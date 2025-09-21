فيتاليك بوتيرين يكشف عن مستقبل الإيثريوم: تمويل لامركزي منخفض المخاطر، وليس رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) أو عملات meme!

فيتاليك بوترين يتصور مستقبل الإيثريوم مع DeFi مستقر وبدون مخاطر.

الإيثريوم يحول تركيزه إلى التمويل اللامركزي الآمن والموثوق بدلاً من الضجيج.

قد يكون DeFi بدون مخاطر مفتاح الإيثريوم للنجاح طويل المدى.

يتحول مستقبل الإيثريوم بعيدًا عن اتجاهات المخاطر العالية مثل NFTs وعملات meme. وفقًا لفيتاليك بوترين، المؤسس المشارك للإيثريوم، فإن الإمكانات الحقيقية تكمن في التمويل اللامركزي (DeFi) بدون مخاطر. يقارن بوترين هذا التحول بكيفية تحول جوجل إلى قوة من خلال خدمات البحث الخاصة بها، مما يوفر الأساس لجميع منتجاتها الأخرى. يجادل بأن نجاح الإيثريوم لا يحتاج إلى ضجيج مسبق أو ضجة، بل يحتاج إلى الاستقرار.

في السنوات الأخيرة، تطور DeFi على الإيثريوم بشكل كبير. بعد أن كان يعاني من خسائر عالية تزيد عن 5٪ من إجمالي القيمة المقفلة في عام 2019، تحسنت بروتوكولات DeFi الخاصة بالإيثريوم بشكل كبير. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تنخفض تلك الأرقام إلى ما يقرب من الصفر، مع انخفاض ملحوظ في المخاطر مع زيادة أمان وموثوقية البروتوكولات. تحول التركيز من المشاريع المضاربة إلى أنظمة مالية أساسية موثوقة تظل مستدامة.

لماذا يعتبر DeFi بدون مخاطر مفتاح الإيثريوم للنجاح طويل المدى

تتمحور رؤية فيتاليك بوترين حول التطبيقات العملية مثل أنظمة الدفع وحسابات المدخرات والإقراض بضمانات والأصول الاصطناعية. هذه العناصر لا تخدم الاحتياجات اليومية فحسب، بل تضمن أيضًا بقاء ETH مقفلًا في النظام، مما يعزز نشاط الشبكة ويوفر السيولة. بالنسبة للعديد من المستخدمين، أصبحت المخاطر المرتبطة بالتمويل التقليدي الآن أكبر من تلك الموجودة في أنظمة DeFi.

إن صعود DeFi بدون مخاطر يفتح فرصًا جديدة للإيثريوم. يشير بوترين إلى ابتكارات محتملة مثل الإقراض القائم على السمعة مع اعتماد أقل على الضمانات، وأسواق السعر المتوقع للتحوط، وأشكال جديدة من الأصول المستقرة مثل العملات المسطحة المرتبطة بالتضخم. كل هذه جزء من جهود الإيثريوم لجعل التمويل أكثر سهولة وأمانًا وموثوقية.

رسالة بوترين بسيطة: تكمن قوة الإيثريوم في جعل التمويل اللامركزي يعمل دون دورة الضجيج المستمرة. إذا استمر الإيثريوم في مسار DeFi بدون مخاطر وموثوق به، فقد يرسخ مكانته كلاعب رئيسي في التمويل العالمي على المدى الطويل.

