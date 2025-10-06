قالت وزارة المالية الفيتنامية إنه لم تتقدم أي شركات بعد للمشاركة في برنامجها التجريبي لتداول الأصول الرقمية، رغم مضي الخطط التنظيمية قدماً.قالت وزارة المالية الفيتنامية إنه لم تتقدم أي شركات بعد للمشاركة في برنامجها التجريبي لتداول الأصول الرقمية، رغم مضي الخطط التنظيمية قدماً.
فيتنام لم تتلق بعد مقترحات لتجارب تداول الأصول الرقمية: الوزارة
قالت وزارة المالية الفيتنامية إنه لم تتقدم أي شركات بعد للمشاركة في التجربة التجريبية لتداول الأصول الرقمية، على الرغم من مضي الخطط التنظيمية قدمًا.
