسنت بيازا، وفرانك جريلو، ومايكل بيتش، وجيمس روسو، وجاريت هيدلوند، ودانا ديلاني. يبدأ الموسم الثالث من توسلا كينج بالحلقة الأولى، بعنوان الدم والبوربون، والتي يبدأ بثها يوم الأحد الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على +Paramount. مثل الموسمين السابقين من توسلا كينج، سيتكون الموسم الثالث من 10 حلقات. فوربس'الأربعة الرائعون: الخطوات الأولى' يحصل على تاريخ البثبقلم تيم لامرز يقدم +Paramount مستويين للبث: +Paramount الأساسي، الذي يتضمن إعلانات، بتكلفة 7.99 دولارًا شهريًا و+Paramount بريميوم، الذي يخلو من الإعلانات، بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا. صامويل إل. جاكسون يظهر كضيف خاص في الموسم الثالث من "توسلا كينج" قبل الحصول على مسلسله الفرعي الخاص سيعرض توسلا كينج ضيفًا خاصًا في...

متى يبدأ الموسم الثالث من مسلسل سيلفستر ستالون "ملك تولسا"؟ كيفية المشاهدة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 20:45
1
1$0.01971-12.47%
MemeCore
M$2.47019+1.19%
Threshold
T$0.01223-2.16%
Manchester City Fan
CITY$0.6487-1.83%
PlaysOut
PLAY$0.02422-1.46%

ملصق جزئي للموسم الثالث من "ملك تولسا".

+Paramount

ملك تولسا، دراما الجريمة لسيلفستر ستالون التي أنشأها تايلور شيريدان، تعود هذا الأسبوع بموسمها الثالث. في أي وقت يبدأ بث الموسم الجديد على +Paramount؟

انطلق ملك تولسا في عام 2022 وعاد بموسمه الثاني في عام 2024. يلعب ستالون في المسلسل دور دوايت "الجنرال" مانفريدي، وهو قائد عصابة سابق، بعد قضاء 25 عامًا في السجن، يتم إرساله من قبل رؤساء الجريمة في مدينة نيويورك إلى تولسا، أوكلاهوما، لإنشاء مشروع إجرامي جديد.

فوربسجدول إصدار محدث للموسم 27 من 'ساوث بارك': متى تصدر الحلقات الجديدة؟بقلم تيم لامرز

يقول الملخص للموسم الثالث من ملك تولسا: "مع توسع إمبراطورية دوايت، تتوسع أيضًا أعداؤه والمخاطر التي تواجه طاقمه. الآن، يواجه أخطر خصومه في تولسا حتى الآن: عائلة دونمير، وهي عائلة قوية من أصحاب المال القديم لا تلعب وفقًا لقواعد العالم القديم، مما يجبر دوايت على القتال من أجل كل ما بناه وحماية عائلته."

يشارك في الموسم الثالث من ملك تولسا أيضًا مارتن ستار، وجاي ويل، وأنابيلا سيورا، ونيل ماكدونو، وروبرت باتريك، وبو ناب، وبيلا هيثكوت، وكريس كالدوفينو، وماكينا كويغلي هارينغتون، ومايك "كاش فلو" والدن، وكيفين بولاك، وفينسنت بيازا، وفرانك غريلو، ومايكل بيتش، وجيمس روسو، وغاريت هيدلوند، ودانا ديلاني.

يبدأ الموسم الثالث من ملك تولسا بالحلقة الأولى، بعنوان الدم والبوربون، والتي يبدأ بثها يوم الأحد في الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على +Paramount. مثل الموسمين السابقين من ملك تولسا، سيتكون الموسم الثالث من 10 حلقات.

فوربس'الأربعة الرائعون: الخطوات الأولى' يحصل على تاريخ البثبقلم تيم لامرز

تقدم +Paramount مستويين للبث: +Paramount الأساسي، الذي يتضمن إعلانات، بتكلفة 7.99 دولارًا شهريًا و+Paramount بريميوم، الخالي من الإعلانات، بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا.

صامويل إل. جاكسون يظهر كضيف في الموسم الثالث من 'ملك تولسا' قبل الحصول على مسلسله المنفصل الخاص

سيضم ملك تولسا ضيفًا خاصًا في الموسم الثالث، المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم بالب فيكشن صامويل إل. جاكسون.

وفقًا لـ+Paramount، سيلعب جاكسون في ملك تولسا هذا الموسم دور راسل لي واشنطن جونيور، وهي شخصية ستنتقل من تولسا إلى نيو أورليانز للمسلسل المنفصل ملك نولا.

في غضون ذلك، تم بالفعل تجديد ملك تولسا لموسم رابع، كما أعلنت +Paramount يوم الأربعاء.

سيلفستر ستالون وصامويل إل جاكسون في الموسم الثالث من "ملك تولسا".

+Paramount/براين دوغلاس

يأتي الموسم الثالث من ملك تولسا بعد موسم كبير من حيث المشاهدة في الموسم الثاني. وفقًا لـ+Paramount، جذب العرض الأول للموسم الثاني من ملك تولسا 21.1 مليون مشاهد على +Paramount عالميًا، مما يجعله العرض الأول للمسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة البث. بشكل عام، حصل المسلسل على 159 مليون مشاهدة طوال الموسم.

أحد المنتجين التنفيذيين للموسم الثالث من ملك تولسا هو ديف إريكسون، الذي يعمل كمدير المسلسل.

يبدأ بث الموسم الثالث من ملك تولسا يوم الأحد في الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على +Paramount.

فوربسفيلم 'فرانكنشتاين' لغييرمو ديل تورو سيُعرض في بعض مسارح IMAXبقلم تيم لامرز

المصدر: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/20/what-time-does-sylvester-stallones-tulsa-king-season-3-begin-how-to-watch/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,658.31
$101,658.31$101,658.31

-0.56%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,405.87
$3,405.87$3,405.87

-0.65%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.10
$153.10$153.10

-1.67%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3801
$2.3801$2.3801

+0.50%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11097
$0.11097$0.11097

+3.70%