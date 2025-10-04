تطبيق والمارت سيدعم بيتكوين والإيثريوم، بفضل صفقة جديدة

سيسمح تطبيق الهاتف المحمول لعملاق التجزئة قريبًا للمستخدمين بشراء وتخزين وإنفاق الأصول الرقمية، حيث سيكون بيتكوين والإيثريوم أول الرموز المتاحة.

وفقًا للتقارير، سيبدأ الطرح في النصف الثاني من العام من خلال شراكة مع Zerohash، وهي شركة ناشئة متخصصة في البنية التحتية للعملات المستقرة والتشفير.

من خلال دمج التداول والحفظ داخل تطبيق OnePay، لن يحتاج العملاء إلى منصات تبادل أو محافظ خارجية - سيتمكنون من تحويل BTC أو ETH إلى دولارات على الفور وتطبيق الرصيد على مشتريات Walmart أو سداد البطاقات.

يعد التوسع خطوة أخرى في استراتيجية Walmart لتحويل OnePay إلى منصة تمويل رقمية متكاملة. يقدم التطبيق بالفعل حسابات توفير ذات عائد مرتفع، وبطاقات خصم، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، ومحفظة للهاتف المحمول.

تضع إضافة وظائف التشفير التطبيق كمنافس ليس فقط للبنوك ولكن أيضًا لشركات التكنولوجيا المالية مثل PayPal وCash App التي خاضت بالفعل في مجال الأصول الرقمية.

بالنسبة لـ Walmart، فإن هذه الخطوة تتعلق بالمنفعة أكثر من المضاربة. من خلال منح المتسوقين طريقة لدمج العملات المشفرة في إنفاقهم اليومي، تساعد الشركة في دفع الأصول الرقمية نحو التبني السائد. يقول المحللين إن هذا يمكن أن يكون نموذجًا لتجار التجزئة الكبار الآخرين الذين يسعون لبناء الولاء من خلال أنظمة التكنولوجيا المالية.

