منصة Web3 تتيح للمستخدمين اتخاذ القرار بشأن فتح التوكن بعد عملية اختراق بقيمة 11 مليون دولار

بعد تعرضها لاستغلال بقيمة 11 مليون دولار في سبتمبر، تحاول منصة UXLINK الاجتماعية في Web3 نهجًا جديدًا لإعادة بناء الثقة - من خلال السماح لمستخدميها بتحديد كيفية تطور عملية الاسترداد.

على مدار الأسبوع الماضي، فتح المشروع تصويتًا مجتمعيًا لوضع اللمسات الأخيرة على ما يسميه "خطة التبادل والتعويض للمرحلة الثانية". تهدف المقترحات إلى إطلاق جزء من التوكنات المقفلة لتمويل التعويضات واستقرار السيولة، مما يحول حوكمة التوكن بشكل فعال إلى آلية إنقاذ.

إعادة ضبط بقيادة شعبية

بدلاً من إصدار توجيه من أعلى إلى أسفل، وضع مطورو UXLINK القرار في أيدي حاملي التوكن. يمنح المقترح، المتاح على Snapshot حتى 9 أكتوبر، المجتمع خيارًا: فتح كمية محدودة من توكنات UXLINK مبكرًا، تقدر بين 8٪ و 12٪ من العرض، أو الالتزام بخطة الاستحقاق الأصلية.

في حالة الموافقة، لن تدخل التوكنات المفتوحة في التداول على الفور. سيتم نقلها إلى خزنة متعددة التوقيعات تديرها عدة موقعين، مما يخلق مجموعة مخصصة لتعويض الضحايا ومعالجة عمليات الاسترداد. ستبقى مخصصات المستثمرين دون تغيير، مما يضمن أن الداعمين المبكرين يتبعون الجدول الزمني الأصلي للإصدار.

تحقيق التوازن بين المساءلة والاسترداد

يتضمن جزء من استراتيجية الاسترداد استخدام الأصول المستردة من البورصات وجزء من احتياطيات الفريق الخاصة لتعويض المتضررين. تتضمن الخطة أيضًا مخططًا لإعادة شراء التوكن - وهي خطوة يقول المحللون إنها يمكن أن تخفف من ضغط السوق مع استعادة الثقة في اقتصاد المشروع.

في وقت النشر، يتمتع المقترح بدعم شبه إجماعي، حيث أن أكثر من 99٪ من الأصوات تدعم الإجراء. سيتم تحديد النسبة النهائية للفتح المبكر بعد التنسيق مع البورصات الشريكة ومدققي البلوكتشين.

اختبار للحوكمة اللامركزية

بالنسبة لـ UXLINK، التي تعرف نفسها كشبكة اجتماعية مبنية على المشاركة في البلوكتشين، تضاعف لحظة الحوكمة هذه كاختبار إجهاد في العالم الحقيقي. إذا نجحت، يمكن أن تظهر أن المجتمع اللامركزي يمكنه إدارة الاسترداد ذاتيًا بعد خرق كبير - وهو شيء ستتعامل معه معظم المشاريع التقليدية خلف أبواب مغلقة.

يمثل التصويت نقطة تحول لسمعة الشبكة، محولاً حادثًا ضارًا إلى فرصة لإظهار الشفافية والمرونة. سواء تم تمرير الفتح المبكر أم لا، فإن استجابة UXLINK تعيد بالفعل تشكيل كيفية تعامل منصات Web3 مع إدارة الأزمات - من خلال الحشد بدلاً من الشركة.

