منصة Web3 تتيح للمستخدمين اتخاذ القرار بشأن فتح التوكن بعد عملية اختراق بقيمة 11 مليون دولار

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "منصة Web3 تسمح للمستخدمين بتقرير فتح التوكن بعد اختراق بقيمة 11 مليون دولار" على BitcoinEthereumNews.com. العملات البديلة بعد تعرضها لاستغلال بقيمة 11 مليون دولار في سبتمبر، تحاول منصة UXLINK الاجتماعية في Web3 نهجًا جديدًا لإعادة بناء الثقة - من خلال السماح لمستخدميها بتقرير كيفية تطور عملية الاسترداد. على مدار الأسبوع الماضي، فتح المشروع تصويتًا مجتمعيًا لوضع اللمسات الأخيرة على ما يسميه "خطة التبادل والتعويض للمرحلة 2". تهدف الاقتراح إلى إطلاق جزء من التوكنات المقفلة لتمويل التعويضات وتحقيق استقرار السيولة، مما يحول حوكمة التوكن بشكل فعال إلى آلية إنقاذ. إعادة ضبط بقيادة شعبية بدلاً من إصدار توجيه من أعلى إلى أسفل، وضع مطورو UXLINK القرار في أيدي حاملي التوكن. يمنح الاقتراح، المتاح على اللقطة حتى 9 أكتوبر، المجتمع خيارًا: فتح كمية محدودة من توكنات UXLINK مبكرًا، تقدر بين 8٪ و 12٪ من العرض، أو الالتزام بخطة الاستحقاق الأصلية. إذا تمت الموافقة، فلن تدخل التوكنات المفتوحة في التداول على الفور. سيتم تحويلها إلى محفظة الكترونية متعددة التوقيعات تديرها عدة موقعين، مما يخلق مجموعة مخصصة لتعويض الضحايا ومعالجة عمليات الاسترداد. ستبقى مخصصات المستثمرين دون تغيير، مما يضمن أن الداعمين المبكرين يتبعون الجدول الزمني الأصلي للإصدار. تحقيق التوازن بين المساءلة والاسترداد يتضمن جزء من استراتيجية الاسترداد استخدام الأصول المستردة من البورصات وجزء من احتياطيات الفريق الخاصة لتعويض المتضررين. تتضمن الخطة أيضًا مخططًا لإعادة شراء التوكن - وهي خطوة يقول المحللون إنها يمكن أن تخفف من ضغط السوق مع استعادة الثقة في اقتصاد المشروع. في وقت النشر، يتمتع الاقتراح بدعم شبه إجماعي، حيث أكثر من 99٪ من الأصوات تدعم الإجراء. سيتم تحديد النسبة النهائية للفتح المبكر بعد التنسيق مع البورصات الشريكة ومدققي البلوكتشين. اختبار للحوكمة اللامركزية بالنسبة لـ UXLINK، التي تصنف نفسها كشبكة اجتماعية مبنية على المشاركة في البلوكتشين، تعد لحظة الحوكمة هذه بمثابة اختبار إجهاد في العالم الحقيقي. إذا نجحت، فقد تظهر أن المجتمع اللامركزي يمكن...ظهر المنشور "منصة Web3 تسمح للمستخدمين بتقرير فتح التوكن بعد اختراق بقيمة 11 مليون دولار" على BitcoinEthereumNews.com. العملات البديلة بعد تعرضها لاستغلال بقيمة 11 مليون دولار في سبتمبر، تحاول منصة UXLINK الاجتماعية في Web3 نهجًا جديدًا لإعادة بناء الثقة - من خلال السماح لمستخدميها بتقرير كيفية تطور عملية الاسترداد. على مدار الأسبوع الماضي، فتح المشروع تصويتًا مجتمعيًا لوضع اللمسات الأخيرة على ما يسميه "خطة التبادل والتعويض للمرحلة 2". تهدف الاقتراح إلى إطلاق جزء من التوكنات المقفلة لتمويل التعويضات وتحقيق استقرار السيولة، مما يحول حوكمة التوكن بشكل فعال إلى آلية إنقاذ. إعادة ضبط بقيادة شعبية بدلاً من إصدار توجيه من أعلى إلى أسفل، وضع مطورو UXLINK القرار في أيدي حاملي التوكن. يمنح الاقتراح، المتاح على اللقطة حتى 9 أكتوبر، المجتمع خيارًا: فتح كمية محدودة من توكنات UXLINK مبكرًا، تقدر بين 8٪ و 12٪ من العرض، أو الالتزام بخطة الاستحقاق الأصلية. إذا تمت الموافقة، فلن تدخل التوكنات المفتوحة في التداول على الفور. سيتم تحويلها إلى محفظة الكترونية متعددة التوقيعات تديرها عدة موقعين، مما يخلق مجموعة مخصصة لتعويض الضحايا ومعالجة عمليات الاسترداد. ستبقى مخصصات المستثمرين دون تغيير، مما يضمن أن الداعمين المبكرين يتبعون الجدول الزمني الأصلي للإصدار. تحقيق التوازن بين المساءلة والاسترداد يتضمن جزء من استراتيجية الاسترداد استخدام الأصول المستردة من البورصات وجزء من احتياطيات الفريق الخاصة لتعويض المتضررين. تتضمن الخطة أيضًا مخططًا لإعادة شراء التوكن - وهي خطوة يقول المحللون إنها يمكن أن تخفف من ضغط السوق مع استعادة الثقة في اقتصاد المشروع. في وقت النشر، يتمتع الاقتراح بدعم شبه إجماعي، حيث أكثر من 99٪ من الأصوات تدعم الإجراء. سيتم تحديد النسبة النهائية للفتح المبكر بعد التنسيق مع البورصات الشريكة ومدققي البلوكتشين. اختبار للحوكمة اللامركزية بالنسبة لـ UXLINK، التي تصنف نفسها كشبكة اجتماعية مبنية على المشاركة في البلوكتشين، تعد لحظة الحوكمة هذه بمثابة اختبار إجهاد في العالم الحقيقي. إذا نجحت، فقد تظهر أن المجتمع اللامركزي يمكن...

منصة Web3 تتيح للمستخدمين اتخاذ القرار بشأن فتح التوكن بعد عملية اختراق بقيمة 11 مليون دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 13:34
TokenFi
TOKEN$0.006548-2.79%
COM
COM$0.00544-8.32%
HyperSwap
SWAP$0.05183-1.78%
FUND
FUND$0.014+1.89%
العملات البديلة

بعد تعرضها لاستغلال بقيمة 11 مليون دولار في سبتمبر، تحاول منصة UXLINK الاجتماعية في Web3 نهجًا جديدًا لإعادة بناء الثقة - من خلال السماح لمستخدميها بتحديد كيفية تطور عملية الاسترداد.

على مدار الأسبوع الماضي، فتح المشروع تصويتًا مجتمعيًا لوضع اللمسات الأخيرة على ما يسميه "خطة التبادل والتعويض للمرحلة الثانية". تهدف المقترحات إلى إطلاق جزء من التوكنات المقفلة لتمويل التعويضات واستقرار السيولة، مما يحول حوكمة التوكن بشكل فعال إلى آلية إنقاذ.

إعادة ضبط بقيادة شعبية

بدلاً من إصدار توجيه من أعلى إلى أسفل، وضع مطورو UXLINK القرار في أيدي حاملي التوكن. يمنح المقترح، المتاح على Snapshot حتى 9 أكتوبر، المجتمع خيارًا: فتح كمية محدودة من توكنات UXLINK مبكرًا، تقدر بين 8٪ و 12٪ من العرض، أو الالتزام بخطة الاستحقاق الأصلية.

في حالة الموافقة، لن تدخل التوكنات المفتوحة في التداول على الفور. سيتم نقلها إلى خزنة متعددة التوقيعات تديرها عدة موقعين، مما يخلق مجموعة مخصصة لتعويض الضحايا ومعالجة عمليات الاسترداد. ستبقى مخصصات المستثمرين دون تغيير، مما يضمن أن الداعمين المبكرين يتبعون الجدول الزمني الأصلي للإصدار.

تحقيق التوازن بين المساءلة والاسترداد

يتضمن جزء من استراتيجية الاسترداد استخدام الأصول المستردة من البورصات وجزء من احتياطيات الفريق الخاصة لتعويض المتضررين. تتضمن الخطة أيضًا مخططًا لإعادة شراء التوكن - وهي خطوة يقول المحللون إنها يمكن أن تخفف من ضغط السوق مع استعادة الثقة في اقتصاد المشروع.

في وقت النشر، يتمتع المقترح بدعم شبه إجماعي، حيث أن أكثر من 99٪ من الأصوات تدعم الإجراء. سيتم تحديد النسبة النهائية للفتح المبكر بعد التنسيق مع البورصات الشريكة ومدققي البلوكتشين.

اختبار للحوكمة اللامركزية

بالنسبة لـ UXLINK، التي تعرف نفسها كشبكة اجتماعية مبنية على المشاركة في البلوكتشين، تضاعف لحظة الحوكمة هذه كاختبار إجهاد في العالم الحقيقي. إذا نجحت، يمكن أن تظهر أن المجتمع اللامركزي يمكنه إدارة الاسترداد ذاتيًا بعد خرق كبير - وهو شيء ستتعامل معه معظم المشاريع التقليدية خلف أبواب مغلقة.

يمثل التصويت نقطة تحول لسمعة الشبكة، محولاً حادثًا ضارًا إلى فرصة لإظهار الشفافية والمرونة. سواء تم تمرير الفتح المبكر أم لا، فإن استجابة UXLINK تعيد بالفعل تشكيل كيفية تعامل منصات Web3 مع إدارة الأزمات - من خلال الحشد بدلاً من الشركة.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلاً متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع الموضوعات، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/web3-platform-lets-users-decide-on-token-unlock-after-11m-hack/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,710.00
$101,710.00$101,710.00

-0.51%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,407.21
$3,407.21$3,407.21

-0.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.09
$153.09$153.09

-1.68%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3793
$2.3793$2.3793

+0.47%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11096
$0.11096$0.11096

+3.69%