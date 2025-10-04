البورصةDEX+
تطبيق OnePay من والمارت سيضيف تداول بيتكوين وبلوكتشين الإيثريوم

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:26
تطبيق OnePay من والمارت هو أحدث شركة تنضم إلى موجة الكريبتو، مع خطط لتقديم تداول بيتكوين والإيثريوم لعملائها. كما تنظر الشركة أيضًا إلى الكريبتو كعرض أساسي وسط خطط لبناء تطبيق شامل.

تطبيق OnePay سيقدم قريبًا خدمات تداول بيتكوين والإيثريوم

وفقًا لتقرير CNBC، ستبدأ شركة التكنولوجيا المالية المملوكة بشكل رئيسي لوالمارت قريبًا في تقديم تداول وحفظ الكريبتو على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. تخطط الشركة للبدء بتقديم الوصول إلى بيتكوين والإيثريوم في وقت لاحق من هذا العام بالشراكة مع Zerohash.

تأتي هذه الخطوة مع سعي المزيد من الشركات لتقديم وصول إلى الكريبتو لعملائها. كما ذكرت CoinGape، تخطط عملاق البنوك مورغان ستانلي أيضًا لطرح خدمات تداول الكريبتو لعملاء E-trade بالشراكة مع Zerohash.

في الوقت نفسه، لاحظت CNBC أن خطوة OnePay تشير إلى رؤيتها للكريبتو كجزء من عرضها الأساسي، وسط خطط لبناء "تطبيق شامل" للتمويل الرقمي. قامت الشركة بالفعل بدمج منتجات جديدة في سعيها لبناء تطبيق فائق في الولايات المتحدة مشابه لعروضها الخارجية، مثل WeChat.

حول التطبيقات الفائقة للكريبتو والخدمات الأخرى

من الجدير بالذكر أن هذا يتماشى مع رؤية رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز ضمن مشروع كريبتو. صرح أتكينز سابقًا أن اللجنة تخطط لتمكين المشاركين في السوق من الابتكار مع التطبيقات الفائقة، والتي ستتمكن بموجبها من تقديم العديد من الخدمات والمنتجات على منصة واحدة وبترخيص واحد.

بهذه الطريقة، سيتمكن الوسطاء من تقديم التداول في الأصول غير الأمنية إلى جانب أوراق أصول الكريبتو المالية. OnePay هي مجرد واحدة من العديد من الشركات التي تعمل على بناء تطبيق فائق. كشفت Coinbase أيضًا عن خطط لتصبح "بورصة شاملة" حيث تتطلع إلى تقديم خدمات مالية متنوعة.

تخطط بورصة الكريبتو الرائدة للبدء في تقديم الأسهم المرموزة في مرحلة ما إلى جانب عروض الكريبتو الحالية. تتطلع Coinbase أيضًا إلى تقديم أسواق السعر المتوقع الخاصة بها. في الوقت نفسه، لدى Robinhood أيضًا خطط مماثلة، حيث تقدم البورصة بالفعل وصولًا إلى تداول الكريبتو والأسهم إلى جانب أسواق السعر المتوقع الخاصة بها.

من المتوقع أن يكون لـ OnePay ميزة على هذه المنصات بسبب قناة التوزيع الخاصة بها، حيث يتم دمجها حاليًا في عملية الدفع عبر الإنترنت وشخصيًا في والمارت. يخدم بائع التجزئة الأمريكي حاليًا 150 مليون عميل، يتسوقون في مواقعه في الولايات المتحدة.

المصدر: https://coingape.com/walmarts-onepay-app-to-add-bitcoin-and-ethereum-trading/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

