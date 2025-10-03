وان باي المدعومة من وول مارت تضيف بيتكوين وإيثر في دفعة تطبيق سوبر

ملخص سريع

تستعد OnePay، منصة التمويل الرقمي المملوكة بأغلبية لوالمارت، لإطلاق ميزات تداول وحفظ العملات المشفرة. تخطط الشركة لدمج دعم بيتكوين وإيثر في وقت لاحق من هذا العام من خلال شراكة مع شركة Zerohash الناشئة للبنية التحتية للتشفير. تضع هذه الخطوة OnePay أقرب إلى طموحها لتصبح تطبيقًا ماليًا شاملًا رائدًا في الولايات المتحدة.

يمثل توسع OnePay في الأصول الرقمية علامة فارقة مهمة في خارطة طريق خدماتها. يقدم التطبيق بالفعل للمستخدمين حسابات توفير ذات عائد مرتفع، وبطاقات ائتمان وخصم، ومدفوعات نظير لنظير، وقروض، وخطط للهاتف المحمول. ستوسع إضافة التشفير مجموعة أدواتها المالية مع تزايد المنافسة في مجال التطبيقات الشاملة الأمريكية.

يتماشى التوقيت مع الدعم المتزايد للتيار الرئيسي لدمج التشفير في منصات التمويل الاستهلاكي. مع دخول البنوك التقليدية هذا المجال، تهدف OnePay للحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال البقاء في المقدمة من حيث الوظائف وتجربة المستخدم.

دمج بيتكوين لتعزيز فائدة OnePay

ستمكن OnePay قريبًا المستخدمين من شراء وبيع وحفظ بيتكوين مباشرة في تطبيقها للهاتف المحمول. من المرجح أن تتضمن هذه الميزة خيارات لتحويل بيتكوين إلى دولارات أمريكية للمشتريات أو لدفع أرصدة البطاقات. من خلال الاستفادة من خدمات Zerohash الخلفية، تتجنب OnePay العقبات التنظيمية المباشرة مع اكتساب بنية تحتية فورية للتشفير.

أصبح تداول بيتكوين معيارًا بالفعل في التطبيقات المنافسة مثل PayPal وVenmo وCash App. سيؤدي تضمينه في منصة OnePay إلى سد فجوة ميزة رئيسية ودعم احتفاظ المستخدمين. مع توسع OnePay، قد يتم أيضًا دمج وظائف بيتكوين مع أنظمة الدفع في المتاجر وعبر الإنترنت.

بالنظر إلى وصول والمارت الأسبوعي إلى أكثر من 150 مليون متسوق أمريكي، يمكن أن يدفع الطرح مشاركة كبيرة في التشفير. يضع النظام البيئي التجاري العميق لـ OnePay في موقع يتيح لها تقديم تحويل سلس من التشفير إلى النقد داخل متاجر والمارت. يمكن أن تميزها هذه الفائدة التجارية المباشرة عن منافسي التكنولوجيا المالية البحتة.

دعم إيثر يعزز عرض التمويل الرقمي

سيصبح إيثر متاحًا أيضًا في تطبيق OnePay. يعكس تضمين إيثر الطلب المتزايد على وصول أوسع للأصول الرقمية بما يتجاوز بيتكوين. قد تسمح المنصة في النهاية للمستخدمين بالتفاعل مع ميزات قائمة على الإيثريوم مثل Staking أو العقود الذكية.

يتماشى تضمين إيثر مع استراتيجية OnePay الأوسع لتقديم منتجات مالية متنوعة وجاهزة للمستقبل. قد يجذب هذا المستخدمين الأصغر سنًا والمتمرسين تقنيًا الذين يبحثون عن أكثر من مجرد وصول أساسي للعملات المشفرة. مع دعم التطبيقات النظيرة بالفعل لإيثر، تضمن OnePay أنها تلبي معايير التكنولوجيا المالية الحالية.

ستتعامل بنية Zerohash التحتية مع الحفظ ومعالجة المعاملات، مما يضمن الامتثال التنظيمي والأمان. تمكّن هذه الشراكة OnePay من التوسع بسرعة دون تكبد تكاليف بناء قدرات تشفير داخلية. كما أنها تفتح الباب للتوسعات المستقبلية المحتملة في عملات مشفرة إضافية أو خدمات قائمة على البلوكشين.

OnePay تسرع طموحات التطبيق الشامل

تأسست OnePay في عام 2021 من قبل والمارت وRibbit Capital، ونمت بسرعة في عروض منتجاتها المالية. تحتل الآن المرتبة الخامسة في متجر تطبيقات Apple للتطبيقات المالية المجانية، متقدمة على شركات راسخة مثل JPMorgan Chase وRobinhood. يسلط هذا النمو الضوء على اعتماد قوي للمستخدمين حتى قبل طرح التشفير.

يمنح دمج التطبيق في البنية التحتية المادية والإلكترونية لوالمارت ميزة توزيع فريدة. على عكس شركات التكنولوجيا المالية المستقلة، تصل OnePay إلى ملايين المستخدمين من خلال نقاط الدفع بالتجزئة والتجارة الرقمية. ومع ذلك، فإن هيكلها ككيان منفصل يسمح لها باستهداف المستخدمين خارج قاعدة عملاء والمارت.

