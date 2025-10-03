البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "شركة التكنولوجيا المالية المملوكة لوالمارت OnePay ستقدم ميزات تداول وحفظ العملات المشفرة" لأول مرة على Coinpedia Fintech News العملة المشفرة تكتسب أرضية ثابتة في الولايات المتحدة، مع استكشاف المزيد من الأشخاص والشركات للأصول الرقمية للمدفوعات والمدخرات والمعاملات اليومية. بعض منصات التكنولوجيا المالية تستعد بهدوء لدمج التشفير في تطبيقاتها، مما يشير إلى مستقبل تصبح فيه الأصول الرقمية جزءًا من التمويل السائد. تطبيق مدعوم من والمارت يضيف تداول التشفير OnePay، وهي شركة تكنولوجيا مالية...ظهر المنشور "شركة التكنولوجيا المالية المملوكة لوالمارت OnePay ستقدم ميزات تداول وحفظ العملات المشفرة" لأول مرة على Coinpedia Fintech News العملة المشفرة تكتسب أرضية ثابتة في الولايات المتحدة، مع استكشاف المزيد من الأشخاص والشركات للأصول الرقمية للمدفوعات والمدخرات والمعاملات اليومية. بعض منصات التكنولوجيا المالية تستعد بهدوء لدمج التشفير في تطبيقاتها، مما يشير إلى مستقبل تصبح فيه الأصول الرقمية جزءًا من التمويل السائد. تطبيق مدعوم من والمارت يضيف تداول التشفير OnePay، وهي شركة تكنولوجيا مالية...

شركة التكنولوجيا المالية المملوكة لوالمارت OnePay ستقدم ميزات تداول التشفير والحفظ والتخزين

بواسطة: CoinPedia
2025/10/03 23:24
Union
U$0.006144+0.42%
Moonveil
MORE$0.00395+2.22%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01128-2.08%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12518-9.77%
Particl
PART$0.3021-0.91%
سوق التشفير اليوم: BTC و ETH يظلان قويين وسط التوترات العالمية والشراء المؤسسي

ظهر منشور شركة OnePay المالية التكنولوجية المملوكة لوالمارت ستقدم ميزات تداول وحفظ وتخزين العملات المشفرة لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تكتسب العملات المشفرة أرضية ثابتة في الولايات المتحدة، مع استكشاف المزيد من الأشخاص والشركات للأصول الرقمية للمدفوعات والمدخرات والمعاملات اليومية. تستعد بعض منصات التكنولوجيا المالية بهدوء لدمج العملات المشفرة في تطبيقاتها، مما يشير إلى مستقبل تصبح فيه الأصول الرقمية جزءًا من التمويل السائد.

تطبيق مدعوم من والمارت يضيف تداول العملات المشفرة

تستعد OnePay، وهي شركة تكنولوجيا مالية مملوكة في غالبيتها لوالمارت، للسماح للمستخدمين بتداول وحفظ العملات المشفرة من خلال تطبيقها للهاتف المحمول، حسبما ذكرت CNBC. في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن مستخدمو OnePay من شراء وبيع وحفظ بيتكوين والإيثريوم، بدعم من شركة العملات المشفرة الناشئة Zerohash.

تقوم OnePay بدمج العملات المشفرة كجزء أساسي من "تطبيقها الشامل" للتمويل الرقمي. وسعت الشركة عروضها باستمرار في مسعاها لتصبح نسخة أمريكية من تطبيق فائق مثل WeChat. 

ومن الجدير بالذكر أنها تقدم بالفعل حسابات توفير ذات عائد مرتفع، وبطاقات ائتمان وخصم، وقروض اشترِ الآن وادفع لاحقًا، وحتى خطط لاسلكية.

تبسيط المدفوعات

مع القدرة على الاحتفاظ ببيتكوين والإيثريوم مباشرة في تطبيق OnePay للهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الرقمية إلى نقد ثم استخدام تلك الأموال لإجراء عمليات شراء في المتاجر أو سداد أرصدة بطاقاتهم.

يكتسب تبني العملات المشفرة زخمًا متزايدًا في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب. حتى قبل إضافة العملات المشفرة، تحدث OnePay بالفعل موجات في عالم التطبيقات. تحتل شركة التكنولوجيا المالية المدعومة من والمارت الآن المرتبة الخامسة بين تطبيقات التمويل المجانية في متجر تطبيقات Apple، متقدمة على أسماء كبيرة مثل JPMorgan Chase وRobinhood.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشير إلى الدعم

يأتي هذا في الوقت الذي تتقدم فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا بقواعد أكثر مرونة للأصول الرقمية.

في الآونة الأخيرة، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز إلى دعم المنصات التي تجمع بين وظائف مالية متعددة ضمن إطار تنظيمي واحد. هذا يسلط الضوء على نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لدعم منصات العملات المشفرة المتكاملة بشكل أفضل.

شاركت Coinbase أيضًا خططًا لتصبح تطبيقًا فائقًا وتقديم جميع أنواع الخدمات المالية. 

قال الرئيس التنفيذي براين أرمسترونج إن الهدف النهائي للشركة هو استبدال البنوك التقليدية من خلال تقديم كل شيء من المدفوعات وبطاقات الائتمان إلى المكافآت. "نريد أن نصبح الحساب المالي الأساسي للناس وأعتقد أن العملات المشفرة لها الحق في القيام بذلك،" كما قال.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,721.65
$101,721.65$101,721.65

-0.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,408.35
$3,408.35$3,408.35

-0.57%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.21
$153.21$153.21

-1.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3814
$2.3814$2.3814

+0.56%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11113
$0.11113$0.11113

+3.85%