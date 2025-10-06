وول ستريت تتطلع إلى أسرع شبكة في عالم التشفير

العملات البديلة

في سباق دمج التمويل التقليدي مع تقنية البلوكتشين، بدأت سولانا تظهر كاسم يتهامس به المستثمرون المؤسسيون عندما يتحدثون عن السرعة والنطاق والاستقرار.

الشبكة التي كانت تركز في السابق على التجزئة، والمصممة للمعاملات السريعة كالبرق، أصبحت الآن تُطرح كعمود فقري محتمل للجيل القادم من الأصول الرقمية في وول ستريت.

تحول هادئ في الاهتمام المؤسسي

أشار مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise لإدارة الأصول، مؤخرًا إلى أن تطور سولانا وصل إلى نقطة لم يعد بإمكان التمويل التقليدي تجاهلها. وتحدث إلى جانب أكشاي راجان من مختبرات سولانا، وأشار هوغان إلى أن قدرة الشبكة على معالجة المعاملات في غضون ميكروثانية وضعتها بشكل مباشر على رادار مديري الأصول وشركات التسوية الباحثة عن أنظمة في الوقت الفعلي.

قام مهندسو سولانا بتقليل أوقات النهائية من حوالي 400 إلى 150 ميكروثانية - وهي شريحة صغيرة من الوقت يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما تتحرك تريليونات الدولارات عبر السكك الحديدية الرقمية. بالنسبة للمؤسسات المعتادة على الانتظار لأيام للتسوية، تبدو هذه الأرقام وكأنها ثورة على وشك الحدوث.

اللحاق بإمبراطورية الإيثريوم

حتى مع هذه التطورات، لا تزال سولانا هي المتحدي، وليست البطل. يستمر النظام البيئي للإيثريوم في التفوق على بقية المجال، حيث يسيطر على ما يقرب من 173 مليار دولار في العملات المستقرة - أكثر من نصف المجموع العالمي عند تضمين شبكات الطبقة الثانية مثل Arbitrum وBase وPolygon. سولانا، على النقيض من ذلك، تستضيف ما يقل قليلاً عن 14 مليار دولار، أو حوالي 4.5٪ من السوق.

ومع ذلك، فإن الأرقام وحدها لا تروي القصة كاملة. تعتمد هيمنة الإيثريوم على النضج وتأثيرات الشبكة، بينما تكمن جاذبية سولانا في الأداء وكفاءة التكلفة. في صناعة تقدر الابتكار على الإرث، قد تكون قصة المتحدي هي بالضبط ما يمنح سولانا زخمها.

المتشككون يتمسكون بموقفهم

ليس الجميع مقتنعًا بأن الأسرع يعني الأفضل. يجادل AJ وارنر من Offchain Labs بأن الاستقرار على المستوى المؤسسي لا يزال يعتمد على قاعدة مطوري الإيثريوم وأدواتها. ويدعي أن الريادة التقنية لسولانا لن تترجم فورًا إلى هجرة من أنظمة EVM الراسخة التي تتكامل بالفعل مع المنصات المالية الرئيسية.

ومع ذلك، يعكس النقاش تحولًا أوسع داخل عالم الكريبتو - من الأيديولوجية إلى البنية التحتية. لم يعد المستثمرون مهووسين فقط باللامركزية أو أرباح DeFi؛ إنهم يبحثون عن بلوكتشين يمكنها تشغيل معاملات مستقرة وعالية التردد في الاقتصاد الحقيقي.

Bitwise تراهن على كلا الجانبين

تظهر محفظة Bitwise أنها تتحوط في تفاؤلها. تدير الشركة بالفعل منتج ETP فعلي لسولانا بحوالي 30 مليون دولار تحت الإدارة، مما يوفر تعرضًا منظمًا للمؤسسات التي تختبر المياه. إنه منتج صغير بجانب صناديق البيتكوين والإيثريوم الخاصة بها، ولكنه يشير رمزيًا إلى أن سمعة سولانا بين المستثمرين الجادين تتغير بسرعة.

شبكة على حافة التبني المؤسسي

إذا تحركت وول ستريت بشكل أعمق في التمويل المرمز، يمكن أن تصبح سولانا طبقة البنية التحتية حيث تتلاقى العملات المستقرة والأصول العالمية الحقيقية والتسويات الرقمية. ما بدأ كشبكة معروفة بـ NFTs والألعاب يتطور الآن إلى نظام تسوية عالي السرعة قد يعتمد عليه المصرفيون يومًا ما.

فكرة بلوكتشين مبنية للمؤسسات ليست جديدة - لكن عرض سولانا يحتوي على شيء يفتقر إليه الآخرون غالبًا: أداء يلبي توقعات المؤسسات. وفي عالم التمويل الكبير، حيث الوقت هو المال حرفيًا، قد يكون ذلك كافيًا لتغيير كل شيء.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

انضم كوستا إلى الفريق في عام 2021 وسرعان ما أثبت نفسه بعطشه للمعرفة وتفانيه المذهل وتفكيره التحليلي. لا يغطي فقط مجموعة واسعة من الموضوعات الحالية، ولكنه يكتب أيضًا مراجعات ممتازة ومقالات علاقات عامة ومواد تعليمية. كما يتم اقتباس مقالاته من قبل وكالات إخبارية أخرى.

قصص ذات صلة







المقال التالي