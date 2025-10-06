ماذا تعني بلوكتشين سويفت للعملات المستقرة والبنوك العالمية

سويفت، العمود الفقري لنظام المراسلات المالية العالمي، تخطو خطوة نحو أن تصبح مزودًا كاملًا للبنية التحتية للبلوكتشين.

هذا الأسبوع، كشفت الشبكة عن خطط لبناء منصة دفتر أستاذ مشترك ستسمح للبنوك بتسوية المعاملات التي تتضمن العملات المستقرة والأصول المرمزة عبر سلاسل كتل متعددة.

بينما خدمت سويفت لفترة طويلة كطبقة مراسلات لحركة الأموال عبر الحدود، فإن المنصة الجديدة ستضعها أقرب إلى مركز تحويل القيمة.

هذا تحول كبير لمؤسسة مالية تقليدية يزيد عمرها عن 50 عامًا معروفة بالتعامل مع الاتصالات بين أكثر من 11,500 بنك، وليس بنقل الأموال نفسها.

دور سويفت المتغير

"التطور الكبير هو تغيير نموذج أعمال سويفت للتعامل مع إزالة الوساطة في البلوكتشين،" قالت نويل أتشيسون، مؤلفة نشرة تشفير هو الاقتصاد الكلي الآن. "سويفت، اليوم، لا تنقل القيمة؛ بل ترسل رسائل. على السلسلة، الرسالة والتحويل هما نفس الشيء.

جادلت أتشيسون بأن المنصة الجديدة يمكن أن تعمل كطبقة "تبديل" للعملات الرقمية والأصول المرمزة، وربط الأنظمة المعزولة. ومع ذلك، تساءلت عما إذا كانت سويفت لا تزال ضرورية في عالم الأموال القابلة للبرمجة.

"هل سويفت ضرورية في نظام مالي مرمز؟ لا، ليست كذلك - لكنها تمتلك اتصالات مع جميع البنوك العالمية تقريبًا،" قالت.

إدخال البنوك إلى العملات المستقرة

تلك الاتصالات يمكن أن تمنح سويفت ميزة مع بحث البنوك عن مسار إلى اقتصاد البلوكتشين.

"الصناعة تتحرك بوتيرة سريعة، والعملات المستقرة يتم تبنيها عالميًا بسرعة تجعل البنوك التقليدية مضطرة للانتباه،" قال باري أوسوليفان، مدير الخدمات المصرفية والمدفوعات في OpenPayd.

قالت سويفت إن أكثر من 30 مؤسسة مالية مشاركة بالفعل في المشروع. يتوقع أوسوليفان أن يتبع المزيد مع زيادة الطلب ووضوح التنظيم. "التبني، وقابلية التشغيل البيني للبلوكتشين، والمواءمة التنظيمية ستستغرق وقتًا،" قال. "ومع ذلك، تضع سويفت نفسها بوضوح للعب دور مهم في تشكيل النظام البيئي المتطور للعملة المستقرة والأصول المرمزة."

يمكن أيضًا لمنصة سويفت أن "تخفض بشكل كبير" الحواجز التقنية وتكاليف التكامل للمؤسسات المالية التي ترغب في دمج العملات المستقرة في عملياتها، كما قال ديفيد دونغ، رئيس البحوث المؤسسية في Coinbase.

لاحظ أوسوليفان أن المنصة يمكن أن تجلب "بعض التوحيد القياسي للنظام البيئي العالمي للعملات المستقرة،" على الرغم من أن التجزئة ستستمر على الأرجح. "قد تستمر العملات المستقرة الخاصة الحالية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، والحلول الإقليمية في العمل بالتوازي،" قال.

سنوات في الصنع

وصف دونغ مبادرة سويفت بأنها "لحظة فاصلة" لكل من تشفير والتمويل التقليدي، لكنه ذكّر بأنها كانت قيد الإعداد لسنوات. قال دونغ إن الشركة تجرب تقنيات دفتر الأستاذ الموزع منذ عام 2017، بما في ذلك إجراء مشاريع تجريبية مع Chainlink، ومنصات الأوراق المالية المرمزة Clearstream وSETL واختبارات قابلية التشغيل البيني مع العملات الرقمية للبنوك المركزية. يبدو أن تطوير منصة دفتر الأستاذ المشترك الخاصة بها هو المرحلة التالية في تلك الانتقالية طويلة الأمد، كما قال دونغ.

ومع ذلك، قد لا يرى الجميع سويفت كلاعب محايد. أدى دورها في فرض العقوبات إلى عدم الثقة في البلدان التي تم قطع البنوك فيها عن الشبكة، كما قالت أتشيسون.

"ليس من الواضح أن عرضها سيوقف تجزئة أنظمة الدفع، نظرًا لعدم الثقة العالمي بعد دور سويفت في فرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،" جادلت.

ومع ذلك، يؤكد قرار سويفت أن الخطوط بين التمويل التقليدي وتمويل البلوكتشين تتشابك بشكل متزايد وأن أكبر المؤسسات المالية في العالم تأخذ - ببطء، ثم فجأة - المبادرة للبقاء ذات صلة.