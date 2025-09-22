وول ستريت تتمسك بسندات الخزانة متوسطة الأجل مع بقاء مسار الاحتياطي الفيدرالي غامضاً

متداولو وول ستريت لا يغيرون آراءهم. في بلاك روك، وPGIM، ومورغان ستانلي، لا يزال مديرو السندات يشترون سندات الخزانة متوسطة المدى حتى مع صعوبة قراءة خطة المجلس الاحتياطي الاتحاد.

إنهم يراهنون على نفس الصفقة التي نجحت طوال العام - التمسك بالسندات التي تستحق في حوالي خمس سنوات. هذه هي السندات التي تعطي عوائد مستقرة مع كونها أقل حساسية للتغيرات المفاجئة في معدلات الفائدة.

جاء أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في تسعة أشهر يوم الأربعاء. وقال الرئيس جيروم باول إنه "خفض للسيطرة على المخاطر"، مضيفًا أن المزيد من التغييرات ستعتمد على ما يحدث في الاجتماعات القادمة.

تسببت هذه الرسالة في ارتفاع العائد في جميع المجالات وقضت على آمال تسريع وتيرة التخفيضات. بدأ بعض المتداولين الذين كانوا يأملون في تحرك أكبر بإغلاق الصفقات. لكن العديد من الآخرين بقوا في مكانهم. لم يتحرك أولئك الموجودون في منتصف المنحنى على الإطلاق.

بلاك روك وPGIM يستهدفان منتصف المنحنى للحمل والوسادة

قال راسل براونباك، نائب مدير الاستثمار الرئيسي للدخل الثابت العالمي في بلاك روك، إن التركيز لا يزال على الجزء الخمس سنوات من المنحنى. "منتصف المنحنى هو النقطة المثالية،" كما قال. لقد كان أحد أفضل المؤديين هذا العام. يظهر مؤشر بلومبرج الذي يتتبع سندات الخزانة من 5 إلى 7 سنوات عائدًا بنسبة 7٪، وهو أفضل من مكاسب سوق السندات الأوسع البالغة 5.4٪.

شرح غريغ بيترز، المدير المشارك للاستثمار في PGIM للدخل الثابت، السبب. تدفع سندات الخزانة متوسطة المدى فائدة كافية لكسب المال حتى عند استخدام الأموال المقترضة. وهذا ما يسمى بالحمل الإيجابي. ومع اقتراب السندات من تاريخ الاستحقاق، ترتفع قيمتها. "الحمل الإيجابي والتمديد: إنه حلم مستثمر السندات،" كما قال.

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار ظهور علامات الضعف الاقتصادي. تباطأ نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، ولا تزال الشركات تتفاعل مع الحرب التجارية المستمرة للرئيس دونالد ترامب. في الوقت نفسه، تخاطر زيادات التعريفة الجمركية بدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. التضخم عالق بالفعل فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. لهذا السبب قال باول إن القرارات المستقبلية ستتخذ "اجتماعًا تلو الآخر". لم يعد هناك ما هو مضمون، والجميع يعرف ذلك.

سندات منتصف المنحنى تصمد بينما تنفك الرهانات القصيرة

قال كريستيان هوفمان، مدير المحفظة في ثورنبرغ لإدارة الاستثمار، إن السوق لم يعد يعرف كيفية قراءة الاحتياطي الفيدرالي. "أصبح من الصعب بشكل متزايد رسم خط مستقيم من تطور البيانات إلى رد فعل الاحتياطي الفيدرالي،" كما قال. يتوقع معدلات أقل على المدى الطويل، لكنه مستعد أيضًا لمزيد من الارتباك على المدى القريب.

تظهر توقعات الاحتياطي الفيدرالي نفسه تخفيضات ربع نقطة محتملة خلال الاجتماعين المقبلين. لكن بعد ذلك، من المتوقع حدوث تغييرات طفيفة فقط في عامي 2026 و2027.

يراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على المزيد. الانفصال يؤثر بالفعل على الصفقات. في Natixis، أغلق فريق الاستراتيجية مركز سندات الخزانة لمدة عامين طويل الأجل مباشرة بعد المؤتمر الصحفي لباول.

يعتقد أندرو سكزوروسكي، الذي يدير صندوق إيتون فانس للدخل الاستراتيجي البالغ 12 مليار دولار في مورغان ستانلي، أن السوق أقرب إلى الواقع من تخمينات الاحتياطي الفيدرالي. حقق صندوقه عائدًا بنسبة 9.5٪ هذا العام، متفوقًا على 98٪ من نظرائه.

يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيحاول حماية الوظائف من خلال الحفاظ على انخفاض الأسعار. من شأن ذلك أن يساعد سندات الخزانة على الارتفاع أكثر. "لقد فاتك بعض الارتفاع، لكن لا يزال هناك إمكانية للصعود،" قال لعملائه. "إنها سوق لمنتقي السندات."

