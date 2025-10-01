فيزا تختبر مباشرة العملات المستقرة كبديل للنقد

تقوم Visa Direct بتجربة العملات المستقرة USDC و EURC لتقليل احتياجات التمويل المسبق وتعزيز السيولة في المدفوعات عبر الحدود.

أطلقت Visa تجربة تستخدم العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود شبه الفورية. تم الإعلان عن البرنامج في مؤتمر SIBOS الأخير في فرانكفورت، ويسمح للبنوك/ مزودي الدفع بتمويل المعاملات مسبقًا باستخدام USDC من Circle و EURC.

لماذا تهم العملات المستقرة في نهج Visa Direct

تركز التجربة على تحسين السيولة للبنوك وشركات التحويلات المالية والمؤسسات الأخرى.

هذا يعني أنه بدلاً من حبس الأموال الورقية في عدة ممرات دفع، يمكن للمشاركين تمويل حساباتهم في Visa Direct بالعملات المستقرة.

يحرر هذا النموذج رأس المال العامل، ويقلل من التعرض لتقلبات أسعار الصرف ويجعل تدفقات الخزينة أكثر قابلية للتنبؤ. كما أنه يدعم التحويلات في الوقت الفعلي خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات عندما تتوقف شبكات البنوك التقليدية عادة عن العمليات.

وفقًا لـ Visa، فقد عالجت بالفعل أكثر من 225 مليون دولار في معاملات العملات المستقرة.

في حين أن هذا صغير مقارنة بحجم المدفوعات السنوي البالغ 16 تريليون دولار، إلا أنه يظهر أنه يمكن دمج العملات المستقرة على نطاق واسع. تخطط الشركة لتوسيع التجربة إلى ما بعد شركائها الأوليين العام المقبل.

Circle تستفيد مع اختبار Visa لمدفوعات العملات المستقرة

شهدت مجموعة Circle Internet، مصدر USDC و EURC، ارتفاع أسهمها بنحو 3٪ بعد أن أفادت Bloomberg عن تجربة Visa. ستعمل العملات المستقرة للشركة على تشغيل النظام الجديد على Visa Direct.

أشار مارك نيلسن، رئيس المنتجات لحلول التجارة وحركة الأموال في Visa، إلى كيفية معالجة التجربة لتحدٍ طويل الأمد.

يجب على العديد من المؤسسات حاليًا الاحتفاظ بحسابات ممولة مسبقًا في كل سوق تعمل فيه. يمكن أن تؤدي النقص إلى تأخير المدفوعات، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما تكون أنظمة التسوية التقليدية غير متصلة.

وأشار إلى أن تحرير رأس المال يساعد المؤسسات على نشر الموارد بشكل أكثر كفاءة وتجنب الانقطاعات للعملاء النهائيين.

تزداد المنافسة في التسويات العالمية في الوقت الفعلي

جاء إعلان Visa بعد يوم واحد فقط من إعلان Swift عن خطتها للتعاون مع Consensys وأكثر من 30 مؤسسة مالية دولية. تقوم Swift بتطوير منصة تسوية قائمة على البلوكتشين مصممة لتمكين المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كان الاهتمام بحلول الدفع المدعومة بالعملات المستقرة في ارتفاع أيضًا مؤخرًا، بين الشركات الناشئة. مؤخرًا، جمعت RedotPay (شركة مدفوعات العملات المستقرة) 47 مليون دولار في جولة بقيادة Coinbase Ventures، مما ساعدها على تحقيق مكانة اليونيكورن.

في غضون ذلك، حصلت شركة البنية التحتية الناشئة Bastion مؤخرًا على 14.6 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Sony و Samsung Next و Andreessen Horowitz و Hashed.

تظهر هذه التطورات المنافسة المستمرة في بناء سكك حديدية من الجيل التالي للتمويل عبر الحدود.

نظرة مستقبلية لدمج العملات المستقرة في Visa Direct

تظهر تجربة العملات المستقرة من Visa كيف يمكن للمؤسسات المالية التقليدية تبني الأصول الرقمية لتحسين الطرق الحالية للقيام بالأشياء، بدلاً من استبدالها.

من خلال معاملة USDC و EURC كمعادلات نقدية، تحاول Visa تقليل الاحتكاك والتكلفة في حركة الأموال عبر الحدود.

إذا أثبتت التجربة نجاحها، فإن التبني بحلول العام المقبل يمكن أن يؤثر على كيفية إدارة البنوك ومزودي التحويلات المالية للسيولة.

في الوقت الحالي، يمكن فقط للشركاء المختارين الذين يستوفون معايير Visa الداخلية المشاركة. لم تشارك الشركة بعد تفاصيل حول المرحلة التالية من النشر.

مع اختبار المزيد من المؤسسات لحلول التسوية القائمة على البلوكتشين، يستمر الخط الفاصل بين مدفوعات الأصول التقليدية والرقمية في التلاشي.

