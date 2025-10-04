والمارت ون باي ستقدم تداول التشفير والحفظ والتخزين

OnePay من والمارت تطلق تداول التشفير مع خدمات الحفظ والتخزين، مما يعزز اعتماد التمويل الرقمي الأمريكي من خلال التكامل مع التجزئة.

تستعد شركة OnePay المدعومة من والمارت للتكنولوجيا المالية لقفزة كبيرة في التمويل الرقمي. ستضيف الشركة تداول التشفير وخدمات الحفظ والتخزين إلى تطبيقها للهاتف المحمول في وقت لاحق من هذا العام، مما يشير إلى أنها تضع نفسها لتصبح "تطبيقًا فائقًا" أمريكيًا للخدمات المالية.

OnePay توسع الوصول إلى التشفير مع بيتكوين وإيثر

وفقًا لـ CNBC، ستدعم النسخة الأولى بيتكوين (BTC) وكذلك إيثر (ETH). ستوفر شركة Zerohash، الشركة وراء آلية تداول الأصول الرقمية، البنية التحتية. كمشروع مشترك بين Ribbit Capital و والمارت، بدأت OnePay في عام 2021 وتطورت تدريجياً إلى خدمة مالية تشمل الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان واللاسلكية وقروض الشراء الآن والدفع لاحقًا. يضيف التشفير إلى طموحاتها للمنافسة مع الخدمات الخارجية مثل WeChat في مركزية العديد من الوظائف المالية في نظام بيئي واحد.

يتتبع النهج الاتجاه التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن كثب. روج رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، كجزء من مشروع التشفير، لتشكيل تداول غير الأوراق المالية و"التطبيقات الفائقة" المتكاملة مع الأوراق المالية. تتناسب قصة توسع OnePay في التشفير مع هذا النظام، ومن المقرر أن تلعب دورًا نشطًا ككيان مرخص يتمتع بجاذبية استهلاكية واسعة.

تتجه منصات التكنولوجيا المالية الكبيرة الأخرى في نفس الاتجاه. من المقرر أن تتحول Coinbase إلى "بورصة شاملة"، بما في ذلك الأسهم المرمزة وأسواق التنبؤ. جمعت Robinhood بالفعل بين تداول الأسهم والتشفير، وتخطط لتوسيع ابتكارها المالي إلى ما بعد تداول الأسهم. لذلك، على الرغم من ذلك، تتمتع والمارت بميزة توزيع كبيرة بسبب نظام الدفع عبر الإنترنت وفي المتجر عبر OnePay. من خلال السماح للعملاء بتحويل الأصول الرقمية إلى نقد وإنفاقها مباشرة في متاجر والمارت، تمتلك OnePay القدرة على تسريع الاعتماد السائد.

تقول الصناعات إن المستثمرين متحمسون لمثل هذه النماذج المتكاملة. ساعدت الحلول الأحدث مثل Coinbase و Robinhood في دفع الطلب المكثف في السوق. من المتوقع أن يؤدي دخول OnePay إلى توسيع ولاء العملاء من ناحية وتداول الأصول الرقمية في مدفوعات التجزئة من ناحية أخرى.

تطبيق مدعوم من والمارت يتجاوز المضاربة

يشير نهج OnePay المنظم إلى تفاؤل الشركات العام بأن المزيد من الشركات ستتبنى البلوكتشين، كما يقول المحللون. من خلال دمج آليات الحفظ والتخزين والتداول، توضح الشركة كيف يمكن استخدام الأصول الرقمية بطرق تتجاوز المضاربة.

ومع ذلك، فإن الامتثال يسود. تتزايد الرقابة التنظيمية والشركات التي لا تستطيع الامتثال للمعايير قد تجد نفسها في مواجهة جدار. ستستمر الشركات الكبيرة مثل OnePay في النمو. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الشركات الأصغر قد تكافح أو تغلق إذا كانت غير قابلة للتكيف. هذا الواقع المزدوج هو فرصة وتهديد لمشهد التمويل الرقمي الأمريكي المتغير.

يمكن أن تغير لعبة OnePay في التشفير ديناميكيات المنافسة في التكنولوجيا المالية الأمريكية. من خلال استخدام الأصول الرقمية الحالية جنبًا إلى جنب مع التمويل التقليدي تحت علامة والمارت التجارية للتنظيم التجاري، تجمع الشركة بين التجارة والتمويل القائم على البلوكتشين. بالإضافة إلى تعزيز البصمة الرقمية لوالمارت، توفر هذه الحالة نموذجًا للتنفيذ المؤسسي في المستقبل.

إذا نجحت، قد تزيد OnePay من السيولة وتعميم استخدام العملات المشفرة للبيع بالتجزئة اليومي. ومع ذلك، يعكس نموها انقسامًا متعمقًا بين اللاعبين الأقوياء، الذين يحققون التقارب التنظيمي، والشركات الأضعف، التي ستواجه التصفية نتيجة لضغوط التكلفة والامتثال.

