بدأت الحيتان في البيع مع اقتراب Cardano من 1 دولار





منذ نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت العملة البديلة كاردانو. خلال هذا الوقت، فقدت أكثر من 6٪ من قيمتها، لكنها لا تزال تحتفظ بمكانتها في أفضل 10 عملات رقمية.





ازداد الضغط بسبب تنشيط محافظ الحيتان التي تحتفظ بأكثر من 1 مليون ADA. بدأت مجموعة من المستثمرين الكبار في جني الأرباح في منطقة 0.92 دولار.





نتيجة لذلك، لم تتمكن العملة المشفرة من الوصول إلى العلامة النفسية البالغة 1 دولار. من غير المرجح التغلب على هذا الحاجز في المستقبل القريب، بالنظر إلى حقيقة أن مشاعر الترقب تهيمن على معسكر المتداولين.













على بورصة MEXC exchange انخفض سعر ADA خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2.86٪ إلى 0.8167 USDT. في نهاية أغسطس، كانت الذروة المحلية للعملة 0.959 دولار، وفي أوائل سبتمبر انخفضت إلى 0.783 دولار.





هذا الأسبوع تمكنت ADA من الارتفاع فوق 0.80 دولار وتحاول جعل هذا المستوى أساسيًا. إذا تشكلت منطقة دعم قوية هنا، فيمكن أن تكون نقطة انطلاق لسباق تشفير جديد.





1. انخفاض احتياطيات حيتان ADA إلى أدنى مستوى في شهر تقريبًا





كانت الحيتان تبيع كاردانو منذ نهاية أغسطس، ومن هذه اللحظة تفقد العملة المشفرة موقعها في سوق العقود الفورية.





انخفضت عملة ADA إلى القاع عند 0.78 دولار على بورصة MEXC MEXC في بداية سبتمبر. كان مؤشر القوة النسبية RSI بعد هذا الفشل القوي للعملة في منطقة ذروة البيع.





ثم تمكنت ADA من تحسين الوضع من خلال القفز فوق 0.80 دولار، لكن الضغط لا يزال قائمًا، ومن غير المرجح أن يكون تغيير الاتجاه ممكنًا في الأيام القادمة.













استنفد الارتفاع بسبب تنشيط كبار حاملي العملة الرقمية. قامت العناوين التي لديها رصيد من 1 مليون إلى 10 ملايين عملة بإعادة ضبط في وقت كان فيه كاردانو يختبر قيمًا حول 0.92 دولار.





على مدار الأيام السبعة الماضية باعت الحيتان حوالي 30 مليون ADA. نتيجة لذلك، انخفضت احتياطياتهم إلى 5.57 مليار ADA - وهو أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس (وفقًا لـ Santiment).













تسببت سباحة الحيتان في سقوط التشفير. ومع ذلك، فإن ارتدادها السريع فوق 0.80 دولار يشير إلى أن معظم المتداولين في الدورة الحالية ليسوا مهتمين بالتراجع على المدى الطويل. يخلق الاحتفاظ بالمواقف عند هذا المستوى ظروفًا لتشكيل منطقة دعم قوية للعملات المشفرة هنا.





لكننا لا يمكن أن نستبعد سيناريو سلبيًا يمكن فيه فشل العملة البديلة إلى 0.57-0.51 دولار. سيعود اتجاه السوق الهابط الطويل إلى السوق إذا لم تتمكن كاردانو، نتيجة لإعادة ضبط جديدة، من البقاء عند 0.70 دولار.





لا يزال السعر على المقايضات الدائمة على MEXC في المنطقة الإيجابية، على الرغم من حقيقة أن إجمالي الاهتمام بعقود كاردانو الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية انخفض بنسبة 2.34٪ إلى 691.4 مليون دولار (وفقًا لـ Coinalyze).





يشير ضعف الاهتمام بسوق العقود الآجلة إلى تغيير في تكتيكات المتداولين الذين قرروا أخذ استراحة بعد المبيعات العدوانية في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر.





2. السلبية في الشبكات الاجتماعية سرعت الوصول إلى القاع المحلي





تعد الشبكات الاجتماعية أحد النقاط المرجعية الرئيسية للمتداولين لتقييم الوضع في سوق العملات المشفرة.





عندما تحتوي معظم المنشورات على Telegram و X و Reddit و 4Chat على توقعات سلبية، فإن العملة الرقمية، كقاعدة عامة، قد وجدت بالفعل القاع. بعد توحيد قصير، يبدأ الأصل في استعادة موقعه ويمكن أن يظهر حتى نموًا عدوانيًا.





إذا، على العكس من ذلك، هيمنت المشاعر الإيجابية في الشبكات الاجتماعية، وتوقع المستخدمون ارتفاعًا جديدًا في العملات المشفرة، فيجب أن نتوقع تصحيحًا سريعًا لها، لأن العملة تصل إلى ذروة محلية على HYIP. بعد ذلك، تنخفض بسبب المبيعات في إطار جني الأرباح.





