ستقدم شركة OnePay المدعومة من Walmart للتكنولوجيا المالية خدمات تداول وحفظ بيتكوين وبلوكتشين الإيثريوم على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها في وقت لاحق من هذا العام.

شركة التكنولوجيا المالية المدعومة من والمارت OnePay ستقدم تداول البيتكوين والتشفير عبر تطبيق مصرفي

بواسطة: Coinspeaker
2025/10/03 23:13
تخطط شركة التكنولوجيا المالية OnePay المدعومة من Walmart لتقديم خدمات تداول وحفظ بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها في وقت لاحق من هذا العام. وفقًا لمصادر مجهولة نقلت عنها CNBC، ستوفر المنصة في البداية إمكانية الوصول إلى BTC وETH، بدعم من الشركة الناشئة Zerohash.

OnePay التابعة لـ Walmart تقدم تداول تشفير في "تطبيقها الشامل"

تأسست OnePay في عام 2021 من قبل Walmart وشركة رأس المال المغامر Ribbit Capital، وتهدف إلى أن تصبح تطبيقًا أمريكيًا متميزًا للتمويل الرقمي. يبدو أن تداول التشفير هو أحدث إضافة إلى قائمة عروض منتجاتها. هذا تطور كبير حيث كان عملاق التجزئة الأمريكي Walmart يخطط أيضًا لتحركات العملة المستقرة في وقت سابق من هذا العام.

يدعم التطبيق حاليًا حسابات التوفير ذات العائد المرتفع، وبطاقات الائتمان والخصم، وقروض الشراء الآن والدفع لاحقًا، وحتى خطط الاتصال اللاسلكي. من خلال تمكين المستخدمين من الاحتفاظ بـ BTC $121 760 تقلبات السعر 24 ساعة: 1.8% القيمة السوقية: $2.43 T حجم 24 ساعة: $70.19 B و ETH $4 504 تقلبات السعر 24 ساعة: 2.1% القيمة السوقية: $543.55 B حجم 24 ساعة: $39.83 B مباشرة في التطبيق، قد يتمكن عملاء OnePay من تحويل العملات المشفرة إلى نقد. وبالتالي، سيمكنهم من إجراء عمليات شراء داخل المتجر أو سداد أرصدة بطاقات الائتمان.

تأتي هذه الخطوة مع اكتساب العملات المشفرة قبولًا أوسع في الولايات المتحدة، مع دخول المؤسسات المالية الكبرى الآن إلى السوق. في الشهر الماضي، أعلنت Morgan Stanley أنها ستسمح قريبًا لعملاء التجزئة بالوصول إلى التشفير من خلال شركتها الفرعية E-Trade.

ستدعم Zerohash عروض التشفير الخاصة بـ OnePay وقد جمعت مؤخرًا أكثر من 104 مليون دولار من كبرى المؤسسات المالية. يتماشى التمويل مع استراتيجية Zerohash للشراكة مع البنوك والوسطاء لبناء منتجات التشفير.

التشفير يمكن أن يعزز اعتماد تطبيق OnePay

يمكن للتطبيق أن يستفيد بشكل كبير من شبكة التوزيع الضخمة لـ Walmart. سيكون متاحًا في أنظمة الدفع عبر الإنترنت وداخل المتاجر للبائع، ليصل إلى حوالي 150 مليون أمريكي أسبوعيًا.

ومع ذلك، تعمل OnePay ككيان منفصل عن Walmart. هذا يمكنها من خدمة جمهور أوسع يتجاوز عملاء Walmart، بما في ذلك الأمريكيين الذين لا تخدمهم البنوك التقليدية بشكل كافٍ.

ظهر منشور Walmart-Backed Fintech OnePay to Offer Bitcoin and Crypto Trading Via Banking App لأول مرة على Coinspeaker.

