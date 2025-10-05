نمو الائتمان في فيتنام قد يغذي السيولة في أسواق العملات المشفرة العالمية

TLDR

من المقرر أن يشهد نمو الائتمان في فيتنام ارتفاعاً كبيراً، مما قد يضخ سيولة جديدة في أسواق الكريبتو العالمية. مع توقع البنك المركزي الفيتنامي (SBV) زيادة بنسبة 20٪ في نمو الائتمان بحلول نهاية عام 2025، يمكن أن يكون للمشهد المالي المتطور في البلاد تأثير كبير على تبني العملات المشفرة والاستثمارات فيها. قد يفتح مزيج السياسات الحكومية والتقدم التكنولوجي والاقتصاد المتنامي أبواباً جديدة للأصول الرقمية في المنطقة.

استراتيجية فيتنام الاقتصادية ونمو الائتمان

حدد البنك المركزي في فيتنام توقعات بزيادة 20٪ في نمو الائتمان بحلول نهاية عام 2025. يهدف هذا التوقع إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي والاستقرار وسط تحديات مثل التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وفقاً لفام تان ها، نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي، فإن خفض أسعار الفائدة الإضافية أمر ضروري لتحفيز النمو وتخفيف حالة عدم اليقين الاقتصادي. تم تصميم هذه الخطوات لتشجيع الاقتراض والاستثمار وزيادة السيولة عبر مختلف القطاعات.

من المتوقع أن يساهم النمو المتوقع في الائتمان في زيادة السيولة داخل النظام المالي للبلاد. يمكن أن يتدفق هذا الارتفاع في السيولة، بدوره، إلى سوق العملات المشفرة العالمية، خاصة مع استمرار فيتنام في إظهار اهتمام متزايد بالأصول الرقمية. إن البيئة التنظيمية المتطورة في البلاد والتبني السريع للتقنيات الناشئة مهيأة لدعم الاستثمارات والاستخدامات المتعلقة بالعملات المشفرة.

تحول فيتنام نحو الأصول الرقمية

اتخذت فيتنام خطوات استباقية نحو دمج الأصول الرقمية في نظامها الاقتصادي. في يونيو 2025، أعلنت الحكومة الفيتنامية إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية، مما يمثل لحظة محورية في نهج البلاد تجاه العملات المشفرة.

بموجب قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، سيتم تصنيف الأصول الرقمية إلى أصول افتراضية وأصول مشفرة مثل بيتكوين والإيثريوم. التزمت الحكومة بضمان امتثال معاملات الأصول الرقمية للمعايير الدولية، خاصة في مجالات مثل الأمن السيبراني وممارسات مكافحة غسل الأموال.

يتماشى التحرك نحو تنظيم الأصول الرقمية مع هدف البلاد المتمثل في دمج تقنية البلوكتشين في مختلف القطاعات. هذا جزء من استراتيجية فيتنام الأوسع لتعزيز موقعها في الاقتصاد الرقمي العالمي. مع انتهاء الحكومة من وضع اللوائح لصناعة العملات المشفرة، من المتوقع أن تواصل فيتنام تقدمها في خلق بيئة مواتية لاستثمارات العملات المشفرة، مع التركيز على السلامة والشفافية.

تبني العملات المشفرة ونمو السوق في فيتنام

تتحول فيتنام بسرعة إلى لاعب رئيسي في سوق العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. أظهرت البلاد نمواً مستمراً في تبني العملات المشفرة، مما وضعها كرابع دولة رائدة في مؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات المشفرة لعام 2025.

تساهم عوامل مثل السكان الشباب والاستخدام الواسع للإنترنت والاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية في هذا الارتفاع. مع تركيزها على دمج التقنيات الرقمية، من المرجح أن تجذب فيتنام المزيد من مستثمري ومطوري العملات المشفرة العالميين الباحثين عن فرص في المنطقة.

شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل نمواً كبيراً في تبني العملات المشفرة. تقود دول مثل الهند وفيتنام وباكستان هذا الاتجاه. في عام 2025، ارتفعت أحجام المعاملات في المنطقة بنسبة 69٪، لتصل إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار.

يعكس هذا النمو كلاً من الزيادة في عدد المستخدمين والقيمة المتزايدة لأصول العملات المشفرة التي يتم تداولها. مع استمرار فيتنام في التركيز على البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك المشاريع القائمة على البلوكتشين مثل NDAChain، من المتوقع أن يتوسع دورها في النظام البيئي للعملات المشفرة الإقليمي بشكل أكبر.

التطورات التنظيمية في فيتنام والإشراف على سوق العملات المشفرة

بالإضافة إلى دفعها لإضفاء الشرعية على الأصول الرقمية، نفذت فيتنام أيضاً برنامجاً تجريبياً مدته 5 سنوات يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة. ستجلب هذه المبادرة ضوابط أكثر صرامة للقطاع، بما في ذلك حظر إصدار الأصول المدعومة بالعملات التقليدية مثل العملات المستقرة والأوراق المالية. تضمن جهود الحكومة لتنظيم معاملات العملات المشفرة إجراء العمليات باستخدام العملة الوطنية، الدونغ.

يهدف هذا النهج التنظيمي إلى منع الأنشطة غير المشروعة وضمان سلامة المستثمرين. يعد إدخال بلوكتشين NDAChain، وهو نظام يحكمه شراكة بين القطاعين العام والخاص، جزءاً من جهود فيتنام لتأمين الأصول الرقمية والبيانات.

ستعمل هذه البلوكتشين كأساس للتفاعلات الرقمية، مما يوفر بيئة آمنة للشركات والأفراد المتعاملين مع العملات المشفرة. مع تعزيز البلاد لاقتصادها الرقمي، يُنظر إلى هذه اللوائح على أنها حيوية في إرساء الثقة وتشجيع النمو في القطاع.

في الختام، تضع استراتيجيات فيتنام الاقتصادية، إلى جانب تركيزها على الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين، البلاد كمركز متنامٍ لتبني العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. مع خطط نمو الائتمان، من المرجح أن تعزز البلاد السيولة في أسواق العملات المشفرة العالمية، مما يخلق فرصاً جديدة لكل من المستثمرين ومجتمع العملات المشفرة.

