تيمبو التابعة لـ VivoPower تتبنى RLUSD للمدفوعات العالمية

أعلنت شركة VivoPower International أن شركتها الفرعية للمركبات الكهربائية Tembo ستقبل الآن عملة مستقرة Ripple USD (RLUSD) للمدفوعات. يجعل هذا القرار Tembo واحدة من أولى شركات المركبات العالمية التي تدمج العملة المستقرة سريعة النمو.

Tembo تتبنى RLUSD لتسريع المدفوعات وخفض التكاليف

قالت الشركة في بيان صحفي إن هذه الخطوة ستقلل من التأخيرات والتكاليف المرتبطة بالتحويلات الدولية التقليدية. يقيم عدد كبير من عملاء وشركاء Tembo في مناطق نامية حيث يمكن أن يكون تحويل الأموال عبر البنوك مملًا ومكلفًا. مع RLUSD، ستتمكن Tembo من إجراء مدفوعات عبر الحدود شبه فورية بجزء بسيط من التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية.

حددت الشركة عدة أسباب لتبني RLUSD. يمكن للمدفوعات الآن أن تتحرك بشكل أسرع، خاصة للعملاء الدوليين. تم تقليل التكاليف المرتبطة بالتحويلات البرقية. توفر العملة المستقرة أيضًا الاستقرار الذي لا يمكن للأصول الرقمية غير المرتبطة ضمانه.

بعد رؤية زيادة عشرة أضعاف في القيمة السوقية منذ يناير، يتزايد الآن اعتماد RLUSD في مناطق مختلفة. مؤخرًا، توسعت Ripple إلى إفريقيا مع العملة المستقرة RLUSD من خلال شراكات مع مؤسسات مالية مثل Chipper Cash وYellow Card وVARL.

لاحظت VivoPower أن هذا الارتفاع هو علامة على الثقة في Ripple كرائد في مدفوعات البلوكتشين. تصنع Tembo مركبات خدمية كهربائية بالكامل تستخدم للتعدين والزراعة والأغراض العسكرية والبناء والإنسانية. تم تصميم المركبات لتناسب الاستخدام على الطرق والاستخدام الوعر خارج الطرق.

تقدم Tembo أيضًا خدمات ذات صلة مثل الشحن والتمويل والبطاريات والشبكات الصغيرة. من خلال تبني RLUSD، تضيف الشركة الفرعية حلاً رقميًا آخر لعملائها العالميين.

VivoPower تربط استراتيجية XRP بتبني RLUSD مع اكتساب الدعم المجتمعي

يتناسب قبول RLUSD أيضًا مع استراتيجية الخزينة الرقمية طويلة المدى لشركة VivoPower. تمر VivoPower بعملية تحول إلى ما تسميه أول مؤسسة أصول رقمية في العالم تركز على XRP. كجزء من هذه الاستراتيجية، تقوم الشركة ببناء محفظة من الأصول الرقمية XRP وحقوق ملكية Ripple Labs. تهدف الشركة إلى دعم نمو XRP Ledger من خلال حيازات الخزينة، والبنية التحتية للتمويل اللامركزي، وحالات استخدام البلوكتشين في العالم الحقيقي.

قالت الشركة إن قبول RLUSD يسلط الضوء على مهمتها المتمثلة في الجمع بين الطاقة المستدامة والتنقل الكهربائي والمدفوعات المدعومة بالبلوكتشين في استراتيجية نمو موحدة.

أشار المعلقون إلى الروابط مع الرعاة المؤسسيين، مثل Doppler Finance، وأشاروا إلى أن دور العملة المستقرة قد يتوسع ليشمل خطط السيولة والخزينة. مؤخرًا، أطلقت Ripple عملة RLUSD في سوق Horizon RWA المملوك لشركة Aave، مما يعزز فائدتها داخل التمويل اللامركزي.

قال البعض إن اعتماد RLUSD يمكن أن يساعد في تعزيز أنشطة Ripple في منطقة جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل Temblor بالفعل. وأضاف آخرون أن موافقة Tembo على RLUSD هي دليل آخر على التبني المتزايد لـ XRP Ledger في العالم الحقيقي.

