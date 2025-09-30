البورصةDEX+
أطلقت Visa تجربة تسمح للمؤسسات المالية باستخدام الدولارات واليورو الرقمية كأرصدة تسوية، وهي خطوة مصممة [...] ظهر المنشور "Visa تطلق تجربة العملة المستقرة للمدفوعات العالمية - ما تحتاج إلى معرفته" لأول مرة على Coindoo.

فيزا تطلق تجربة العملة المستقرة للمدفوعات العالمية - ما تحتاج إلى معرفته

بواسطة: Coindoo
2025/09/30 18:17
Movement
MOVE$0.05707-3.53%

أطلقت Visa تجربة تسمح للمؤسسات المالية باستخدام الدولارات واليورو الرقمية كأرصدة تسوية، وهي خطوة مصممة لتقليل وقت وتكلفة التحويلات الدولية.

بدلاً من تجميد الأموال القانونية الحكومية لأيام، يمكن للبنوك وشركات تحويل الأموال الآن تحميل Visa Direct مسبقًا بالعملات المستقرة مثل USDC وEURC. يتم التعامل مع هذه الأرصدة بنفس طريقة النقد التقليدي، مما يسمح للمدفوعات بالوصول إلى المستخدمين النهائيين في غضون دقائق مع وصولها بالعملة المحلية. تقول Visa إن النموذج يوفر للشركات وصولاً أسرع إلى السيولة ومرونة أكبر في إدارة العمليات العالمية.

وضع الأساس للاعتماد السائد

تقتصر التجربة على شركاء مختارين في الوقت الحالي، مع توقع طرح أوسع بحلول أبريل 2026. لم تكشف Visa عن المؤسسات المشاركة ولكنها أكدت أن العملات المستقرة من Circle هي أول ما يتم اختباره. يمكن إضافة المزيد من الأصول الرقمية لاحقًا مع نمو الطلب.

عندما سُئلت عما إذا كانت Visa قد تصدر الرمز المميز الخاص بها، ترك ممثلو الشركة الباب مفتوحًا، على الرغم من أنهم أكدوا أن الهدف الفوري هو توسيع نطاق حالات استخدام العملات المستقرة الموجودة من خلال مدفوعات البطاقات وتدفقات التسوية وتكاملات البنوك.

استراتيجية استغرقت سنوات في التكوين

يعتمد الإطلاق على العديد من المبادرات التي كانت Visa تجربها عالميًا. لقد تعاونت سابقًا مع Bridge المملوكة لـ Stripe لإنشاء بطاقات Visa مرتبطة مباشرة بأرصدة العملات المستقرة، مما يمنح التجار في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى إنفاق العملات الرقمية. في إفريقيا، تعاونت الشركة مع Yellow Card لاستكشاف أدوات الخزينة القائمة على العملات المستقرة. كما قامت بتجربة التسوية لمصدري البطاقات باستخدام العملات المستقرة وطورت منصة الأصول الاصطناعية لمساعدة البنوك على اختبار إصدار أموالها الرقمية الخاصة.

اقرأ المزيد:

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمهد الطريق لصناديق المؤشرات للعملات البديلة مع سحب الطلبات

الرياح التنظيمية المواتية وإمكانات السوق

تأتي خطوة Visa بعد إقرار قانون GENIUS الأمريكي، وهو أول قانون فيدرالي يضع قواعد واضحة للعملات المستقرة. مع التوقعات التي تشير إلى فرصة سوقية بقيمة تريليون دولار، ترى شركات الدفع العالمية الأصول الرقمية كوسيلة لتحديث المعاملات عبر الحدود مع توفير الاستقرار في البلدان ذات العملات المتقلبة.

قال كريس نيوكيرك، رئيس الحلول التجارية وحركة الأموال في Visa، إن الصناعة متأخرة عن التغيير. "ظلت المدفوعات عبر الحدود عالقة في أنظمة قديمة لفترة طويلة جدًا. يمكن للعملات المستقرة المدمجة في Visa Direct أن تغير طريقة تحرك الأموال في جميع أنحاء العالم."

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ظهر المنشور Visa تطلق تجربة العملات المستقرة للمدفوعات العالمية - ما تحتاج إلى معرفته لأول مرة على Coindoo.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

