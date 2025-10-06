وارن بافيت يشتري OxyChem من أوكسيدنتال مقابل 9.7 مليار دولار نقدًا

وارن بافيت يمضي قدمًا في أكبر صفقة لشركة بيركشاير هاثاواي منذ عام 2022. وكما ذكرت كريبتوبوليتان سابقًا، أبرمت بيركشاير اتفاقية لشراء وحدة المواد الكيميائية التابعة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، أوكسي كيم، مقابل 9.7 مليار دولار نقدًا بالضبط.

ستكون هذه أحدث صفقة عالية المخاطر للمستثمر الأسطوري مع اقترابه من نهاية فترة عمله كرئيس تنفيذي. تعاني أوكسيدنتال من ديون بمليارات الدولارات واختارت البيع في وقت تكون فيه أسواق المواد الكيميائية في أدنى مستوياتها الدورية.

وكتب محللو جيه بي مورغان: "أحد المفاضلات الرئيسية كان التوقيت، حيث تبيع OXY أوكسي كيم في ظروف دورية أقل من منتصف الدورة للمواد الكيميائية." تظهر الصفقة اختيار وارن لوقت يكون فيه موقف البائع ضعيفًا لكن الأصول لا تزال منتجة.

كما يترك الشراء أيضًا إحدى أكبر القضايا وراءه. تحتفظ أوكسيدنتال بالمسؤوليات البيئية لأوكسي كيم بدلاً من نقلها إلى بيركشاير. وكشفت الشركة في أحدث ملف لها أن المسؤوليات تبلغ 1.9 مليار دولار. وكتب محللو ميزوهو: "تحتفظ OXY بحوالي 1.9 مليار دولار من مسؤوليات المعالجة البيئية (اعتبارًا من نهاية عام 24)، وهو ما يشكل خطرًا على التدفقات النقدية المستقبلية إذا تجاوزت التكلفة الفعلية للمعالجة القيمة المقدرة حاليًا."

هذا يعني أن عرض وارن يشتري الأصول دون تحمل مخاطر التنظيف المكلفة. في الوقت نفسه، تتخلى أوكسيدنتال أيضًا عن مكاسب التدفق النقدي المستقبلي المرتبطة بتوسعة مصنع باتلغراوند التابع لأوكسي كيم، المقرر في عام 2026. وقدر جيه بي مورغان أن المشروع كان يمكن أن يعزز التدفق النقدي لأوكسيدنتال بمقدار 460 مليون دولار سنويًا من ذلك العام. وبعد احتساب حوالي 1.7 مليار دولار من التسرب الضريبي، تنخفض قيمة البيع بعد خصم الضرائب إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار، وفقًا للبنك.

وارن يبني على تاريخ طويل ومكلف مع أوكسيدنتال

كان رد فعل السوق على الصفقة فوريًا، حيث انخفض سهم أوكسيدنتال بأكثر من 7٪ في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الشراء، وفقًا لبيانات من CNBC.

لكن استثمار الـ 10 مليارات دولار هو في الواقع إضافة إلى علاقة مالية طويلة بين وارن وأوكسيدنتال. اسمحوا لنا أن نشرح.

ففي عام 2019، تدخل عراف أوماها بالتزام قدره 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذ أوكسيدنتال على أناداركو بتروليوم، وفي المقابل، حصل على أسهم ممتازة وضمانات لشراء المزيد من الأسهم العادية.

وبحلول أوائل عام 2022، كان وارن يشتري أيضًا أسهم أوكسيدنتال العادية مباشرة في السوق المفتوحة، مما جعل بيركشاير هاثاواي أكبر مساهم في أوكسيدنتال، بحصة 28.2٪ في عملاق الطاقة.

وتستمر تلك الحصة في الدفع. تدفع أوكسيدنتال حاليًا توزيعات أرباح بنسبة 8٪ على حصة بيركشاير المفضلة وعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.1٪ على أسهمها العادية بالأسعار الحالية. وهذا يمنح وارن دخلاً منتظمًا حتى قبل إغلاق صفقة أوكسي كيم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال، فيكي هوليب، إن الشركة تعتزم استرداد أسهم بيركشاير المفضلة في عام 2029 مع بناء احتياطياتها النقدية. ومن شأن تلك الخطة أن تغير العلاقة مرة أخرى، لتنقل بيركشاير من حامل مفضل إلى مساهم عادي عملاق بموقع رئيسي في إحدى أكبر شركات الطاقة في أمريكا.

هل ترغب في عرض مشروعك أمام أفضل العقول في مجال الكريبتو؟ قم بعرضه في تقريرنا الصناعي القادم، حيث تلتقي البيانات بالتأثير.