البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ملخص سريع: OnePay تستعد لإطلاق تداول بيتكوين وإيثر، معززة طموحاتها كتطبيق شامل في الولايات المتحدة OnePay التابعة لوالمارت تضيف العملات المشفرة في سباقها لقيادة سوق التطبيقات المالية الشاملة في الولايات المتحدة بيتكوين وإيثر قادمان إلى OnePay—رهان والمارت الكبير على التمويل الرقمي OnePay تدمج العملات المشفرة مع بيتكوين وإيثر مع احتدام حرب التطبيقات الشاملة في الولايات المتحدة OnePay ستدعم بيتكوين و [...] ظهر المنشور OnePay المدعومة من والمارت ستضيف بيتكوين وإيثر في دفعة للتطبيق الشامل لأول مرة على CoinCentral.ملخص سريع: OnePay تستعد لإطلاق تداول بيتكوين وإيثر، معززة طموحاتها كتطبيق شامل في الولايات المتحدة OnePay التابعة لوالمارت تضيف العملات المشفرة في سباقها لقيادة سوق التطبيقات المالية الشاملة في الولايات المتحدة بيتكوين وإيثر قادمان إلى OnePay—رهان والمارت الكبير على التمويل الرقمي OnePay تدمج العملات المشفرة مع بيتكوين وإيثر مع احتدام حرب التطبيقات الشاملة في الولايات المتحدة OnePay ستدعم بيتكوين و [...] ظهر المنشور OnePay المدعومة من والمارت ستضيف بيتكوين وإيثر في دفعة للتطبيق الشامل لأول مرة على CoinCentral.

وان باي المدعومة من وول مارت تضيف بيتكوين وإيثر في دفعة تطبيق سوبر

بواسطة: Coincentral
2025/10/03 23:11
EPNS
PUSH$0.01689+8.33%
Union
U$0.006139+0.34%
FINANCE
FINANCE$0.0003261-22.09%

ملخص سريع

  • OnePay تستعد لإطلاق تداول بيتكوين وإيثر، مما يدفع طموحاتها كتطبيق شامل في الولايات المتحدة
  • OnePay التابعة لوالمارت تضيف تشفير مع سعيها للريادة في سباق التطبيقات المالية الشاملة الأمريكية
  • بيتكوين وإيثر قادمان إلى OnePay - رهان والمارت الكبير على التمويل الرقمي
  • OnePay تدمج تشفير مع بيتكوين وإيثر مع احتدام حروب التطبيقات الشاملة الأمريكية
  • OnePay ستدعم بيتكوين وإيثر في 2025، معيدة اختراع الخدمات المصرفية المتنقلة في الولايات المتحدة

تستعد OnePay، منصة التمويل الرقمي المملوكة بأغلبية لوالمارت، لإطلاق ميزات تداول وحفظ العملات المشفرة. تخطط الشركة لدمج دعم بيتكوين وإيثر في وقت لاحق من هذا العام من خلال شراكة مع شركة Zerohash الناشئة للبنية التحتية للتشفير. تضع هذه الخطوة OnePay أقرب إلى طموحها لتصبح تطبيقًا ماليًا شاملًا رائدًا في الولايات المتحدة.

يمثل توسع OnePay في الأصول الرقمية علامة فارقة مهمة في خارطة طريق خدماتها. يقدم التطبيق بالفعل للمستخدمين حسابات توفير ذات عائد مرتفع، وبطاقات ائتمان وخصم، ومدفوعات نظير لنظير، وقروض، وخطط للهاتف المحمول. ستوسع إضافة التشفير مجموعة أدواتها المالية مع تزايد المنافسة في مجال التطبيقات الشاملة الأمريكية.

يتماشى التوقيت مع الدعم المتزايد للتيار الرئيسي لدمج التشفير في منصات التمويل الاستهلاكي. مع دخول البنوك التقليدية هذا المجال، تهدف OnePay للحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال البقاء في المقدمة من حيث الوظائف وتجربة المستخدم.

دمج بيتكوين لتعزيز فائدة OnePay

ستمكن OnePay قريبًا المستخدمين من شراء وبيع وحفظ بيتكوين مباشرة في تطبيقها للهاتف المحمول. من المرجح أن تتضمن هذه الميزة خيارات لتحويل بيتكوين إلى دولارات أمريكية للمشتريات أو لدفع أرصدة البطاقات. من خلال الاستفادة من خدمات Zerohash الخلفية، تتجنب OnePay العقبات التنظيمية المباشرة مع اكتساب بنية تحتية فورية للتشفير.

أصبح تداول بيتكوين معيارًا بالفعل في التطبيقات المنافسة مثل PayPal وVenmo وCash App. سيؤدي تضمينه في منصة OnePay إلى سد فجوة ميزة رئيسية ودعم احتفاظ المستخدمين. مع توسع OnePay، قد يتم أيضًا دمج وظائف بيتكوين مع أنظمة الدفع في المتاجر وعبر الإنترنت.

بالنظر إلى وصول والمارت الأسبوعي إلى أكثر من 150 مليون متسوق أمريكي، يمكن أن يدفع الطرح مشاركة كبيرة في التشفير. يضع النظام البيئي التجاري العميق لـ OnePay في موقع يتيح لها تقديم تحويل سلس من التشفير إلى النقد داخل متاجر والمارت. يمكن أن تميزها هذه الفائدة التجارية المباشرة عن منافسي التكنولوجيا المالية البحتة.

دعم إيثر يعزز عرض التمويل الرقمي

سيصبح إيثر متاحًا أيضًا في تطبيق OnePay. يعكس تضمين إيثر الطلب المتزايد على وصول أوسع للأصول الرقمية بما يتجاوز بيتكوين. قد تسمح المنصة في النهاية للمستخدمين بالتفاعل مع ميزات قائمة على الإيثريوم مثل Staking أو العقود الذكية.

يتماشى تضمين إيثر مع استراتيجية OnePay الأوسع لتقديم منتجات مالية متنوعة وجاهزة للمستقبل. قد يجذب هذا المستخدمين الأصغر سنًا والمتمرسين تقنيًا الذين يبحثون عن أكثر من مجرد وصول أساسي للعملات المشفرة. مع دعم التطبيقات النظيرة بالفعل لإيثر، تضمن OnePay أنها تلبي معايير التكنولوجيا المالية الحالية.

ستتعامل بنية Zerohash التحتية مع الحفظ ومعالجة المعاملات، مما يضمن الامتثال التنظيمي والأمان. تمكّن هذه الشراكة OnePay من التوسع بسرعة دون تكبد تكاليف بناء قدرات تشفير داخلية. كما أنها تفتح الباب للتوسعات المستقبلية المحتملة في عملات مشفرة إضافية أو خدمات قائمة على البلوكشين.

OnePay تسرع طموحات التطبيق الشامل

تأسست OnePay في عام 2021 من قبل والمارت وRibbit Capital، ونمت بسرعة في عروض منتجاتها المالية. تحتل الآن المرتبة الخامسة في متجر تطبيقات Apple للتطبيقات المالية المجانية، متقدمة على شركات راسخة مثل JPMorgan Chase وRobinhood. يسلط هذا النمو الضوء على اعتماد قوي للمستخدمين حتى قبل طرح التشفير.

يمنح دمج التطبيق في البنية التحتية المادية والإلكترونية لوالمارت ميزة توزيع فريدة. على عكس شركات التكنولوجيا المالية المستقلة، تصل OnePay إلى ملايين المستخدمين من خلال نقاط الدفع بالتجزئة والتجارة الرقمية. ومع ذلك، فإن هيكلها ككيان منفصل يسمح لها باستهداف المستخدمين خارج قاعدة عملاء والمارت.

 

ظهر منشور OnePay المدعومة من والمارت لإضافة بيتكوين وإيثر في دفعة التطبيق الشامل لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,721.65
$101,721.65$101,721.65

-0.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,408.07
$3,408.07$3,408.07

-0.58%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-1.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3796
$2.3796$2.3796

+0.48%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11124
$0.11124$0.11124

+3.95%