شركة التكنولوجيا المالية المملوكة لوالمارت OnePay ستقدم ميزات تداول التشفير والحفظ والتخزين

ظهر منشور شركة OnePay المالية التكنولوجية المملوكة لوالمارت ستقدم ميزات تداول وحفظ وتخزين العملات المشفرة لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تكتسب العملات المشفرة أرضية ثابتة في الولايات المتحدة، مع استكشاف المزيد من الأشخاص والشركات للأصول الرقمية للمدفوعات والمدخرات والمعاملات اليومية. تستعد بعض منصات التكنولوجيا المالية بهدوء لدمج العملات المشفرة في تطبيقاتها، مما يشير إلى مستقبل تصبح فيه الأصول الرقمية جزءًا من التمويل السائد.

تطبيق مدعوم من والمارت يضيف تداول العملات المشفرة

تستعد OnePay، وهي شركة تكنولوجيا مالية مملوكة في غالبيتها لوالمارت، للسماح للمستخدمين بتداول وحفظ العملات المشفرة من خلال تطبيقها للهاتف المحمول، حسبما ذكرت CNBC. في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن مستخدمو OnePay من شراء وبيع وحفظ بيتكوين والإيثريوم، بدعم من شركة العملات المشفرة الناشئة Zerohash.

تقوم OnePay بدمج العملات المشفرة كجزء أساسي من "تطبيقها الشامل" للتمويل الرقمي. وسعت الشركة عروضها باستمرار في مسعاها لتصبح نسخة أمريكية من تطبيق فائق مثل WeChat.

ومن الجدير بالذكر أنها تقدم بالفعل حسابات توفير ذات عائد مرتفع، وبطاقات ائتمان وخصم، وقروض اشترِ الآن وادفع لاحقًا، وحتى خطط لاسلكية.

تبسيط المدفوعات

مع القدرة على الاحتفاظ ببيتكوين والإيثريوم مباشرة في تطبيق OnePay للهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الرقمية إلى نقد ثم استخدام تلك الأموال لإجراء عمليات شراء في المتاجر أو سداد أرصدة بطاقاتهم.

يكتسب تبني العملات المشفرة زخمًا متزايدًا في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب. حتى قبل إضافة العملات المشفرة، تحدث OnePay بالفعل موجات في عالم التطبيقات. تحتل شركة التكنولوجيا المالية المدعومة من والمارت الآن المرتبة الخامسة بين تطبيقات التمويل المجانية في متجر تطبيقات Apple، متقدمة على أسماء كبيرة مثل JPMorgan Chase وRobinhood.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشير إلى الدعم

يأتي هذا في الوقت الذي تتقدم فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا بقواعد أكثر مرونة للأصول الرقمية.

في الآونة الأخيرة، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز إلى دعم المنصات التي تجمع بين وظائف مالية متعددة ضمن إطار تنظيمي واحد. هذا يسلط الضوء على نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لدعم منصات العملات المشفرة المتكاملة بشكل أفضل.

شاركت Coinbase أيضًا خططًا لتصبح تطبيقًا فائقًا وتقديم جميع أنواع الخدمات المالية.

قال الرئيس التنفيذي براين أرمسترونج إن الهدف النهائي للشركة هو استبدال البنوك التقليدية من خلال تقديم كل شيء من المدفوعات وبطاقات الائتمان إلى المكافآت. "نريد أن نصبح الحساب المالي الأساسي للناس وأعتقد أن العملات المشفرة لها الحق في القيام بذلك،" كما قال.