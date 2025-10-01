انخفض XRP (CRYPTO: XRP) بنسبة 2% يوم الثلاثاء مع اكتساب طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الفورية لـ XRP زخماً، بينما أشارت الرسوم البيانية الفنية إلى إعداد اختراق حاسم. اقرأ المزيدانخفض XRP (CRYPTO: XRP) بنسبة 2% يوم الثلاثاء مع اكتساب طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الفورية لـ XRP زخماً، بينما أشارت الرسوم البيانية الفنية إلى إعداد اختراق حاسم. اقرأ المزيد
سباق ETF لـ XRP في وول ستريت يشتد مع إشارة الرسوم البيانية إلى تحرك انفجاري قيد التكوين
XRP (CRYPTO: XRP) انخفض بنسبة 2% يوم الثلاثاء مع اكتساب طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الفورية لـ XRP زخمًا، بينما أشارت الرسوم البيانية الفنية إلى إعداد اختراق حاسم للحدود.
