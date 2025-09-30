فيزا تختبر التمويل المسبق بالعملة المستقرة للمدفوعات عبر الحدود

فيزا تجرب الإيداع المسبق للعملة المستقرة على Visa Direct لجعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ. يسمح البرنامج التجريبي بإيداع الأموال في رموز مرتبطة، تحسبها فيزا كـ "أموال في البنك": أي أموال متاحة فورًا للمدفوعات العالمية.



تم الإعلان عنها في SIBOS في 30 سبتمبر 2025، ووصفتها الصحافة المتخصصة، وتشمل المبادرة شركاء مختارين وتهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية العالمية لفيزا التي تربط أكثر من 11 مليار بطاقة وحساب ومحفظة مؤهلة.



قدمت بلومبرج تفاصيل البرنامج وتشرح وثائق فيزا الرسمية منطق التكامل مع شبكة فيزا الحالية.



في سياق حيث يتجاوز متوسط تكلفة التحويلات المالية للتجزئة 6.2% من المبلغ المرسل (البنك الدولي)، تهدف المبادرة إلى تحرير السيولة وتبسيط الخطوات التشغيلية. تم التحديث في 30 سبتمبر 2025.

ما هو الإيداع المسبق في العملة المستقرة ولماذا هو مهم

في النموذج التقليدي، تحتفظ الشركات بأرصدة في العملات التقليدية عبر حسابات وولايات قضائية متعددة لضمان المدفوعات.



مع البرنامج التجريبي، ومع ذلك، يحدث التمويل المسبق في العملة المستقرة التي تعاملها فيزا كأموال متاحة فورًا، مما يقلل الحاجة إلى تجميد رأس المال في حسابات متعددة العملات.



هذا يؤدي إلى رؤية أكبر للأرصدة، وبالنسبة لفرق الخزينة، تحكم أكثر قوة في التدفقات النقدية.

كيف يعمل على Visa Direct: من المحفظة إلى المستفيد

يتكامل التدفق التشغيلي في العمليات الحالية ويتم هيكلته في عدة مراحل رئيسية:

التمويل المسبق: تقوم الشركة بتحويل العملة المستقرة إلى الحساب التشغيلي المرتبط بـ Visa Direct.

التوافر: الأموال قابلة للاستخدام فورًا للمدفوعات.

التحويل: في وقت الإصدار، يتم تحويل العملات المستقرة إلى العملة المحلية من خلال شركاء معتمدين.

التصفية: يتلقى المستفيدون في العملات التقليدية إلى الحسابات أو البطاقات أو المحافظ المتوافقة مع اللوائح المحلية.

التسوية: توفر التقارير إمكانية تتبع كاملة بما يتماشى مع أنظمة الشركات.

ما الذي يتغير بالنسبة للشركات

رأس مال أقل مقفل في حسابات متعددة العملات، مع سيولة أكثر مرونة .

. تقليل خطوات ما بين البنوك والتسويات اليدوية.

قدرة أفضل على التنبؤ بأوقات توافر الأموال.

التأثير على السيولة وتكاليف التشغيل

تهدف فيزا إلى تسريع الوصول إلى السيولة وتقديم مرونة أكبر للمؤسسات في إدارة المدفوعات العالمية. يقلل التمويل المسبق للرموز من الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة في العملة التقليدية، مما يسهل:

التوقيت: توافر الأموال، والذي يمكن أن يستغرق تقليديًا من ساعات إلى أيام ، يصبح فوريًا تقريبًا، باستثناء الوقت اللازم لتحويلات العملات الأجنبية وفحوصات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

إلى ، يصبح فوريًا تقريبًا، باستثناء الوقت اللازم لتحويلات العملات الأجنبية وفحوصات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. رأس المال العامل: انخفاض التجميد في حسابات نوسترو/فوسترو يضمن مرونة أكبر لتقلبات الحجم.

أكبر لتقلبات الحجم. العمليات: تساعد العمليات المبسطة في تقليل أخطاء وتكاليف المكتب الخلفي.

الأرقام في المقارنة: اليوم مقابل النموذج مع العملة المستقرة

التحويلات المالية للتجزئة الحالية: متوسط التكلفة العالمية 6.2% من المبلغ المرسل (البنك الدولي).

من المبلغ المرسل (البنك الدولي). مدفوعات B2B عبر الحدود: حاليًا تتراوح الأوقات بين 1 و3 أيام عمل (تختلف بيانات الصناعة بناءً على الممر والقطع والفحوصات).

(تختلف بيانات الصناعة بناءً على الممر والقطع والفحوصات). مع التمويل المسبق في العملة المستقرة: توافر الأموال فوري تقريبًا، مع الحفاظ على الوقت اللازم لتحويل العملات الأجنبية، والصعود/النزول، وفحوصات KYC ومكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

ستعتمد المقاييس الفعالة على الولاية القضائية، والعملات المستقرة المدعومة، وشركاء التحويل، والحدود التنظيمية المحلية.

المزايا والمخاطر: ما يجب الانتباه إليه

المزايا الرئيسية

السرعة: تقليل التأخير مقارنة بالتدفقات التقليدية.

إدارة الخزينة: استخدام أكثر كفاءة لرأس المال العامل.

لرأس المال العامل. قابلية التوسع: القدرة على توحيد العمليات عبر أسواق متعددة.

المخاطر والقضايا المفتوحة

الامتثال: الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، قاعدة السفر ، وضوابط العقوبات.

، وضوابط العقوبات. الاستقرار: خطر فك الارتباط للعملات المستقرة أو مشاكل السيولة على منصات الصعود/النزول.

للعملات المستقرة أو مشاكل السيولة على منصات الصعود/النزول. التشغيلية: حوادث الأمن السيبراني المحتملة، وازدحام الشبكة، ونقاط ضعف الشركاء.

المحتملة، وازدحام الشبكة، ونقاط ضعف الشركاء. المحاسبة: إدارة المحاسبة وتدقيق احتياطيات الرموز.

الإطار التنظيمي: أين يمكنك التشغيل وأين يلزم الحذر

يتطور المحيط التنظيمي بسرعة. تشير بعض المراجع المفيدة إلى أن:

الاتحاد الأوروبي - MiCA: تمت مناقشة قواعد رموز النقود الإلكترونية والرموز المرجعية للأصول وتحديدها تقريبًا (EUR-Lex)، على الرغم من أن التنفيذ الكامل متوقع بعد مراحل النقل والتنفيذ. تحالف Mica Crypto: "أوروبا، هناك حاجة إلى وضوح في اللوائح".

سنغافورة - MAS: تم الإعلان عن الإطار التنظيمي للعملات المستقرة أحادية العملة (MAS).

(MAS). الولايات المتحدة: لا يزال لا يوجد قانون فيدرالي مخصص؛ ومع ذلك، فإن إرشادات NYDFS للعملات المستقرة المنظمة في نيويورك تعمل (NYDFS).

سيعتمد التبني العملي على التراخيص المحلية للشركاء، ونوع الرمز، وشفافية الاحتياطيات.

أسئلة وأجوبة

توافر البرنامج التجريبي

البرنامج في المرحلة التجريبية؛ سيعتمد توسعه على نطاق واسع على نتائج الاختبار والنتائج التنظيمية في الولايات القضائية المختلفة.

العملات المستقرة المدعومة

يختلف اختيار الرموز بناءً على السوق وشركاء التحويل، مع تفضيل العملات المستقرة ذات الاحتياطيات المتحقق منها والدعم المصرفي الواسع بشكل عام.

التأثير على الأنظمة الحالية

يهدف التكامل إلى إعادة استخدام العمليات المعروفة بالفعل (KYC، والفحص، والتسويات)، مع إضافة موصلات للمحافظ والتحويلات المحلية.

الخلاصة

يمثل التمويل المسبق في العملة المستقرة على Visa Direct تحولًا كبيرًا في النموذج: الأموال متاحة فورًا، وتقليل الاحتكاكات التشغيلية، واستخدام أكثر كفاءة لرأس المال.



لا يزال من الضروري الحفاظ على إشراف دقيق على الامتثال، وسيولة منصات الصعود/النزول، واستقرار الرموز، بينما سيتم تحديد المسار المستقبلي من خلال نتائج البرنامج التجريبي ونضج الإطار التنظيمي في الممرات الرئيسية.