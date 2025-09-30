البورصةDEX+
في تطور مهم لمستقبل المدفوعات عبر الحدود، أطلقت Visa مشروعاً تجريبياً يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتمويل المعاملات الدولية مسبقاً باستخدام العملات المستقرة. تعد هذه المبادرة جزءاً من الجهود الجارية لشركة Visa لتحديث البنية التحتية للمدفوعات العالمية، مما يوفر حلولاً أسرع وأكثر كفاءة تستفيد من التبني المتزايد لأصول العملات المشفرة.

تجربة فيزا التجريبية تمكّن البنوك من استخدام العملات المستقرة لعمليات الدفع العالمية السلسة

بواسطة: Crypto Breaking News
2025/09/30 16:59
تمكّن تجربة فيزا البنوك من استخدام العملات المستقرة للمدفوعات العالمية السلسة

في تطور مهم لمستقبل المدفوعات عبر الحدود، أطلقت فيزا مشروعًا تجريبيًا يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتمويل المعاملات الدولية مسبقًا باستخدام العملات المستقرة. تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود فيزا المستمرة لتحديث البنية التحتية للمدفوعات العالمية، مما يوفر حلولًا أسرع وأكثر كفاءة تستفيد من التبني المتزايد لأصول العملات المشفرة.

  • تتيح التجربة الجديدة من فيزا استخدام العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود الممولة مسبقًا، مما يقلل الاعتماد على آليات العملات القانونية الحكومية التقليدية.
  • يمكن للمشاركين استخدام USDC وEURC من Circle كأصول لتسهيل المدفوعات العالمية شبه الفورية.
  • تهدف التجربة إلى تحسين السيولة، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة على التنبؤ في إدارة الخزينة للمؤسسات المالية.
  • حتى الآن، عالجت فيزا أكثر من 225 مليون دولار في معاملات العملات المستقرة، وهو جزء صغير من حجم مدفوعاتها السنوي البالغ 16 تريليون دولار.
  • تتزامن هذه الخطوة مع جهود صناعية أخرى، بما في ذلك تعاون Swift في أنظمة التسوية القائمة على البلوكشين.

تجربة فيزا تتيح للبنوك استخدام العملات المستقرة للمدفوعات العالمية

أعلن في SIBOS 2025 عن تجربة فيزا الجديدة للعملات المستقرة التي تسمح للبنوك والمؤسسات المالية المختارة بتمويل المعاملات عبر الحدود مسبقًا باستخدام عملات مستقرة مثل USDC وEURC من Circle. يتم التعامل مع هذه الأصول الرقمية كمعادلات نقدية، مما يتيح مدفوعات شبه فورية تحسن بشكل كبير من سرعة وكفاءة التحويلات الدولية.

الفائدة الأساسية من التمويل المسبق بالعملات المستقرة هي القدرة على تحسين السيولة. بدلاً من تجميد مبالغ كبيرة من العملات القانونية الحكومية التقليدية عبر ممرات متعددة، يمكن للمشاركين تمويل Visa Direct بالعملات المستقرة، مما يقلل التعرض لتقلبات العملة ويحرر رأس المال العامل. يهدف هذا النهج أيضًا إلى تبسيط عمليات الخزينة، خاصة خلال ساعات العمل غير الرسمية أو عطلات نهاية الأسبوع عندما تكون الأنظمة التقليدية أقل نشاطًا.

تتجاوز القيمة السوقية للعملات المستقرة 307 مليار دولار. المصدر: CoinMarketCap

حتى الآن، عالجت فيزا معاملات بقيمة تزيد عن 225 مليون دولار من العملات المستقرة. بينما يمثل هذا الرقم جزءًا صغيرًا نسبيًا من حجم مدفوعاتها السنوي الإجمالي البالغ حوالي 16 تريليون دولار، فإنه يشير إلى خطوة نحو دمج الأصول الرقمية في سير العمل المالي السائد.

تقتصر التجربة حاليًا على الشركاء الذين يستوفون معايير فيزا الداخلية مع توقع نشر أوسع في عام 2026. لم تعلق فيزا علنًا بعد على تقدم التجربة ولكنها تشير بوضوح إلى التحرك نحو تبني حلول قائمة على البلوكشين للمدفوعات عبر الحدود.

في الوقت نفسه، تستمر التطورات على مستوى الصناعة في دعم هذا التحول. على سبيل المثال، أعلنت Swift عن تعاون مع مطور الإيثيريوم Consensys والعديد من المؤسسات المالية لتطوير منصة تسوية قائمة على البلوكشين قادرة على تمكين المعاملات عبر الحدود في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مبادرات البلوكشين والتشفير تسرع ابتكار المدفوعات العالمية

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من فيزا بسرعة في أعقاب إعلانات الصناعة التي تدعم دور البلوكشين في بنية المدفوعات. مؤخرًا، حققت شركة العملات المستقرة الناشئة RedotPay مكانة الشركة الناشئة التي تفوق قيمتها مليار دولار بعد جمع 47 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة Coinbase Ventures. كما أمنت شركات أخرى مثل Bastion استثمارات كبيرة، مما يسلط الضوء على تزايد ثقة المستثمرين في الخدمات المالية المدعومة بالتشفير.

مع استمرار تطور صناعة المدفوعات، من الواضح أن العملات المشفرة والعملات المستقرة وتقنية البلوكشين تلعب دورًا محوريًا متزايدًا في تشكيل شبكات مالية عالمية أسرع وأكثر كفاءة. تؤكد تجربة فيزا على إمكانية التبني السائد للأصول الرقمية في تسهيل التجارة الدولية والتحويلات المالية، مما يمهد الطريق لمستقبل تصبح فيه الحلول القائمة على البلوكشين ممارسة قياسية في أسواق التشفير وما بعدها.

تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان تمكّن تجربة فيزا البنوك من استخدام العملات المستقرة للمدفوعات العالمية السلسة على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار التشفير وأخبار البيتكوين وتحديثات البلوكشين.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

